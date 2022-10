Bắc Ninh: Dự án đường TL.287 qua huyện Tiên Du giờ ra sao?

Dự án đầu tư xây dựng đường TL.287 đoạn từ QL.38 mới (huyện Tiên Du) đến QL.18 (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) có chiều dài hơn 10 km, do Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh (Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh) làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 360 tỷ đồng, triển khai từ năm 2019. Đại diện chủ đầu tư cho biết, do dịch COVID-19 nên tiến độ của dự án bị ảnh hưởng mất 2 năm. Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống ngày 5/10/2022, nhiều hạng mục của dự án chạy qua xã Lạc Vệ (huyện Tiên Du) vẫn đang được triển khai thi công. Cát được trải dài trên một đoạn đường của dự án TL.287 qua xã Lạc Vệ. Được biết, trước đó chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh gia hạn thời gian thực hiện dự án này đến hết tháng 6/2022. Tại một số vị trí khác, ống cống mới chỉ được lắp đặt và phủ cát lên trên bề mặt. Cống thoát nước phục vụ dự án được tập kết nằm dài tại một đoạn đường công trình. Các biển báo, dây chẳng được đơn vị thi công cắm tại công trình để đảm bảo an toàn cho người dân địa phương. Các hạng mục của dự án chạy qua xã Lạc Vệ (huyện Tiên Du) đang khẩn trương được thi công. Với thực tế tại công trường, thì đoạn đường của dự án chạy qua xã Lạc Vệ (huyện Tiên Du) khó có thể hoàn thành trong tháng 10/2022. Đường ở một số vị trí khác đang được đơn vị thi công chuẩn bị trải thảm nhựa. Người dân địa phương đang háo hức, mong chờ ngày tuyến đường đầu tư xây dựng TL.287 hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Video: Nhiều hạng mục dự án đầu tư xây dựng đường TL.287 chạy qua xã Lạc Vệ (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) vẫn đang được nhà thầu thi công.

Dự án đầu tư xây dựng đường TL.287 đoạn từ QL.38 mới (huyện Tiên Du) đến QL.18 (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) có chiều dài hơn 10 km, do Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh (Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh) làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 360 tỷ đồng, triển khai từ năm 2019. Đại diện chủ đầu tư cho biết, do dịch COVID-19 nên tiến độ của dự án bị ảnh hưởng mất 2 năm. Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống ngày 5/10/2022, nhiều hạng mục của dự án chạy qua xã Lạc Vệ (huyện Tiên Du) vẫn đang được triển khai thi công. Cát được trải dài trên một đoạn đường của dự án TL.287 qua xã Lạc Vệ. Được biết, trước đó chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh gia hạn thời gian thực hiện dự án này đến hết tháng 6/2022. Tại một số vị trí khác, ống cống mới chỉ được lắp đặt và phủ cát lên trên bề mặt. Cống thoát nước phục vụ dự án được tập kết nằm dài tại một đoạn đường công trình. Các biển báo, dây chẳng được đơn vị thi công cắm tại công trình để đảm bảo an toàn cho người dân địa phương. Các hạng mục của dự án chạy qua xã Lạc Vệ (huyện Tiên Du) đang khẩn trương được thi công. Với thực tế tại công trường, thì đoạn đường của dự án chạy qua xã Lạc Vệ (huyện Tiên Du) khó có thể hoàn thành trong tháng 10/2022. Đường ở một số vị trí khác đang được đơn vị thi công chuẩn bị trải thảm nhựa. Người dân địa phương đang háo hức, mong chờ ngày tuyến đường đầu tư xây dựng TL.287 hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Video: Nhiều hạng mục dự án đầu tư xây dựng đường TL.287 chạy qua xã Lạc Vệ (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) vẫn đang được nhà thầu thi công.