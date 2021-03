Công an tìm nạn nhân của nữ Tổng giám đốc BĐS Thiên Ân Phát

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang thụ lý điều tra vụ án hình sự bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc (40 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Thiên Ân Phát) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, bà Phúc đã lập các dự án ma, phân lô bán nền trên những thửa đất chưa được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà này hoặc đang thế chấp vay tiền ngân hàng.

Ngay sau khi ký hợp đồng đặt cọc với chủ đất, bà Phúc cho nhân viên vẽ sơ đồ phân lô thành nhiều nền đất, ký hợp đồng với công ty môi giới tìm kiếm khách hàng, quảng cáo gian dối để từ đó ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều khách hàng.

Tổng giám đốc Công ty Thiên Ân Phát bị bắt.

Các dự án bà Phúc lập ra để lừa đảo gồm: Bưng Ông Thoàn 2, Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, đường 29, Long Thuận City (quận 9, nay là TP Thủ Đức), Linh Xuân - Thủ Đức (quận Thủ Đức, nay là TP Thủ Đức).

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thông báo tìm bị hại là khách hàng bị bà Phúc chiếm đoạt tiền thông qua việc ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền tại các dự án nêu trên.

Trước đó, hồi tháng 8-2020, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phúc về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".