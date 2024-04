Công ty Lê Phan Anh 1 ngày trúng 2 gói thầu tại Long An

Duy nhất tham gia và trúng thầu



Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH MTV Lê Phan Anh, chỉ trong ngày 7/12/2023, trúng 2 gói thầu của Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An.

Cụ thể:

Tại KHLCNT Kênh N2, có dự toán mua sắm 179.742.000 đồng, do Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An phê duyệt Quyết định số 43/QĐ-TTQLKT ngày 18/9/2023.

Gói thầu có giá 179.742.000 đồng; ngày 7/12/2023, Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An phê duyệt Quyết định số 92/QĐ-TTQLKT cho Công ty TNHH MTV Lê Phan Anh trúng thầu với giá 177.534.000 đồng, thực hiện trong 15 ngày.

Tại KHLCNT Kênh N2, N2-10, N2-12, N2-14, N2-16, N2-12-2, có dự toán mua sắm 479.755.000 đồng, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An phê duyệt Quyết định số 1279/QĐ-SNN ngày 19/10/2023.

Gói thầu thi công sửa chữa đường công vụ cặp tuyến kênh, duy tu lắp đặt cửa lấy nước trên kênh, có giá 476.037.000 đồng; ngày 07/12/2023, được Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An phê duyệt Quyết định số 93/QĐ-TTQLKT cho Công ty TNHH MTV Lê Phan Anh trúng thầu với giá 471.272.000 đồng, thực hiện trong 30 ngày.

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH MTV Lê Phan Anh (trụ sở tại ấp Lộc Chánh, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thành lập năm 2013; ông Lê Hữu Thiết là người đại diện pháp luật.

Theo thống kê, công ty đã tham gia 32 gói thầu, trong đó trúng 30 gói, trượt 2 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 45,7 tỷ đồng; có hơn 29,2 tỷ đồng trúng độc lập (962.776.000 đồng là các gói chỉ định thầu).

Từ năm 2023 đến tháng 3/2024, công ty đã trúng 8 gói thầu thi công xây dựng, thi công sửa chữa kênh…

Trong đó, từ tháng 3 - 12/2023, đơn vị trúng liền 7 gói thi công xây dựng, sửa chữa. Trong đó, có 2 gói thầu của Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An; 3 gói thầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An.

Đơn vị chủ yếu trúng thầu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Hòa (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An), Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, UBND xã Hòa Khánh Nam, UBND thị trấn Đức Hòa…

Bên mời thầu, chủ yếu là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phượng Vỹ, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Bảo Tín Bình An, Công ty TNHH MTV Phúc Thiên L.A, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hùng Phát…

Công ty TNHH MTV Lê Phan Anh đang thi công sửa chữa đường hẻm khu sân bay - Nguyễn Văn Dương, của UBND thị trấn Đức Hòa, có giá trúng thầu 251.398.891 đồng, thực hiện trong 45 ngày (duy nhất nhà thầu này tham gia và trúng).

Trước đó ngày 30/6/2023, Công ty TNHH MTV Lê Phan Anh được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An phê duyệt trúng liền 2 gói thi công sửa chữa, toàn “một mình một ngựa”:

KHLCNT công trình kênh Chính Tây, gói thầu thi công sửa chữa, xử lý sạt lở bờ phải kênh Chính Tây, L= 7.170 m; sửa chữa cống K2+680, K5+810, K7+170, TN3-6-3, có giá 480.836.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày, từ 24/7/2023.

KHLCNT công trình Trạm bơm Bà Mùi, gói thầu thi công sửa chữa nhà trạm bơm, hệ thống cửa van, dàn van của các cống điều tiết, nạo vét, phát hoang trên kênh tưới, có giá 258,099,000 đồng, thực hiện trong 45 ngày, từ 24/7/2023.

Ngoài ra, đơn vị còn thi công:

Nạo vét kênh Kháng Chiến – Út Phu, hơn 2 tỷ đồng; nâng cấp đường nhà bà Út Chót - đường nhà Út Đạo của UBND xã Hòa Khánh Nam với giá hơn 1,3 tỷ đồng…

Sửa chữa bờ kênh Chính Tây (Trạm bơm Lộc Giang A-B) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An; duy nhất liên danh Công ty TNHH MTV Lê Phan Anh và Công ty TNHH Cường Nam tham gia và trúng thầu với giá 4.921.606.000 đồng (Công ty TNHH MTV Lê Phan Anh làm liên danh chính).

Một chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu băn khoăn:

Việc các gói thầu tại Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Long An, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An… thường xuyên chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng liệu rằng, có đảm bảo tiêu chí cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế?