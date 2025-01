Cuộc đua giành gói thầu cung cấp vật tư hơn 7 tỷ của Sawaco

Biên bản mở thầu ngày 6/12. Nguồn MSC

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (Sawaco) đã hoàn thành mở thầu gói cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình có giá 7.018.324.000 đồng. Theo Biên bản mở thầu được công bố ngày 06/12, gói thầu có 3 nhà thầu cạnh tranh gồm: Công ty TNHH xây dựng hạ tầng D.N.A dự thầu vơi giá 6.806.663.899 đồng; Công ty TNHH đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Waseen dự thầu với giá 6.874.967.257 đồng và Công ty CP đầu tư xây dựng Hoàng Nam Thịnh dự thầu với giá 6.945.233.288 đồng.

Gói thầu thuộc dự án Phát triển mạng lưới cấp nước hai bên kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (từ cầu Bến Phân đến cầu An Lộc), Quận Gò Vấp và Quận 12, được ông Trần Quang Minh Tổng giám đốc Sawaco phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án tại Quyết định 2160/QĐ-TCT-KHĐT ngày 03/10/2024 với tổng mức đầu tư 7.808.361.000 đồng, nhằm phối hợp đồng bộ với các hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác. Phủ kín, hoàn thiện mạng lưới cho khu vực Quận 12. Phát triển và tăng số lượng khách hàng gắn đồng hồ nước. Tránh việc phá hoại địa tầng do khoan khai thác nước ngầm tùy tiện gây hậu quả nghiêm trọng. Đảm bảo cung cấp nước an toàn, liên tục, đủ lưu lượng áp lực, đạt tiêu chuẩn vệ sinh phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho người dân khu vực.

Dự án được đầu tư sẽ lắp đặt 2.952m ống HDPE OD225 và phụ tùng; lắp đặt 111m ống HDPE OD 125 và phụ tùng; 2 hầm đồng hồ tổng (gồm đồng hồ tổng DN200 và datalogger); tái lập mặt đường và vỉa hè theo phương án phối hợp thi công.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: "Phát triển mạng lưới cấp nước hai bên kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (từ cầu Bến Phân đến cầu An Lộc), Quận Gò Vấp và Quận 12" được Sawaco phê duyệt tại Quyết định 2160/QĐ-TCT-KHĐT ngày 3/10/2024, dự án có 3 gói thầu trong đó có gói Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình được Sawaco phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số 2587/QĐ-TCT-KHĐT ngày 21/11/2024, đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu ngày 25/11; lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn 1 túi hồ sơ; nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn kinh doanh.

Nếu chỉ xét về giá đã được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thông qua biên bản mở thầu, Công ty TNHH xây dựng hạ tầng D.N.A đang có lợi thế về giá. Tính đến thời điểm 12h37 ngày 08/01/2025, gói thầu vẫn trong trạng thái đang xét thầu.

Công ty TNHH xây dựng hạ tầng D.N.A có địa chỉ tại phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM; thành lập năm 2016 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Đổng Ngọc Ân. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 06 tháng 05 năm 2024, công ty có vốn điều lệ 9,9 tỷ đồng

Nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu năm 2016, đến năm 2018 được ghi nhận trúng gói thầu đầu tiên, đến nay đã tham gia 48 gói, trúng 28 gói, trượt 15 gói, 4 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu gần 53 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập (với hơn 5,732 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Là khách hàng của một số bên như công ty CP cấp nước Nhà Bè; Sawaco; Công ty CP cấp nước Thủ Đức...

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, hiện nhà thầu cũng đang chờ kết quả gói Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình thuộc dự án Phát triển mạng lưới cấp nước lề phải kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch nước Lên (từ cầu Tham Lương đến cầu Chợ Cầu), phường 14, quận Gò Vấp do Sawaco làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 4.323.282.000 đồng với 3 nhà thầu cạnh tranh. Trong đó, Công ty TNHH xây dựng hạ tầng D.N.A dự thầu với giá 4.192.125.000 đồng, đây cũng là giá cạnh tranh hơn 2 nhà thầu còn lại.

Gói Cung cấp vật tư và thi công xây dựng thuộc dự án Phát triển mạng lưới cấp nước đường Bà Tỵ, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh (bên phải tuyến từ đường Tân Long đến đường Trương Văn Đa) do Sawaco làm chủ đầu tư, chi nhánh Tổng công ty cấp nước Sài Gòn- TNHH MTV - xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn TP HCM tổ chức mời thầu. Gói thầu có giá 5.499.684.000 đồng với 3 nhà thầu cạnh tranh. Trong đó, Công ty TNHH xây dựng hạ tầng D.N.A dự thầu với giá 5.488.879.292 đồng...

Công ty TNHH đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Waseen có địa chỉ tại phường 17, Gò Vấp, TP HCM; thành lập năm 2006; người đại diện pháp luật Lê Phú Sơn.

Từ tháng 10 năm 2015 đến nay, nhà thầu đã tham gia 197 gói, trúng 82 gói, trượt 99 gói, 6 gói chưa có kết quả, 10 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu gần 692 tỷ đồng (với 90 triệu đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 368,131 tỷ đồng, với vai trò liên danh gần 324 tỷ đồng.

Năm 2024 là năm tất bật của nhà thầu khi tham gia 44 gói, trúng 15 gói. Hiện, nhà thầu đang chờ kết quả Gói thầu số 19: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà máy nước thuộc dự án Hệ thống cấp nước Hội An công suất 5.000 m3/ngàydo Công ty CP điện nước An Giang làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 33.432.829.000 đồng với 4 nhà thầu cạnh tranh. Công ty TNHH đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Waseen dự thầu độc lập với giá 28.825.103.196 đồng;

Gói thầu số 4 (xây lắp): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Lắp đặt tuyến ống cấp nước cho khu vực dọc tuyến ĐT.767 thuộc xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom do Công ty CP cấp nước Đồng Nai làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 11.525.229.725 đồng với 2 nhà thầu cạnh tranh. Công ty TNHH đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Waseen dự thầu độc lập với giá 9.453.238.526 đồng, cạnh tranh hơn giá của đối thủ đưa ra.

Trong tháng 12/2024, nhà thầu đã được công bố trúng 3 gói thầu với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng bao gồm: Gói thầu số 09: Xây lắp và thiết bị toàn bộ công trình do Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Lập Thịnh mời thầu với giá 6.160.086.470 đồng thực hiện tại Bình Thuận; Gói thầu số 03: Thi công lắp đặt tuyến ống HDPE D225 + D160 từ cầu Đúc đến trung tâm xã Tân Hộ Cơ do Công ty CP cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp mời thầu với giá 5.027.974.668 đồng, thực hiện tại Đồng Tháp và Gói thầu số 01 (xây dựng): Sửa chữa tuyến ĐT.764 đoạn từ Km15+000 đến Km18+650 (Bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư với giá 10.071.153.000 đồng, thực hiện tại Đồng Nai....

Công ty CP đầu tư xây dựng Hoàng Nam Thịnh có địa chỉ tại phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP HCM; thành lập năm 2013 với loại hình công ty cổ phần, người đại diện pháp luật Trần Biên Cương.

Từ năm 2017 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 36/47 gói, trượt 9 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 113,5 tỷ đồng (với hơn 5,871 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu) trong đó với vai trò độc lập gần 78 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 35,637 tỷ đồng