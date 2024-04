Đắk Nông: Nhà thầu thi công đường Lê Duẩn có năng lực thế nào?

Khởi công Dự án Đường Lê Duẩn nối đường Võ Văn Kiệt

Sáng 10/4, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất TP. Gia Nghĩa đã chính thức khởi công xây dựng đường Lê Duẩn, nối đường Võ Văn Kiệt. Công trình thuộc đường giao thông đô thị, đường phố khu vực cấp III, có tổng chiều dài 2.451 m, gồm phần đường và phần cầu. Tổng vốn đầu tư xây dựng tuyến đường là 200 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách trung ương.

Tuyến đường có chiều rộng 20 m, trong đó lòng đường 10,5 m, vỉa hè mỗi bên 4,75 m. Kết cấu mặt đường cao cấp A1, bê tông nhựa nóng, vận tốc cho phép 40 km/h. Cầu trên tuyến đường, được thiết kết rộng 21 m, trong đó phần đường xe chạy 10,5 m; mỗi bên lề 4,75 m, lan can mỗi bên 0,5 m.

Thời gian thi công tuyến đường, theo kế hoạch là 30 tháng. Dự kiến, công trình hoàn thành trong tháng 10/2026.

Được biết, dự án Đường Lê Duẩn, nối đường Võ Văn Kiệt, TP. Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, thực hiện tại TP. Gia Nghĩa. Dự án được đầu tư nhằm mở rộng không gian đô thị, phát triển khu dân cư, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất TP. Gia Nghĩa chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Nguồn MSC

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) - đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 22/11/2023, dự án có 4 gói thầu liên kết, gồm: Thi công xây dựng công trình; tư vấn giám sát thi công xây dựng; bảo hiểm công trình; di dời hạ tầng kỹ thuật.

Gói thầu thi công xây dựng công trình, được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn 2 túi hồ sơ”.

Ngày 1/2/2024, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất TP. Gia Nghĩa ban hành Quyết định số 05/QĐ-QLDA&PTQĐ phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình, có giá dự toán 138.884.993.000 đồng; liên danh Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Sài Gòn - Công ty TNHH Tân Trường Phát - Công ty TNHH Tân Hưng trúng thầu với giá 138.836.182.000 đồng (tiết kiệm 48.811.000 đồng tương đương 0,035%), thực hiện trong 900 ngày; ký hợp đồng ngày 15/2/2024.

Tại gói thầu, Công ty CP Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624 trượt thầu, do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Khởi công xây dựng đường Lê Duẩn, nối đường Võ Văn Kiệt với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng

Đối với gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng, ngày 30/1/2024, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất TP. Gia Nghĩa công bố Quyết định số 04/QĐ-QLDA&PTQĐ phê duyệt cho Công ty CP Tư vấn xây dựng miền Trung trúng thầu với giá 2.045.751.000 đồng (giá dự toán gói thầu 2.087.266.000 đồng), thực hiện trong 30 tháng; ký hợp đồng ngày 5/2/2024.

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Sài Gòn (địa chỉ tại phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thành lập năm 2001; loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; lĩnh vực kinh doanh xây lắp; người đại diện pháp luật là ông Lê Đình Hải.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2016 đến nay, công ty đã tham gia 54 gói thầu, trúng 48 gói, trượt 4 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 4.458 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập khoảng 537,323 tỷ đồng, với vai trò liên danh gần 4.000 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 91,98%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 100,32%.

Đơn vị có quan hệ với 20 bên mời thầu, trong đó trúng 17/17 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk mời thầu; tổng giá trị hơn 2.585 tỷ đồng; trúng 6/6 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Buôn Ma Thuột mời thầu; tổng giá trị hơn 555 tỷ đồng; trúng 2/2 gói thầu, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông mời thầu, tổng trị giá hơn 427 tỷ đồng...

