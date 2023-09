Đấu giá biển số đẹp: Không còn mức trên trời

Cuộc đua hạ nhiệt?

Ngày 15/9, phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đã đấu giá thành công 11 biển số "siêu đẹp" của 10 tỉnh, thành phố. Theo đó, giá trúng đấu giá cao nhất là 32,34 tỷ đồng cho biển số 51K-888.88 (TP HCM); giá trúng đấu giá thấp nhất là 650 triệu đồng cho biển 15K-188.88 (TP Hải Phòng). Tổng số tiền trúng đấu giá trong ngày này lên đến 82,325 tỷ đồng.

Kết quả đấu giá cao nhất cho biển số xe 51K-888.88 là 32,34 tỷ đồng

Thế nhưng, sang đến hai phiên đấu giá tiếp theo, được tổ chức vào ngày 21/9 và 22/9, số tiền trúng đấu giá giảm mạnh so với phiên đầu tiên khi mức cao nhất là 4,8 tỷ đồng, thấp nhất 45 triệu đồng chỉ chênh một bước giá so với giá khởi điểm 40 triệu đồng. Chốt hai phiên, tổng số 32 biển số được đấu giá thành công đã thu về 30,4 tỷ đồng. So với phiên đấu giá đầu tiên, có thể thấy mức tiền thu giảm mạnh.

Phiên đấu giá hôm qua ngày 25/9 kết thúc, nhiều người ngỡ ngàng khi biển số đẹp 51K-888.66 chỉ có giá 110 triệu đồng. Trong khi đó, với biển 51K-888.88, giá trúng đấu giá đến 32,34 tỷ đồng, mức chênh lệch quá lớn dù 2 biển này được giới chơi biển đánh giá cao. Theo giới chơi biển đẹp, giá 51K-888.66 thấp nhất cũng phải 500 triệu đồng. Người đấu giá trúng ở mức 110 triệu đồng là lãi lớn.

Phiên đấu giá hôm qua có thể coi thành công nhưng không có nhiều đột biến. Kết thúc phiên, biển số có mức trúng đấu giá cao nhất là 51K - 899.99 với 2,74 tỷ đồng. Đáng chú ý , đã xuất hiện người trúng đấu giá biển xe ô tô 30K-566.11 với số tiền chỉ 40 triệu đồng. Đây là mức trúng đấu giá thấp nhất được ghi nhận. Theo quy chế, giá khởi điểm của một biển số là 40 triệu đồng, mỗi bước giá là 5 triệu đồng. Như vậy, đã có trường hợp biển xe không qua một bước giá nào.

Giá biển xe ô tô số đẹp thấp nhất là 40 triệu đồng, bằng mức giá khởi điểm.

Giá đấu dần về với giá trị thực?

Sau phiên đấu giá đầu tiên với nhiều bất ngờ, các phiên đấu giá tiếp theo có dấu hiệu sụt giảm nhanh cũng khiến nhiều người bất ngờ không kém. Không còn có giá cao ngất ngưởng như phiên đấu giá đầu tiên, nhiều biển số tứ quý đã có mức giá rẻ hơn rất nhiều so với trước đó. Nhiều người cho rằng, các phiên đấu giá biển số ô tô đang dần hạ nhiệt và càng về sau có thể mức giá sẽ càng rẻ hơn, điều đã thực sự xảy ra tại phiên đấu giá gần đây nhất, với giá trúng bằng với giá khởi điểm 40 triệu đồng.

Sau 4 ngày đấu giá, tổng cộng có 95 biển số ô tô được đưa ra đấu giá, với tổng số tiền dự thu lên tới hơn 133 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay mới có 7 người nộp tiền với số tiền gần 11 tỷ đồng. Nhiều chủ nhân trúng đấu giá biển số "siêu" đẹp vẫn "im lặng".

Anh Thanh Tú, chủ một doanh nghiệp chuyên mua bán xe tại Hà Nội nhận định, nguyên nhân giá đấu tại các phiên sau không “mạnh” bằng phiên đầu tiên là do lần đầu tiên mức giá bị đẩy lên có phần quá cao so với giá trị thực. Những phiên sau, rút kinh nghiệm, người mua đã giảm xuống. Hiện tại, người đấu giá đang trả ở "một mức an toàn" để thăm dò thị trường và chờ cơ hội. Đặc biệt, nguyên nhân chính khiến tiền đấu giá sụt giảm là do các biển ở các phiên sau "không quá đặc sắc", chỉ ở mức trung bình và vừa đẹp.

Anh Tú cũng cho rằng, nhu cầu mua biển đẹp hiện số lượng ít hơn so với kho biển. Hơn nữa, biển đẹp sau khi định giá sẽ được định danh, nên tôi càng về sau càng rẻ. Thời gian đầu có thể mọi người hào hứng nên giá sẽ bị đẩy cao.

Chị Nguyễn Thị Mây, một người buôn xe cho rằng đa phần người tìm mua biển số xe đẹp thường theo quan niệm, sở thích của cá nhân. Một số người có thể bỏ qua biển số đẹp do không hợp phong thủy. Đôi khi do quan niệm tâm linh hay tính chất công việc, biển số "siêu" đẹp có thể gây chú ý, phiền phức cho người sử dụng.

Biển xe ô tô số đẹp thường có ý nghĩa, mục đích riêng với đối mỗi người

Anh Thanh Nguyễn, sinh sống tại Hà Đông cho rằng, thời buổi kinh tế khó khăn, bỏ ra một số tiền lớn mua một cái biển nếu không có mục đích khoe khoang hay lấy "số má" thì quá lãng phí. Vì mua bán biển đẹp cũng rất phức tạp.

Anh Trịnh Văn Quyết thì đưa ra ý kiến: “Một số người cũng bình phẩm những người mua biển số thừa tiền, nhưng mình không nghĩ vậy! Nên tôn trọng cách tiêu tiền của họ. Vì hầu hết mọi người đều đang phóng chiếu suy nghĩ, cách tiêu tiền của chính mình. Nếu tài sản họ có vài trăm tỷ, thậm chí ngàn tỷ, thì bỏ ra vài chục tỷ mua cái biển số yêu thích, thậm chí mang tính tâm linh với họ, cũng là bình thường. Như người thu nhập 20 triệu/tháng chi 100.000 đồng cho một dịch vụ nào đó mà họ thấy vui, đơn giản vậy thôi!”

Không ít người cho rằng, biển đẹp chỉ xuất hiện trong những phiên đấu giá đầu tiên, càng về sau “kho” biển đẹp cũng sẽ ít đi, số lượng biển xấu cũng sẽ tăng thêm. Trong các phiên đấu giá sau cùng, việc giá đấu chỉ bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm 1, 2 bước giá sẽ không còn là chuyện hiếm, và cũng sẽ chẳng phải chuyện sẽ gây bất ngờ.