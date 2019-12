Đấu giá dự án nghìn tỷ ở Bình Dương: Thiên Phú kiện Kim Oanh vì vi phạm nghĩa vụ thanh toán?

Theo báo chí, hồi tháng 2/2019, Công ty Thiên Phú đã nộp đơn khởi kiện Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn ra TAND quận 7. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mà Thiên Phú khởi kiện là Agibank chi nhánh Chợ Lớn, Công ty Kim Oanh và Văn phòng Công chứng TP Mới, tỉnh Bình Dương.

Trong đơn khởi kiện, ông Bùi Thế Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Thiên Phú cho rằng, Khu dân cư Hòa Lân rộng gần 50ha là tài sản của công ty. Tính đến ngày 26/4/2013, Thiên Phú còn nợ Agribank chi nhánh Chợ Lớn 1.117 tỷ đồng.

Do gặp khó khăn về tài chính, ngày 17/4/2015, Công ty Thiên Phú đã ký biên bản thỏa thuận giao tài sản để ngân hàng này xử lý thu hồi nợ. Ngày 17/6/2015, Agribank ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn để bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư Hòa Lân với giá khởi điểm 1.467,7 tỷ đồng.

Phải tới phiên đấu giá thứ 12, Công ty A Đông Hải (nay là Công ty Kim Oanh) trúng đấu giá với số tiền hơn 1.353 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Công ty Thiên Phú cho biết Agribank Chợ Lớn đo thiếu hơn 8.400m2 đất dự án, đưa giá khởi điểm cuộc đấu giá lần 2 sai.

Công ty Thiên Phú còn cho rằng Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan thẩm quyền nhưng chuyển nhượng cho Công ty Kim Oanh là trái luật.

Dự án Khu dân cư Hòa Lân rộng đang là thành bãi đất cho người dân đốt rác, đổ xà bần

Ngoài ra, công ty này còn cho hay qua 4 lần thanh toán, Công ty Kim Oanh chưa trả đủ số tiền, còn thiếu hơn 478 tỷ đồng là thực hiện không đúng cam kết; liên tục vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo cam kết nhưng AgriBank không có biện pháp xử lý quyết liệt là trái với quy chế đấu giá.

Trong khi đó, Công ty Kim Oanh đã có văn bản tới báo chí cho hay, công ty trúng đấu giá Khu dân cư Hòa Lân tới nay kéo dài gần 2 năm nhưng chưa chuyển đổi được chủ đầu tư gây thiệt hại không nhỏ. Nguyên nhân, Công ty Kim Oanh phát hiện ra việc cơ quan chức năng Bình Dương chưa chấp nhận chuyển đổi bởi Công ty Thiên Phú gửi đơn đề nghị ngăn chặn.

Công ty Kim Oanh cho rằng, mình mua dự án thông qua đấu giá của Agribank Chợ Lớn chứ không phải của Công ty Thiên Phú. Công ty sẽ hoàn thành thanh toán cho Agribank Chợ Lớn với số tiền còn lại hơn 378 tỷ trong tháng 3/2019 nên khẳng định số tiền Thiên Phú nêu ra 478 tỷ là không chính xác.

Đối với diện tích đất Thiên Phú nêu bị thiếu 8.452m2, Kim Oanh nói chưa nhận được văn bản hay có bất kì cơ quan nào yêu cầu giải quyết và cũng chưa được trừ lại phần diện tích nêu trên, nên không ảnh hưởng đến Thiên Phú.

Liên quan đến sự việc, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương vừa có văn bản gửi TAND quận 7, TP HCM về việc cung cấp thông tin về dự án Khu dân cư Hòa Lân.

Theo đó, về việc đổi chủ dự án tại Khu dân cư Hòa Lân, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho rằng UBND tỉnh Bình Dương có nhận được hồ sơ xin chuyển đổi dự án Khu dân cư Hòa Lân từ Công ty Thiên Phú sang Công ty Kim Oanh. Tuy nhiên, Sở Xây dựng Bình Dương khẳng định, UBND tỉnh Bình Dương chưa chấp thuận cho chuyển đổi chủ đầu tư dự án này.

Lý do theo công văn số 2351/SXD-QLN do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành chưa công nhận Công ty Kim Oanh là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Lân do công ty này chưa thanh toán hết số tiền trúng đấu giá và chưa được bàn giao tài sản bán đấu giá.

Sau đó, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 3225/SXD-QLN tiếp tục thông báo cho Công ty Kim Oanh biết việc chưa có đủ cơ sở pháp lý để xem xét tham mưu UBND tỉnh Bình Dương công nhận Công ty Kim Oanh là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Lân với lý do như trên.