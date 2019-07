Đại gia bất động sản sàm sỡ cô gái trên máy bay: Cấm bay 3-12 tháng?

Cục Hàng không nhận định, việc xử lý hành khách Vũ Anh Cường đã không tuân thủ theo quy trình xử lý hành khách gây rối, say rượu bia. Khi vụ việc xảy ra, hành khách trên cũng chỉ bị từ chối vận chuyển và đưa khỏi máy bay, mà không có thêm hình thức xử phạt khác. Điều này chưa tuân thủ đúng các quy định về an ninh, an toàn ngay từ đầu với hành khách mất khả năng làm chủ hành vi.

Lãnh đạo Cục Hàng không cho hay, đã phát giấy mời các bên liên quan lên giải trình, làm rõ vụ việc. “Trường hợp đủ căn cứ xử lý hình sự có thể chuyển sang cơ quan công an xử lý. Nếu chưa, Cục Hàng không có thể xem xét xử phạt hành chính và áp dụng biện pháp cấm bay”, đại diện đơn vị này khẳng định.

Cũng theo Cảng vụ hàng không miền Bắc, chiều 30/7, cơ quan này đã mời các bên liên quan tới làm việc. Tuy nhiên, theo lãnh đạo cảng vụ, ông Cường không đến. Do ông Cường không tới làm việc nên Cảng vụ tiếp tục phát đi giấy mời lần 2, thời gian làm việc vào chiều 31/7/2019. Theo lãnh đạo cảng vụ, nếu ông Cường tiếp tục không chấp hành có áp dụng các biện pháp xử phạt theo hướng tăng nặng.

Đặc biệt, theo Thông tư 13/2019 của Bộ GTVT, từ 1/6/2019, lực lượng an ninh sân bay sẽ phải kiểm tra, giám sát với hành khách bị mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích. Khi phát hiện, những lực lượng này phải thực hiện biện pháp: “Không chấp nhận chuyên chở hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích”. Dù vậy, dù ông Cường đã ở trạng thái say (như biên bản vụ việc), nhưng vẫn vượt qua các vòng kiểm soát để lên tàu bay và gây ra vụ việc.

Với trường hợp hành khách trên, theo Nghị định 162/2018, nếu hành vi được xác định chỉ xử phạt hành chính, hành khách có thể bị phạt từ 7 - 10 triệu đồng. Đồng thời, Cục Hàng không có thể áp dụng hình phạt bổ sung là cấm bay có thời hạn theo Nghị định 92/2015. Cụ thể, Cục Hàng không có thể cấm vận chuyển hàng không từ 3-12 tháng với ông Cường, do: Có hành vi gây rối; Có hành vi vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật tại cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay. Ngoài ra, sau khi hết thời hạn này hành khách sử dụng dịch vụ hàng không sẽ phải áp dụng biện pháp kiểm tra đặc biệt trong thời gian nhất định. Trường hợp hành khách không chấp hành các mức phạt đưa ra, có thể tiếp tục áp dụng mức phạt bổ sung lên mức tối đa là quyết định cấm bay vĩnh viễn cả với đường bay nội địa và quốc tế.