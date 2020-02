Mãn nhãn vườn lan "khủng" trị giá tiền tỷ của các 9X Việt

Theo Dân Việt, anh Huỳnh Đức Tài (sinh năm 1995, ở thôn 3, xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) sở hữu vườn lan 2 tầng với tổng diện tích mặt bằng trên 1.000m2. Ảnh: Dân Việt. Tầng trên anh Tài trồng 0.000 giò lan phi điệp hay còn gọi là giả hạc. Ảnh: Dân Việt. Tầng dưới anh trồng làn rừng kiếm tiên vũ Quảng Nam và các loại lan rừng khác như nghinh xuân, lan trầm, hạc vỹ...Ảnh: Dân Việt. Đến nay, vườn lan của anh Tài có hơn 20 chủng loại lan rừng khác nhau như phi điệp lá phát tài, phi điệp 5 cánh trắng, quế lan hương rừng...Năm 2019, doanh thu từ vườn lan mang về cho anh Tài trên 5 tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt. Nghỉ học từ năm 15 tuổi nhưng bằng niềm đam và nghị lực, đến nay Vũ Ðức Nghi (sinh năm 1997, ngụ tại xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) đã sở hữu vườn lan rừng hơn 3.000 m2 và mỗi năm cho nguồn thu nhập gần 1 tỷ đồng. Ảnh: Baolamdong. Vườn lan của Nghi có trên 10.000 giò lan rừng các loại, bao gồm nhiều giống lan quý như Trầm Rồng đỏ, Hawaii tím, Giả hạc chớp mỹ, Giả Di Linh... với giá trị hơn 3 tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt. Bên trong khu vườn, Nghi bố trí hệ thống tưới phun tự động trên cao khoảng 3m. Bên dưới được phủ một lớp bạt mà theo chủ vườn chúng giúp cho vườn sạch, cách ly được với sâu bệnh gây hại. Ảnh: Dân Việt. Khởi nghiệp chỉ với 10 triệu đồng, Phạm Phước An (sinh năm 1993, ấp Thanh Thủy, xã An Phước- Mang Thít, Vĩnh Long) đã sở hưu vườn lan có giá trị hàng trăm triệu đồng chỉ sau 3 năm. Ảnh: Baovinhlong Vườn lan của Phước An hiện có vài trăm giò lan rừng lớn nhỏ với hơn 60 chủng loại khác nhau như: giả hạc, trầm, kèn, thủy tiên dẹt...Ảnh: Baovinhlong Video: Vườn lan đẹp như mơ của vị thanh tra Điện Biên. Nguồn: Nongy

