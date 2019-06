Cường Đôla sắm siêu xe mới trong khi công ty mẹ tiếp tục khó khăn

Mới đây, Cường Đô la gây chú ý khi “tậu” thêm siêu xe McLaren 720S màu cam, 1 trong hai chiếc xe McLaren 720S tại Hành trình siêu xe Car & Passion 2019 đang diễn ra. Trong khi đó, lãi của công ty bà Nguyễn Thị Như Loan giảm 84% so với cùng kỳ 2018.

Mới đây, Cường Đô la gây chú ý khi “tậu” thêm siêu xe McLaren 720S màu cam mới nhất vừa về Việt Nam. Đây là 1 trong hai chiếc xe McLaren 720S tại Hành trình siêu xe Car & Passion 2019 đang diễn ra.

Trong khi đó, tại thời điểm ngày 17 tháng 6, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai dừng tại mức 4.860 đồng/cổ phiếu, thấp nhất kể từ đầu tháng 3/2019.

Đà lao dốc của QCG diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp này không mấy sáng sủa trong thời gian gần đây.

Trong ba tháng kinh doanh đầu năm 2019, doanh thu của QCG tăng 7,7% lên 378 tỷ đồng. Tuy nhiên do giá vốn tăng cao, lợi nhuận thuần của QCG giảm hơn 84% so với cùng kỳ, chỉ còn 7,5 tỷ đồng. QCG ghi nhận khoản lãi trước thuế đạt 6,1 tỷ đồng, giảm 87% và lãi sau thuế 5,56 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ năm 2018.

Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ còn 5,5 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ. Lý giải về việc lợi nhuận lao dốc mạnh so với kỳ trước. QCG cho rằng lý giải rằng do Công ty bàn giao căn hộ cho khách hàng và không có thu nhập từ chuyển nhượng tài chính.

Đáng chú ý, mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản của Công ty Quốc Cường Gia Lai tiếp tục trong tình trạng “đóng băng”. Tính đến hết quý I, lượng hàng tồn kho của QCG ghi nhận gần 7.388 tỷ đồng, trong đó tài sản nằm ở bất động sản dở dang chiếm tới gần 94%, tương đương 6.932 tỷ đồng. Bất động sản dở dang được ghi nhận ở đây chủ yếu là các khoản chi phí đền bù, tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến các dự án.

Nợ phải trả của QCG đang ở mức 6.484 tỷ đồng, cao hơn 2.320 tỷ đồng so với vốn chủ sở hữu. Trong đó, khoản phải trả ngắn hạn khác chiếm hơn 4.642 tỷ đồng. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, QCG đã liên tục có hoạt động thu hẹp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản như giảm vốn tại Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng, hay giải thể Công ty cổ phần bất động sản Hiệp Phát tại TP HCM.

Chia sẻ ở hội nghị gặp gỡ giữa 100 doanh nghiệp với UBND TP HCM ngày 10/4 do Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân chủ trì, Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai - bà Nguyễn Thị Như Loan thừa nhận khó khăn khi công ty có 12 dự án bị ách tắc trên địa bàn với tổng quỹ đất 150 ha. Những diện tích này chủ yếu là đất nông nghiệp mà Quốc Cường Gia Lai tự đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân, không phải có nguồn gốc đất công.

Tại hội nghị bà Loan còn chia sẻ rằng bản thân phải cầm cố hết nhà, xe và đi vay bạn bè để gồng gánh hoạt động của doanh nghiệp.

Tính đến hết quý I, bà Loan đang cho Quốc Cường Gia Lai vay 71,3 tỷ đồng, giảm 228 tỷ đồng so với cuối năm trước. Con gái bà Loan là Nguyễn Ngọc Huyền My cũng cho QCG vay 34,4 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Cường hiện không còn đảm nhiệm vị trí nào tại Quốc Cường Gia Lai

Hiện bà Nguyễn Thị Như Loan đang là cổ đông lớn nhất của công ty với tỷ lệ sở hữu 37,05% vốn điều lệ. Con gái bà Loan là Nguyễn Ngọc Huyền My nắm giữ khoảng 14,3% vốn. Con trai là Loan là Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) chỉ sở hữu hơn 537 ngàn cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,2%.