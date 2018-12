Đại gia chơi vàng vô đối: Cưới con tặng khối vàng - USD 11 tỷ đồng

Những ngày qua, cộng đồng mạng chia sẻ và bàn tán về hình ảnh một vị đại gia đeo 13kg vàng cổ vũ tuyển Việt Nam.

Hình ảnh gây xôn xao trên mạng xã hội hồi tháng 10. Hồi đầu tháng 10, người đàn ông nói trên từng thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng với những tấm ảnh đeo vàng nặng trĩu cổ và tay, đi mua điện thoại. Khi đó, vị đại gia đeo chừng 8kg vàng trên người. Mới đây, sau khi đeo 13kg vàng xuất hiện trên phố Nguyễn Huệ (TP.HCM) cổ vũ tuyển Việt Nam tối 6/12, tên tuổi của vị đại gia này "nổi rần rần" trên mạng xã hội... Anh Phúc nổi bật giữa đám đông nhờ số vàng "khủng" đeo trên cổ. Vị đại gia đeo nhiều vàng này là anh Trần Ngọc Phúc (36 tuổi, quận 12, TP.HCM). Chia sẻ với Trí thức trẻ, anh Phúc cho hay, số vàng anh mang trên người với khối lượng hơn 13kg vàng trị giá hơn 13 tỷ đồng, trong đó "combo" dây chuyền nặng hơn 6kg, 4 chiếc nhẫn mỗi chiếc khoảng 1/2kg, 2 vòng vàng đeo tay hơn 3kg...



Anh Phúc cho biết, lý do "gồng" mình đeo số vàng trên là do anh tham khảo thầy phong thuỷ và được thầy "phán" đeo vàng tốt cho sức khoẻ, tài lộc và may mắn... Và anh bắt đầu đeo vàng từ 5 năm trước. Trừ lúc đi ngủ và đi tắm thì hầu như thời gian nào anh cũng đeo số vàng "khủng" trên người.

Trong clip mới đây, anh Phúc cho hay đang đặt làm một cái nón (mũ) bằng vàng, nặng khoảng 1 kg và cho rằng tổng lượng vàng đeo trên người như vậy là vừa đủ, không muốn đeo thêm nữa.

Tuy nhiên, chuyện đeo nhiều vàng cũng đem lại cho anh Phúc nhiều phiền toái. Anh Phúc chia sẻ, vì đeo vàng nặng nên cổ anh bị trẹo nhưng khi đi khám, bác sĩ lại kêu anh vào bệnh viện tâm thần mới có thuốc trị. Có lần, anh Phúc bị cướp giật sợi dây chuyền 60 lượng khiến cổ anh tóe máu. Sau vụ cướp, anh Phúc thuê vệ sĩ và không đeo vàng ra ngoài đường.

Anh Phúc khuyên mọi người không nên bắt chước anh đeo nhiều vàng vì rất nguy hiểm. Anh Phúc tiết lộ nếu đi gần thì có 2 vệ sĩ, đi xa thì phải có 5 vệ sĩ đi theo. "Toàn bộ vàng tôi đeo tôi đều nghiên cứu rất kỹ và cướp không thể nào lấy được, rất khó khi muốn chiếm đoạt vàng của tôi", anh Phúc tâm sự trên tờ Người lao động.

Tuy nhiên, đây không phải là người Việt Nam đeo vàng duy nhất khiến dân mạng choáng ngợp. Trước đây, cũng có nhiều hình ảnh về những người đeo nhiều vàng khiến dân tình xôn xao, bàn tán.

Vào năm 2016, một người đàn ông "đặc biệt" đã xuất hiện ở trung tâm thương mại Vincom Hà Nội và gây xôn xao người dân cũng như cộng đồng mạng. Tuy không đẹp trai nhưng ông ta lại đeo chi chít vàng, từ cổ cho đến tay, thu hút rất đông người dân tò mò và chụp ảnh lại. Song, thay vì ngưỡng mộ, đa số ý kiến cho rằng hành động khoe khoang này thật "lố bịch và quê mùa".

Cách đó không lâu, trên mạng cũng xuất hiện hình ảnh người đàn ông đeo rất nhiều vàng đến dự một đám cưới. Những chiếc vòng vàng trên cổ, trên tay người đàn ông này khiến người xem không khỏi hoa mắt.

Trước đó, bức ảnh chụp một phụ nữ đẹo đầy vàng trên người ở Thanh Hóa cũng từng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Người phụ nữ này bán vàng mã và đồ thờ cúng ở đền Sòng Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Một số ý kiến cho rằng số vàng mà người phụ nữ này đeo chỉ là đồ giả.

