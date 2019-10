Đạm Bắc Hà lỗ lũy kế, âm vốn sở hữu, Tổng giám đốc mới có đủ sức cứu vớt?

Theo báo cáo hợp nhất bán niên được soát xét của Công ty cổ phần Phân đạm và hoá chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc) vừa được công bố, trong nửa đầu năm nay, doanh nghiệp này ghi nhận tăng 2,21% doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ so với cùng kỳ lên con số 1.594 tỷ đồng. Tuy nhiên, Đạm Hà Bắc vẫn tăng lỗ tới 31,52% lên 220,45 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/6/2019, Đạm Hà Bắc có tổng nợ phải trả lên tới 9.470,82 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 108,63 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế của công ty là 2.876,16 tỷ đồng, tăng so với đầu năm.

Tại thời điểm ngày 30/6/2019, lỗ luỹ kế của Đạm Hà Bắc là 2.876,16 tỷ đồng. Ảnh: Vneconomy.

Nguyên nhân của việc này là do Đạm Hà Bắc đã lỗ liên tiếp suốt từ năm 2016 đến nay.

Theo giải trình từ Đạm Hà Bắc giá bán các sản phẩm nửa đầu năm 2019 giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào tăng do giá than cám, giá điện đều tăng, chi phí tài chính lớn.

Trong bối cảnh kinh doanh thua lỗ triền miên, Hội đồng quản trị Đạm Hà Bắc mới đây đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Ninh giữ chức Tổng giám đốc của công ty này trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 5/10/2019.

Quyết định cũng nêu rõ ông Nguyễn Đức Ninh sẽ được hưởng mức lương 17,55 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Đức Ninh vốn là thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Phụ trách Ban Tổng giám đốc của Công ty Đạm Hà Bắc .

Trước đó, ông Đỗ Doãn Hùng, cựu Tổng giám đốc Đạm Hà Bắc đã bị miễn nhiệm kể từ ngày 1/1/2019 trước thời hạn do những sai phạm trong quá trình triển khai Dự án mở rộng nhà máy Đạm Hà Bắc.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Đạm Hà Bắc, ông Nguyễn Đức Ninh đã trải qua 26 năm công tác tại Công ty và đảm nhận các vị trí như Trưởng phòng Thị trưởng, Phó Tổng Giám đốc.

Với kinh nghiệm lâu năm tại công ty, ông Nguyễn Đức Ninh được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Đạm Hà Bắc vượt qua các khó khăn trong thời điểm hiện tại.

Thế nhưng, việc vực dậy "đứa con đầu lòng của ngành đạm" trong bối cảnh khó khăn như hiện nay chắc chắn là thách thức không nhỏ đối với ông Nguyễn Đức Ninh.