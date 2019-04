Công ty Pay Asian đầu tư tiền ảo hoạt động mập mờ thế nào?

Xưng là Giám đốc điều hành Công ty Pay Asia "giăng bẫy" người dân

Lúc 10h45 ngày 28/3, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP.Yên Bái (Yên Bái), nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà hàng Minh Huệ (địa chỉ tại số nhà 82, đường Hoàng Hoa Thám, TP.Yên Bái) có một nhóm người đứng ra tụ tập, tổ chức cho khoảng 50 người dân nghe thuyết trình về đồng tiền chung châu Á, người thuyết trình tự xưng là Giám đốc điều hành Công ty Pay Asian.

Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP.Yên Bái, đã phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động chấp hành pháp luật của những người tổ chức buổi thuyết trình này và xác định việc tổ chức buổi thuyết trình do hai người dân tại Yên Bái đứng ra liên hệ tổ chức và mời Nguyễn Văn Mạnh (SN 1981, thường trú tại xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Đỗ Văn Tuấn (SN 1987, thường trú tại xã Kim Tân, huyện Kim Thành, Hải Dương) cùng một số người đi cùng lên Yên Bái để thuyết trình.

Việc tổ chức buổi thuyết trình này chưa xin phép và cũng chưa được các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái cấp phép.

Hình ảnh những người dân tham gia buổi thuyết trình tiền ảo ở Yên Bái chủ yếu là người già, ít tiếp xúc và am hiểu về công nghệ.

Một số người dân tại buổi thuyết trình thông tin, nội dung nhóm người này chia sẻ là về App ứng dụng có tên Pay Asian sử dụng đồng tiền thanh toán là Payer và lợi ích khi sử dụng ví thanh toán điện tử cũng như đồng tiền Payer. Nhóm người này dùng “chiêu” mời mọc người dân tham gia sẽ được tiền thưởng như mô hình đa cấp.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Mạnh không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào có liên quan đến Công ty Pay Asian. Mạnh cũng khẳng định không phải là Giám đốc điều hành Công ty Pay Asian mà do người dân tự "suy tôn" lên và được một số người ở Yên Bái mời lên chia sẻ về đồng tiền này và lợi ích của nó.