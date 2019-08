Cư dân mạng Trung Quốc kêu gọi “tẩy chay” ông trùm Amazon

Cư dân mạng Trung Quốc đang kêu gọi tẩy chay “gã khổng lồ” bán lẻ trực tuyến Amazon của Mỹ khi trang này đăng bán áo phông có in biểu tượng ủng hộ biểu tình ở Hồng Kông.

Hiện nay, “ông trùm” Amazon đang phải đối mặt với làn sóng dư luận ở Trung Quốc sau khi đăng bán những chiếc áo phông in khẩu hiệu “Free HongKong, democracy now” (tạm dịch: Hồng Kông tự do, dân chủ). Những hình ảnh và khẩu hiệu in trên áo phông đều hướng tới việc ủng hộ phong trào biểu tình và ly khai ở Hồng Kông.



Áo phông có in khẩu hiệu “Free HongKong, democracy now” (tạm dịch: Hồng Kông tự do, dân chủ) được đăng bán trên trang web của Amazon. Ảnh globaltimes Các hashtag “Áo phông Amazon” đang trở thành chủ đề thịnh hành trên Weibo. Nhiều người cho rằng, trang mua sắm trực tuyến này không quan tâm tới cảm xúc của người dân Trung Quốc. “Amazon vừa rời khỏi Trung Quốc đúng không? Chúng ta cần phải dạy cho công ty này một bài học.” – người dùng Weibo bình luận.



Động thái này của Amazon khiến người dân Trung Quốc vô cùng bất bình, họ yêu cầu Amazon phải đứng ra xin lỗi trên tất cả các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram. Bên cạnh đó, Amazon phải đưa ra hình phạt thích đáng đối với nhân viên và các nhà phân phối bán lẻ loại áo phông này.

Ông trùm thương mại điện tử đã đóng cửa thị trường nội địa Trung Quốc trên trang web Amazon.cn vào tháng 7. Tuy nhiên, một số mặt hàng vẫn có thể được vận chuyển vào nước này. Những chiếc áo phông có in hình ảnh và khẩu hiệu nhạy cảm trên vẫn được rao bán trên các cửa hàng Amazon Mỹ.

Phía bên công ty cho biết: “Amazon vẫn luôn luôn thừa nhận nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” lâu đời của Trung Quốc. Ở mỗi quốc gia hoạt động, chúng tôi hoạt động đều theo luật lệ và tôn trọng luật pháp địa phương nơi chúng tôi kinh doanh”.

Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh hỗn loạn đang diễn ra tại Hồng Kông, càng làm dấy lên sự phẫn nộ của người dân Trung Quốc. Người dân nước này coi hành động đó là sự thiếu tôn trọng chủ quyền quốc gia họ.

Amazon không phải là thương hiệu duy nhất gây phẫn nộ đối với người dân Trung Quốc vì vấn đề chính trị ở quốc gia này. Các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Versace, Givenchy và Coach cũng đã từng phải đối mặt với phản ứng dữ dội sau khi phát hành các trang phục ám chỉ Hồng Kông, Macao và Đài Loan là các quốc gia độc lập với Trung Quốc.