Cô gái “vô danh” lọt top mặt đẹp nhất thế giới giờ ra sao?

Germaine (sinh năm 1999, tại Venezuela) là cô gái từng gây chú ý khi lọt top “100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2021” do TC Candler bình chọn. Từ một cô gái vô danh, gái xinh Germaine trở nên nổi tiếng và nhận được nhiều sự quan tâm, tìm kiếm của cộng đồng mạng nhờ gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng.Germaine được biết đến với tư cách TikToker, người mẫu Instagram, ca sĩ. Người đẹp hiện sở hữu trang cá nhân Instagram với gần 900 nghìn người theo dõi và hơn 2,4 triệu người follow trên trang Facebook cá nhân. Germaine có sóng mũi cao, đôi mắt to màu nâu và gương mặt nhỏ nhắn. Nhiều người hâm mộ nhận xét Germaine có nét đẹp trong trẻo, ngây thơ như búp bê và body nóng bỏng, quyến rũ. Ở tuổi 24, mỹ nhân này hướng tới sự gợi cảm, năng động. Dù đi dạo phố, đi dự sự kiện hay chỉ là một bức hình chụp ở nhà để đăng lên Instagram cá nhân, Germaine đều cho thấy sự chỉn chu, sành điệu trong cả cách phối đồ lẫn cách chọn kiểu dáng trang phục. Mặc dù không quá cao, chỉ 1m62 nhưng cô có gương mặt xinh đẹp cùng hình thể cân đối. So với những cô gái Nam Mỹ nóng bỏng, Germaine quyến rũ theo cách riêng.

Germaine (sinh năm 1999, tại Venezuela) là cô gái từng gây chú ý khi lọt top “100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2021” do TC Candler bình chọn. Từ một cô gái vô danh, gái xinh Germaine trở nên nổi tiếng và nhận được nhiều sự quan tâm, tìm kiếm của cộng đồng mạng nhờ gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng. Germaine được biết đến với tư cách TikToker, người mẫu Instagram, ca sĩ. Người đẹp hiện sở hữu trang cá nhân Instagram với gần 900 nghìn người theo dõi và hơn 2,4 triệu người follow trên trang Facebook cá nhân. Germaine có sóng mũi cao, đôi mắt to màu nâu và gương mặt nhỏ nhắn. Nhiều người hâm mộ nhận xét Germaine có nét đẹp trong trẻo, ngây thơ như búp bê và body nóng bỏng, quyến rũ. Ở tuổi 24, mỹ nhân này hướng tới sự gợi cảm, năng động. Dù đi dạo phố, đi dự sự kiện hay chỉ là một bức hình chụp ở nhà để đăng lên Instagram cá nhân, Germaine đều cho thấy sự chỉn chu, sành điệu trong cả cách phối đồ lẫn cách chọn kiểu dáng trang phục. Mặc dù không quá cao, chỉ 1m62 nhưng cô có gương mặt xinh đẹp cùng hình thể cân đối. So với những cô gái Nam Mỹ nóng bỏng, Germaine quyến rũ theo cách riêng.