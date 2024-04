Vợ Việt lấy chồng Mỹ đen, phản pháo khi bị hỏi chuyện tế nhị

Mỹ Linh (1998, quê Lâm Đồng) là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Vì gia đình khó khăn, cô nghỉ học khi mới chỉ học hết lớp 6. Phải làm đủ nghề để kiếm sống, cô nàng vẫn có một niềm đam mê với tiếng Anh và quyết tâm tự học. Ngoài thời gian đi làm, co nàng hay tới phố Tây Bùi Viện chơi. Nói chuyện nhiều với khách du lịch để nâng cao vốn tiếng Anh của mình. Năm 2018, khi dùng phần mềm học tiếng Anh bằng cách chat với người nước ngoài, cô tình cờ nói chuyện và quen với người chồng hiện tại là William Gregg (tên thân mật là Will, 1984, y tá quân đội Mỹ). Tháng 9/2019, Will đưa mẹ và một số người lớn trong nhà đến Lâm Đồng làm lễ ăn hỏi Linh theo đúng phong tục truyền thống. Năm 2020, cô nàng theo chồng sang Hawaii, Mỹ để sinh sống. Thời gian đầu hôn nhân, sự khác biệt trong lối sống khiến đôi vợ chồng trẻ gặp rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, cả 2 đã dần gạt bỏ cái tôi, để xây dựng gia đình hòa thuận. Hiện tại, cả 2 đã đón em bé đầu lòng - bé Bin, như minh chứng của tình yêu xuyên lục địa này. Cặp đôi hạnh phúc với thành viên mới của gia đình. Lấy một người chồng Tây da đen, Mỹ Linh không ít lần nhận những lời nói khá khiếm nhã: "Chắc con này vì tiền mới lấy thằng kia", "con bé này trông cũng xinh gái, lấy thằng kia chắc chắn là vì kinh tế rồi", thậm chí cô còn bị hỏi về những chuyện tế nhị khác. Tuy nhiên đáp lại những lời nói đó, cô nàng đã không ngại phản pháo, đáp trả mạnh mẽ để bảo vệ chồng cũng như gia đình nhỏ của mình. "Em thích sự cao lớn, vững vàng của anh, thích cách anh chăm chỉ tập gym để khỏe mạnh. Ở bên cạnh anh, em thấy mình được bảo vệ." - Cô nàng chia sẻ về người chồng.

