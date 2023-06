Cổ phiếu thuỷ sản nào đáng chú ý khi nhu cầu yếu cản trở sự phục hồi?

VNDirect vừa có báo cáo phân tích ngành thuỷ sản với nhận định nhu cầu yếu cản trở sự phục hồi.

Kết quả kinh doanh quý 1 giảm mạnh sau một năm bứt phá

2022 được đánh giá là một năm thành công rực rỡ của ngành thuỷ sản với tổng doanh thu và lãi ròng của các công ty thủy sản niêm yết tăng mạnh 29% và 86% so cùng kỳ nhờ nhu cầu thị trường Mỹ bật tăng sau đại dịch.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh quý 1/2023 của các công ty niêm yết sụt giảm đáng kể với doanh thu của các công ty xuất khẩu thủy sản niêm yết giảm 32% so cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp của các công ty hầu hết đều giảm, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra khi giá bán cá trung bình giảm mạnh 12% so cùng kỳ. Do đó, lãi ròng của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết ghi nhận mức giảm 74% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 1/2023 của các doanh nghiệp niêm yết ngành thuỷ sản

Kỳ vọng nhu cầu nhập khẩu từ thị trường Mỹ sẽ phục hồi từ nửa cuối 2023 Theo NOAA, nhập khẩu thủy sản của thị trường Mỹ ghi nhận sản lượng/giá trị nhập khẩu lần lượt 10%/18% so cùng kỳ do lạm phát cao và kéo dài tại Hoa Kỳ dẫn đến việc thắt chặt chi tiêu hộ gia đình, gián tiếp ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ thủy sản tại thị trường này ở cả kênh dịch vụ và kênh bán lẻ và mức tồn kho cao từ năm 2022. Do đó, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Mỹ cũng giảm 51% so cùng kỳ trong 4 tháng 2023. VNDirect cho rằng nhu cầu thủy sản của Mỹ nhiều khả năng sẽ phục hồi từ nửa cuối năm 2023 do lạm phát hạ nhiệt, mức tồn kho giảm và nhu cầu cao để phục vụ dịp lễ cuối năm. Điều này sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Mỹ tăng 40-50% trong nửa cuối năm so với 6 tháng 2023. Trong khi đó, Trung Quốc đã mở cửa hoàn toàn sau 3 năm thực hiện chính sách “Zero-covid” giúp nhập khẩu thủy sản của nước này tăng 13% so cùng kỳ trong quý 1/2023. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như cá tra và tôm sang thị trường Trung Quốc lại giảm mạnh lần lượt 68% và 30% so cùng kỳ trong 4 tháng 2023 và 4,5 tháng 2023, do giá thịt lợn điều chỉnh mạnh và nguồn cung cá rô phi tăng trở lại làm giảm nhu cầu tiêu thụ cá tra. Đồng thời giá trị xuất khẩu tôm sang Trung Quốc của Việt Nam giảm do cạnh tranh từ các nước có nguồn tôm giá rẻ như Ấn Độ, Ecuador,... Do nền tảng kinh tế vĩ mô của nền kinh tế Trung Quốc khó đoán định và sự cạnh tranh gay gắt từ các nước khác. VNDirect dự báo xuất khẩu thủy sản từ Việt Nam sang Trung Quốc trong nửa cuối 2023 sẽ không tăng trưởng mạnh so với nửa đầu năm.

Kỳ vọng trái chiều trong kế hoạch kinh doanh của các DN thủy sản

Do nhu cầu yếu từ các thị trường xuất khẩu chính và chi phí sản xuất ở mức cao, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản niêm yết trong ngành, đặc biệt là các doanh nghiệp cá tra, đã đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng hơn so với năm 2022.

Hầu hết các doanh nghiệp đều đặt kế hoạch doanh thu 2023 lớn hơn hoặc bằng doanh thu năm 2022. Ngoài ra, họ đang kỳ vọng lợi nhuận sẽ sụt giảm đáng kể trong năm 2023. Điều này cho thấy các doanh nghiệp kì vọng lợi nhuận gộp sẽ giảm mặc dù giá bán bình quân của sản phẩm có thể duy trì ở mức cao do lạm phát.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của ngành thuỷ sản

Trong khi đó, các doanh nghiệp xuất khẩu tôm có phần lạc quan hơn về kết quả kinh doanh năm 2023 khi kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, với những thách thức có thể thấy được trong năm 2023 của ngành tôm, VNDirect cho rằng kế hoạch này của các doanh nghiệp là khá tham vọng.

Theo VNDirect, v ới các nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu chính vẫn đang bị ảnh hưởng, chúng tôi cho rằng hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sẽ ghi nhận mức tăng trưởng lãi ròng ròng âm trong năm 2023 khi biên lãi gộp giảm và mức nền cao 2022.

Tuy nhiên, VNDirect cho rằng tại thời điểm này, triển vọng ảm đạm của ngành trong năm 2023 đã phần nào được phản ánh vào giá khi cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết đã giảm khoảng 40-60% kể từ mức đỉnh vào quý 2/2022.