Cư dân mạng cũng ồn ào trước hình ảnh khoe vàng đầy phản cảm của một chàng trai ở trung tâm thương mại. Không chỉ đeo rất nhiều vòng vàng trên tay và cổ, anh chàng còn mặc những trang phục gây "nhức mắt" người xem như áo lưới mỏng, quần bó sát và trang điểm lòe loẹt.

Chuyện đám cưới "khủng" với hàng nghìn khách, hàng dài siêu xe hay những mâm cỗ sơn hào hải vị... đã không phải là hiếm. Song những đám cưới "nặng trĩu vàng" của cô dâu, chú rể khiến nhiều người "mắt chữ A miệng chữa O".

Năm 2016, một cô dâu Hà Nội đã phải trải qua "nỗi khổ; nỗi vất vả" vì... phải đeo quá nhiều vàng trên người. Rất nhiều chị em đã tỏ ý "ghen tị" với những bình luận như: "sẵn sàng giúp bạn chia sẻ gánh nặng bằng việc đeo bớt mấy cái xích vàng kia; nếu thấy quá mệt mỏi và khổ sở vì phải đeo chúng, tôi sẽ giúp bạn... ".

Ngày 10/9/2016, một clip ghi lại cảnh cha mẹ trao của hồi môn cho con gái trong lễ cưới, trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách được dân mạng chia sẻ "rầm rộ". Của hồi môn do bố cô dâu công bố gồm: 300 lượng vàng gồm nhiều loại trang sức như: vòng cổ, vòng tay, nhẫn,... và 50.000 đô la (tổng giá trị lên đến gần 11 tỷ đồng). Báo Dân Việt cho hay, lễ cưới này diễn ra ở thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, vào tháng 4/2016, một “siêu” đám cưới diễn ra tại lâu đài Lan Khoa Khuê ở Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Chi tiết khiến cộng đồng mạng “gato” nhất là việc cô dâu được mẹ chồng hồi môn chiếc vương miện trị giá 100 cây vàng, đội lên đầu ngay trong lễ cưới, chưa kể hàng đống vàng khác “đeo còng cả lưng lẫn cổ” khắp tay, chân, đầu, tóc.

Hay, vào tháng 9/2015, Facebook cũng đăng tải hình ảnh cô dâu chú rể tại Quảng Nam đeo đầy vàng trong lễ cưới. Cô dâu xòe 2 bàn tay ra để “khoe” vàng. Trên mỗi ngón tay của cô dâu đeo rất nhiều chiếc nhẫn, còn 2 cổ tay là những lắc vàng, cổ đeo kiềng vàng “khủng”. Trên cổ và cả tay chú rể cũng đeo rất nhiều dây chuyền và nhẫn vàng.

Ngày 24/2/2014, một đám cưới "khủng" của con một đại gia ở thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh khiến người dân huyện miền núi này vô cùng choáng váng. Ngoài dàn mô tô rước dâu hầm hố, nhiều xế hộp xịn, đám cưới này còn gây sự chú ý đặc biệt bởi cô dâu đeo quá nhiều kiềng vàng, lắc vàng ở cổ, tay. Vì quá nặng, chú rể cũng phải đeo giúp.

Vào giữa tháng 11/2013, cư dân mạng xôn xao trước tấm ảnh cưới của đôi bạn trẻ được cho là ở Lạng Sơn, khi cả cô dâu và chú rể mang trên mình cả "tá" vàng.

Cũng tại Lạng Sơn, cuối năm 2012, tại đám cưới của một thiếu gia và ái nữ con nhà đại gia ở thị trấn Đồng Đăng (Cao Lộc), khách mời choáng váng bởi vô số vòng vàng, lắc vàng trên người cô dâu, chú rể, là quà tặng từ gia đình, người thân tổng số lên đến 100 cây. Không chỉ đeo ngón tay, cổ tay, cầm tay rồi cả lồng vào trên cổ thì vàng trên bàn còn số lượng lớn không cầm xuể.

Đầu năm 2013, "siêu đám cưới" của con trai nữ đại gia Nguyễn Thị Liễu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cũng gây rúng động dư luận. Đám cưới này được đồn đoán có chi phí lên tới 50 tỷ đồng với khách mời là những ngôi sao giải trí hạng A. Ngoài sự hoành tráng của hàng ngàn khách mời, dàn siêu xe rước dâu giá trị hàng chục tỷ đồng, cô dâu và chú rể còn được dư luận hết sức chú ý với hơn 60 cây vàng được dát trên người.