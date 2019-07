Công trường xẻ núi Chín Khúc ở Nha Trang để làm đại dự án tâm linh

Núi Chín Khúc nằm tại xã Vĩnh Thái (TP Nha Trang, Khánh Hòa) được coi là một trong những ngọn núi lớn nhất khu vực. Thời gian gần đây, ngọn núi bị xẻ đất làm đường, san nền khiến thay đổi hiện trạng so với ban đầu. Người dân Nha Trang ví ngọn núi này như đang bị "cạo trọc", "xẻ thịt". Núi Chín Khúc có chiều cao khoảng 500 m so với mực nước biển, cách trung tâm TP Nha Trang khoảng 6 km. Từ đỉnh núi có tầm nhìn trọn vẹn đường bờ biển, trung tâm thành phố và vịnh Nha Trang. Từ chân núi cũng có thể dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố qua đại lộ Võ Nguyên Giáp rộng 8 làn xe và đường Phong Châu. Với vị trí thuận lợi này, Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Khánh Hòa (Công ty Khánh Hòa) đã xin UBND tỉnh Khánh Hòa cấp đất để xây dựng một dự án khu biệt thự sinh thái rộng khoảng 200 ha. Sau đó, Công ty Khánh Hòa lại xin thêm gần 380 ha đất nữa để làm một dự án tâm linh trên đỉnh núi Chín Khúc, qua đó nâng tổng diện tích dự án lên 513 ha. Sau khi được chấp thuận về chủ trương, doanh nghiệp này tiến hành đào đắp, xẻ núi làm đường. Từ trung tâm Nha Trang có thể dễ dàng nhìn thấy núi Chín Khúc bị "cạo trọc" nham nhở trên đỉnh. Trong một lần trả lờ Zing.vn, Công ty Khánh Hòa cho biết chưa tiến hành thi công dự án trên núi Chín Khúc, mà chỉ mới làm ranh cản lửa và con đường để đơn vị tư vấn lên khảo sát lập quy hoạch chi tiết. Sau khi lập xong mới báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Tuy nhiên, việc xẻ núi, san ủi mặt bằng của Công ty Khánh Hòa khiến dư luận bức xúc vì làm thay đổi gần như toàn bộ hiện trạng khu vực núi Chín Khúc. Theo chủ đầu tư, doanh nghiệp này sẽ xây dựng dự án tâm linh Cửu Long Sơn Tự gồm quần thể chùa, gian hàng trưng bày vật phẩm liên quan đến phật giáo tại phần 380 ha đất xin thêm tại núi Chín Khúc. Đây được coi là một trong những dự án tâm linh lớn nhất Việt Nam, chỉ kém hơn một chút so với quần thể chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) rộng 700 ha. Công ty Khánh Hòa cho biết sẽ cho dựng một bức tượng phật cao 153 m. Trong đó, phần tượng cao 108 m, đế cao 45 m trên đỉnh núi Chín Khúc. Hiện tại, phần đỉnh núi này đã được san bằng gần như toàn bộ. Gần như không còn cây cối mọc như trước kia. Công ty Khánh Hòa thừa nhận dự án Cửu Long Sơn Tự trên đỉnh núi Chín Khúc chưa có đánh giá tác động môi trường. Theo báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, trên núi Chín Khúc hiện có 7 dự án và các đề xuất dự án, gồm: Khu đô thị trên đồi của Đất Lành; Cửu Long Sơn Tự và khu dịch vụ cáp treo, bãi đậu xe; Khu kinh tế trang trại Vĩnh Trung; Khu biệt thự và sinh thái Đất Lành; Khu đô thị City View; Khu tái định cư Đất Lành; Khu dân phía Tây khu tái định cư Đất Lành. Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cho biết ngoài dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung, đơn vị này chưa có hồ sơ của dự án khác ở núi Chín Khúc.