Từ đầu năm 2024 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 2 gói thầu:

Gói thầu thi công xây dựng, có giá 7,955 tỷ đồng, thuộc Dự án Thảm nhựa các tuyến đường giao thông nội thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lắk làm chủ đầu tư (trong vai trò nhà thầu độc lập);

Gói thầu thi công xây dựng công trình, trị giá 138,836 tỷ đồng, thuộc Dự án Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất TP. Gia Nghĩa (trong vai trò nhà thầu liên danh).

Năm 2023, đơn vị tham gia và trúng duy nhất 1 gói thầu, trị giá gần 85 tỷ đồng, thuộc Dự án Đường giao thông liên xã Đắk Plao - Đắk Rmăng - Đắk Som (tỉnh Đắk Nông), do

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk Glong làm chủ đầu tư.

2022 là năm nhộn nhịp khi Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Sài Gòn tham gia và trúng tới 11 gói thầu, trong đó có nhiều gói thầu có giá trị lớn, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Cụ thể như:

Gói thầu số 3: Thi công xây dựng (đoạn từ Km29+00 – Km49+0), trị giá hơn 340 tỷ đồng, thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng, khu vực Trung tâm điểm du lịch Hồ Lắk;

Gói thầu thi công xây dựng, trị giá hơn 133,297 tỷ đồng, thuộc Dự án Đường giao thông liên huyện Krông Năng đi Ea Hleo...

Công ty TNHH Tân Trường Phát (địa chỉ tại phường Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) thành lập năm 2012; loại hình doanh ngiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; xây lắp là lĩnh vực kinh doanh chính; người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Khanh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2018 đến nay, công ty đã tham gia 21 gói thầu, trúng 14 gói, trượt 6 gói, 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 705,276 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập khoảng 11,514 tỷ đồng, với vai trò liên danh khoảng 693,761 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 97,01%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 100,43%.

Năm 2023, nhà thầu này được ghi nhận trúng duy nhất 1 gói thầu, trị giá gần 85 tỷ đồng (liên danh với Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Sài Gòn)…

Công ty TNHH Tân Hưng (địa chỉ tại phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) thành lập năm 2000; loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; lĩnh vực kinh doanh gồm hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, tư vấn; người đại diện pháp luật là ông Hoàng Văn Nguyên.

Theo tìm hiều của phóng viên, từ 2018 đến nay, công ty đã tham gia 19 gói thầu, trúng 15 gói, trượt 3 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 2.687 tỷ đồng; trong đó, với vai trò độc lập khoảng 74,292 tỷ đồng, với vai trò liên danh khoảng 2.612 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 99,73%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 103,15%.

Từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị tham gia 4 gói thầu, trúng 3 gói (trong đó, có 2 gói thực hiện tại Nghệ An, cùng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Vinh làm chủ đầu tư), gồm:

Gói thầu số 6: Phần xây lắp, trị giá 211,532 tỷ đồng (trong vai trò liên danh chính);

Gói thầu số 5: Phần xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 1, trị giá 136,559 tỷ đồng (trong vai trò liên danh chính);

Và gói thầu thi công xây dựng công trình, trị giá 138,836 tỷ đồng, thực hiện tại Đắk Nông (trong vai trò liên danh).

Năm 2023, nhà thầu tham gia 6 gói thầu, trúng 5 gói. Trong đó, có tới 4 gói thầu thực hiện tại Nghệ An:

Gói thầu số 4: Thi công xây dựng hạng mục cầu Kênh số 1, trị giá 40,486 try đồng, thuộc Dự án Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (Giai đoạn 2);

Gói thầu số 5: Phần xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông, trị giá 120,186 tỷ đồng, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đường Trần Hưng Đạo kéo dài (đoạn từ đường Đặng Thái Thân đến đường Hồ Hữu Nhân), TP. Vinh;

Gói thầu số 9 (TIIGP2-VIE-W02): Cải thiện môi trường và tiếp cận bãi biển Cửa Lò, trị gái 122,928 tỷ đồng, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) - Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện, khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Nghệ An...