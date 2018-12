Đủ loại tiền hình heo đón Tết Kỷ Hợi 2019

Chưa đầy 2 tháng nữa mới đến Tết Kỷ Hợi 2019 nhưng trên thị trường quà tặng đã sôi động với những đồng tiền hình heo độc đáo. Ảnh: Muabantien. Tiền xu Australia in hình con heo được thiết kế tinh xảo với lớp mạ màu vàng bóng loáng, đang được chào bán làm tiền lì xì dịp Tết. Ảnh: FB Ngoc Ha Le. Mặt trước là chân dung nữ hoàng Anh Elizabeth, mặt sau in hình con heo 2019 của Úc. Ảnh: FB Ngoc Ha Le. Ngoài tiền xu hình heo mạ vàng, còn có tiền xu mạ bạc. Ảnh: FB Ngoc Ha Le. Một bộ 2 đồng xu (mạ vàng và mạ bạc) đặt trong chiếc hộp Tiền Xu May Mắn trang trọng có giá từ 200.000 - 300.000 đồng. Cặp đồng xu con heo này hứa hẹn sẽ là sản phẩm tiền lì xì tết "hot" nhất Tết Kỷ Hợi năm nay. Ảnh: FB Ngoc Ha Le. Đồng tiền 2 USD mạ vàng hình con heo năm 2019 cũng được rao bán rầm rộ trên các chợ online. Ảnh: Facebook. Bộ tiền bao gồm 1 tờ tiền 2 USD mạ vàng (seri đẹp) + 1 bao da + 1 giấy chứng nhận + 1 phong bao đỏ được rao với giá 500.000 đồng. Ảnh: Facebook. Tờ tiền hình con heo 20 Kina được Papua New Guinea phát hành vào năm 2008 cũng được rao bán với giá 40.000 - 50.000 đồng. Ảnh: Tienlixi. Mặt trước là hình ảnh tòa nhà cũng hội tại thủ đô Port Moresby cùng hình ảnh loại chim thiên đường đặc trưng của đất nước này. Mặt sau tờ tiền hình 20 Kina là hình ảnh chú heo rừng. Ảnh: Thegioitien. Tiền con heo Úc 50 Numismas có giá bán 120.000 đồng. Ảnh: Caytienthat. Video: Venezuela xóa 3 số 0 trên đồng tiền để chống lạm phát. Nguồn: VTC14.

