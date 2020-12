Cư dân The EverRich Infinity kiện CĐT bán chỗ để xe: Điểm lùm xùm của BĐS Phát Đạt

(Kiến Thức) - Không chỉ xảy ra lùm xùm bị cư dân kiện vì bán chỗ để xe tại chung cư cao cấp The EverRich Infinity, chủ đầu tư bất động sản Phát Đạt còn nhiều tai tiếng ở dự án Bình Dương Grand View, hay dự án Nhơn Hội New City.

Cư dân kiện chủ đầu tư vì bán chỗ để xe



Mới đây, ông Nguyễn Văn Nhất, cư dân The EverRich Infinity (đường An Dương Vương, quận 5, TPHCM) đã có đơn khởi kiện Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (chủ đầu tư) ra TAND quận 5 vì đã bán chỗ để xe ô tô tại tầng hầm B1, B2 của chung cư The EverRich Infinity trái với quy định pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của cư dân.

Ông Nhất cho rằng, chung cư The EverRich Infinity là dự án phức hợp, khởi công xây dựng vào năm 2015. Đến năm 2017, dự án hoàn thành và bàn giao cho khách hàng. Năm 2018, người dân nhận nhà và về đây sinh sống ngày càng đông nên dẫn đến tầng hầm không đáp ứng đủ chỗ để xe ô tô cho cư dân.

Cư dân căng băng rôn phản đối Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Thời gian đầu, người dân muốn để xe ô tô tại chung cư The EverRich Infinity phải chịu mức phí 2,2 triệu đồng/chỗ/tháng. Tuy nhiên, đến tháng 11/2019, Ban quản lý chung đã ra thông báo về việc ngưng cho thuê chỗ để xe ô tô. Tiếp đó, Công ty Phát Đạt đã ra thông báo bán chỗ để xe ô tô.

Cụ thể, những ô để xe ô tô có diện tích từ 10,8 - 12,5m2 được bán với giá 500 triệu đồng/chỗ (chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và 2% phí bảo trì). Trước sự việc trên, người dân sống ở chung cư The EverRich Infinity đã nhiều lần căng băng rôn phản đối chủ đầu tư.

Phía Công ty Phát Đạt cho rằng, đây là tài sản riêng và trong hợp đồng mua bán căn hộ cũng nêu rõ bãi đậu xe thương mại thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư. Bên cạnh đó, phần diện tích sở hữu riêng là 6.543 m2 (bố trí khoảng 111 chỗ đậu xe ô tô) và Công ty đã ưu tiên để khách hàng thuê để đậu xe ô tô (có thu phí) hoặc bán.

Bất nhất thông tin chủ đầu tư

Hồi đầu tháng 7/2020, báo chí phản ánh lùm xùm về thông tin “siêu dự án” Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp do Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư toạ lạc tại phường Bình Hòa TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, nhiều đơn vị phân phối và các trang mạng đã đăng tải thông tin quảng cáo, bán căn hộ dự án này với nhiều tên gọi như Bình Dương Grand View hay Astral City Bình Dương. Dự án căn hộ có tổng mức đầu tư lên đến 5.800 tỷ đồng, quy mô 3,73 ha, do Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt và Danh Khôi Real (DKRH) làm chủ đầu tư.

Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương. (Ảnh: Dân Việt).

Tuy nhiên, thời điểm đó trao đổi với báo chí UBND TP.Thuận An cho biết, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt hiện nay đang làm thủ tục đăng ký xin làm chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương. UBND TP.Thuận An chưa nhận được hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án này do dự án chưa được công nhận chủ đầu tư.

Trong khi đó, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay trên địa bàn phường Bình Hòa, TP.Thuận An không có dự án căn hộ Bình Dương Grand View do Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư.

Theo Dân Việt, dự án Bình Dương Grand View thực chất do Công ty Sài Gòn-KL (Công ty Sài Gòn-KL) làm chủ đầu tư, là một Công ty con của Phát Đạt.

Phối cảnh dự án

Đáng nói, dự án này còn dính lùm xùm xây dựng không phép. Cụ thể, tháng 7/2020, Sở xây dựng tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương. Theo Sở này ghi nhận, dự án là do Công ty Sài Gòn-KL làm chủ đầu tư. Qua kiểm tra, Thanh tra sở phát hiện chủ đầu tư đã vi phạm thi công ép cọc tại dự án Bình Dương Grand View không phép. Thanh tra Sở xây dựng đã lập biên bản, đồng thời quyết định xử phạt Công ty Sài Gòn-KL 40 triệu đồng về hành vi này.

BĐS Phát Đạt bị “tuýt còi” tại dự án Nhơn Hội New City

Cuối tháng 9/2019, giới truyền thông rầm rộ đưa tin về việc đại diện Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định có văn bản gửi Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt và Công ty CP đầu tư Danh Khôi Holdings về một số nội dung liên quan đến việc huy động vốn, mở bán bất động sản dự án tại phân khu số 2, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội.

Phối cảnh dự án Nhơn Hội New City.

Trong văn bản đại diện Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định khẳng định, đến thời điểm hiện nay (tháng 9/2019), dự án chưa bảo đảm điều kiện mở bán theo quy định tại Luật Kinh doanh BĐS, Luật Nhà ở và các quy định của pháp luật liên quan. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, nhiều tổ chức cá nhân đã thực hiện việc rao bán đất nền tại dự án.

Về vấn đề này, Sở Xây dựng đã có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý đối với việc huy động vốn, mua bán đối với dự án. Theo đó, trên cơ sở các tài liệu do nhà đầu tư cung cấp và báo cáo, Công ty CP đầu tư Danh Khôi không thực hiện loại hợp đồng nào để huy động vốn trái quy định.

Đồng thời, trong văn bản cũng yêu cầu Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt phải có văn bản yêu cầu các đơn vị được lựa chọn để liên kết quảng cáo tiếp thị, phân phối sản phẩm thực hiện đúng các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở.

Yêu cầu Công ty CP đầu tư Danh Khôi chỉ thực hiện việc giao dịch sản phẩm bất động sản đối với những dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định. Bên cạnh đó, phải có văn bản chính thức phản hồi việc đưa tin của báo chí về việc huy động vốn trái phép tại dự án Nhơn Hội New City (Phân khu 2).

Đề nghị chủ đầu tư dự án và Công ty CP đầu tư Danh Khôi có cam kết dừng ngay việc rao bán sản phẩm và nhận các khoản tiền để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án theo quy định