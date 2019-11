Chung cư The EverRich Infinity: "Chuẩn 5 sao" nhưng cư dân không được để xe hơi

Mới đây, Công ty cổ phần Dịch vụ Quản lý Toàn Tâm (đơn vị quản lý toà nhà The EverRich Infinity, quận 5, TP HCM) đã ra thông báo về việc ngưng cho thuê chỗ đỗ ô tô thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư tại tòa nhà The EverRich Infinity.

Theo thông báo này, Công ty Toàn Tâm cho biết sẽ chấm dứt việc cho thuê chỗ để ô tô từ ngày 1/12. Công ty này đề nghị cư dân đang thuê chỗ để ô tô tại tòa nhà The EverRich Infinity di dời xe và hoàn trả mặt bằng.

Các cư dân đang thuê chỗ để ô tô phải hoàn tất việc thanh toán các khoản công nợ trước ngày chấm dứt hợp đồng. Sau thời gian này thẻ giữ ô tô của cư dân sẽ bị khóa và hết hiệu lực khi quét thẻ ra vào chung cư.

“Trường hợp sau ngày chấm dứt, quý cư dân chưa di dời xe để hoàn trả mặt bằng thì chúng tôi mặc nhiên xem đây là hành vi sử dụng trái phép tài sản của người khác. Theo đây, chúng tôi sẽ lập biên bản ghi nhận vụ việc và gửi biên bản đến cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật”, văn bản nêu.

Bãi đậu xe chung cư The EverRich Infinity, quận 5.

Theo thông báo của Công ty Toàn Tâm, nguyên nhân việc chấm dứt cho thuê bãi giữ ô tô tại chung cư là căn cứ theo hợp đồng ủy quyền quản lý bãi giữ xe giữa Công ty Cổ phần Phát Triển Bất Động sản Phát Đạt (Công ty Phát Đạt) và Công ty Toàn Tâm.

Cụ thể, ngày 15/11, Công ty Toàn Tâm nhận được văn bản số 585/2019/PĐ-HM của Công ty Phát Đạt (chủ đầu tư chung cư The EverRich Infinity) về việc không còn chủ trương cho cư dân thuê chỗ để ô tô và sẽ chấm dứt việc cho cư dân thuê chỗ để xe từ ngày 1/12.

Trước đó, hồi tháng 4, Công ty Phát Đạt đã làm người dân vô cùng bức xúc khi ra thông báo dự định thực hiện việc bán chỗ để ô tô.

Theo thông báo này, trong thời gian sắp tới, công ty sẽ tổ chức bán 155 chỗ đậu xe ô tô, diện tích mỗi chỗ từ 10,8 – 12,5m2, tuỳ theo từng vị trí. Giá bán mỗi chỗ đậu xe sẽ là 500 triệu đồng, chưa bao gồm thuế VAT (10% giá bán) và phí bảo trì (2%) giá bán theo quy định của pháp luật.

Việc mua bán chỗ đậu ô tô được thể hiện thông qua hình thức hợp đồng mua bán giữa Công ty Phát Đạt và cư dân. Cơ quan nhà nước không cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với diện tích riêng lẻ của từng chỗ đậu xe.

Thông báo bán chỗ đậu ô tô của Công ty Phát Đạt.

Cũng theo thông báo của Công ty Phát Đạt, hiện nay, số lượng chỗ để ô tô tại toà nhà không đủ để bố trí cho mỗi căn hộ một chỗ đậu. Do đó, công ty đề nghị cư dân có nhu cầu sử dụng chỗ để xe tại toà nhà tự thoả thuận với nhau để thống nhất ai sẽ mua chỗ đậu ô tô và gửi thông báo cho công ty trước ngày 30/4/2019.

Trong trường hợp các cư dân không thoả thuận được với nhau, công ty sẽ tổ chức bán chỗ để ô tô bằng hình thức bốc thăm theo quy định của pháp luật.

Dự án The EverRich Infinity (đường An Dương Vương, quận 5) do Công ty Cổ phần Phát Triển Bất Động sản Phát Đạt (Công ty Phát Đạt) làm chủ đầu tư.

Được xây dựng trên tổng diện tích đất hơn 8.000m2, dự án bao gồm 439 căn hộ ở, 325 căn office-tel và 12 căn thương mại dịch vụ.

Theo quảng cáo từ phía chủ đầu tư, The EverRich Infinity là một dự án cao cấp theo chuẩn 5 sao, được thiết kế theo mô hình compound khép kín như một resort, mang đến cho những cư dân sự yên bình giữa Sài Gòn sầm uất.

Được đưa vào sử dụng từ năm 2017, nhưng chung cư này liên tiếp xảy ra tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư, đặc biệt là “cuộc chiến” chỗ để ô tô.