Đào, quất xả hàng giá sốc tiểu thương than: “Năm nay mất Tết“

Ngày 30/1 (tức 28 Tết), chợ hoa Tết đối diện SVĐ QG Mỹ Đình, các tiểu thương đồng loạt treo biến xả hàng giảm giá quất, đào. Theo ghi nhận của PV, hàng loạt tấm biển xả hàng giá quất xuống chỉ từ 199 nghìn đồng/cây. Giá đào rừng giảm xuống bất ngờ, trong khi mọi năm có giá tiền triệu, nhưng nay giá chỉ còn 300.000 đồng/cành. Chia sẻ với PV, nhiều tiểu thương cho biết, vì người mua vắng quá nên cửa hàng phải treo biển xả hàng để thu hút khách vào xem. Không những thế còn phải bán hạ giá, hiện các gian hàng bán đào quất và cây cảnh Tết đều đã hạ giá kịch sàn để gỡ vốn. Tiểu thương có tên Quang Quyền (Mỹ Đình - Hà Nội) than thở: "Từ sáng đến giờ rồi tôi chưa bán được một gốc nào. Năm nay thị trường quá ảm đạm. Không treo biển xả hàng có lẽ sẽ lỗ rất nặng. Điển hình như chậu đào gốc gụ mọi năm bán giá 7-8 triệu đồng nhưng này giá còn 2 triệu mà không ai nhòm ngó”. Cũng theo anh Quyền, năm nay tiền bãi thuê, chậu cây đắt, nên việc xả hàng cũng chỉ thu lại tiền chậu và tiền mặt bằng. Còn chị Lan (Thạch Thất - Hà Nội) tâm sự, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên người dân không mặn mà nhiều với thú chơi cây cảnh ngày Tết. “Tôi treo biển hạ giá cách đây 2 hôm, nhờ đó lượng khách tới hỏi mua cũng khác hẳn. Giá phụ thuộc vào kích cỡ tùy từng cây nhưng phải bán hạ giá hết mới thu hút được khách“, chị Lan nói. Dù dã giảm giá kịch sàn, gỡ vốn nhưng người dân đi qua chỉ dừng lại vì tò mò giá cây giảm thê thảm mà không mua hàng. Cũng trên tuyến đường Lê Quang Đạo không thiếu những gian hàng bán quất, đào phải đặt biển xả hàng với giá không tưởng. Theo chủ gian hàng, riêng tiền cước vận chuyển từ Mộc Châu (Sơn La) về Thủ đô đã tốn trên dưới 10 triệu đồng/chuyến nên phải bán “rẻ như cho” để thu hồi phần nào vốn. Không chỉ giảm giá vài trăm ngàn, thậm chí có những gian hàng bán quất chủ hàng còn chơi bạo khi chỉ để giá xuống dưới 99K. Giá đã thấp nhưng nhiều tiểu thương buôn đào quất than thở: "Năm nay mất Tết".

