Công ty Hóa An bị phạt 600 triệu, kinh doanh lĩnh vực nào?

Theo quyết định xử phạt ngày 28/2, Công ty Cổ phần Hóa An đã chiếm hơn 4ha đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp tại hai phường Tam Phước và Phước Tân (TP Biên Hòa).



Cụ thể, công ty chiếm hơn 2,1ha đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất; gần 1,5ha đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng sản xuất và 0,47ha đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị.

Từ hành vi vi phạm trên, áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính số tiền 600 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, Công ty Cổ phần Hóa An buộc phải thực hiện tiếp thủ tục thuê đất. Đồng thời, công ty phải nộp lại hơn 3,4 tỉ đồng tiền bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm.

Công ty Cổ phần Hóa An phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày và khắc phục hậu quả trong thời hạn 60 ngày. Trường hợp công ty không chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Công ty Cổ phần Hóa An là doanh nghiệp chuyên khai thác sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 6/8/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 12 vào ngày 13/3/2023. Công ty có trụ sở tại phường Hóa An, TP Biên Hòa, do ông Trịnh Tiến Bảy làm Tổng Giám đốc.

Công ty hiện đang sở hữu 3 mỏ đá gồm mỏ đá Thạnh Phú 2 , tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai; mỏ đá Tân Cang 3, tại phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; mỏ đá Núi Gió tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, các mỏ đá của công ty đều có chất lượng khá tốt ở khu vực Đông Nam bộ. Hàng năm công ty khai thác và chế biến trên 2.000.000 m3 đá các loại từ các mỏ đá...

Cũng liên quan đến công ty này, tháng 6/2023 UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành Quyết định số 1384/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do hết thời hạn thuê đất nhưng không được gia hạn tại phường Hóa An (TP Biên Hòa). Diện tích bị thu hồi theo quyết định này là gần 4.360m2.