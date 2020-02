Công ty Đồng Tâm của bầu Thắng bị Uỷ ban Chứng khoán "tuýt còi", phạt 70 triệu

Ngày 19/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đồng Tâm.



Theo đó, Đồng Tâm đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật và bị phạt 70 triệu đồng. Cụ thể, Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với:

- Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 đã kiểm toán;

- Báo cáo thường niên năm 2017, 2018;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đồng Tâm là doanh nghiệp do ông Võ Quốc Thắng (bầu Thắng) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tại thời điểm cuối năm 2018, Chủ tịch Võ Quốc Thắng nắm giữ hơn 47% vốn Đồng Tâm, Phó Chủ tịch Võ Văn Khuyến sở hữu hơn 14,5% và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thu Hồng sở hữu hơn 7,1%.

Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty có tổng tài sản hơn 4.484 tỷ đồng, tăng 8% so đầu năm. Nợ phải trả chiếm gần 3.033 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tuy doanh thu giảm 12% so cùng kỳ về mức 867 tỷ đồng nhưng lãi ròng mà Đồng Tâm thu về gấp 2,3 lần, đạt mức 75 tỷ đồng do ghi nhận doanh thu đột biến từ hoạt động tài chính.

Trước đó, năm 2018, Đồng Tâm đạt 190 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ, giảm 18% so năm 2017 nhưng Công ty đã rót 101 tỷ đồng vào chứng khoán kinh doanh và đồng thời cũng phải trích lập hơn 31 tỷ đồng cho hoạt động này.

Theo báo cáo thường niên 2018, Công ty cho biết trong năm 2019 sẽ đẩy mạnh các hoạt động đầu tư liên doanh - liên kết cảng biển, KCN cảng, kho bãi… Trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Cảng Quốc tế Long An với mục tiêu đưa cầu cảng số 2 đi vào hoạt động và tiếp tục đầu tư xây dựng cầu cảng số 3, nâng tổng chiều dài cầu cảng lên 630 m và có thể tiếp nhận tàu tải trọng lên đến 50.000 DWT.

Trong giai đoạn 2019-2020, Đồng Tâm cho biết sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các dự án trọng điểm như: Dự án Khu Đô thị Cảng Long An, Dự án Khu Dịch vụ Công nghiệp Cảng Long An, Dự án Cảng Quốc tế Long An, Dự án Khu Công nghiệp Long An, Khu Tái định cư cho Dự án, Dự án Đồng Tâm House; Dự án Khu Dân cư Bắc Lê Lợi thành phố Quảng Ngãi và Dự án Green City.

Công ty sẽ đầu tư thêm 1 phân xưởng sản xuất cọc tròn bê tông ly tâm dự ứng lực trực thuộc nhà máy cọc với tổng giá trị đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng, nâng công suất thiết kế của nhà máy cọc lên 2 triệu md/năm nhằm phục vụ cho thị trường đang thiếu nguồn cung trong các năm tới.