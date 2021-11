Cổ phiếu liên tiếp lập đỉnh mới, Gelex đang làm ăn ra sao?

Mới đây, ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (HOSE: GEX) đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu GEX theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 15/11 - 14/12. Ông Cương hiện nắm giữ 7,2 triệu cổ phiếu GEX, tương đương 0,92% vốn điều lệ của Gelex. Nếu giao dịch hoàn tất, ông Cương sẽ sở hữu 10,2 triệu cổ phiếu, ứng với tỷ lệ 1,3%.

Động thái gom vốn của Chủ tịch Gelex diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu GEX đã có 5 phiên tăng liên tiếp và tăng gấp đôi trong 6 tháng. Lúc 14h phiên giao dịch 11/11, cổ phiếu GEX đạt mức giá 39.700 đồng, tăng hơn 41% từ đầu tháng 11 đến nay. Ước tính tại mức thị giá hiện tại, số tiền ông Cương phải chi cho giao dịch lần này có thể lên đến gần 120 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Hoa Cương. Ảnh: GEX

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021, Gelex đạt doanh thu hợp nhất 6.109 tỷ đồng, tăng 27,8% so với quý 3 năm ngoái, lợi nhuận gộp đạt 959,7 tỷ đồng, tăng 77%. Lợi nhuận sau thuế đạt 343,8 tỷ đồng, tăng 68,7% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, GEX ghi nhận doanh thu 19.299 tỷ đồng, tăng 58,7% so với 9 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.374 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.162 tỷ đồng, tăng 81,4% so với 9 tháng đầu năm 2020.

Tại thời điểm 30/9/2021, GEX có tiền và các khoản tương đương tiền là 3.333 tỷ đồng, nhiều gấp đôi so với đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là chứng khoán kinh doanh) 5.354 tỷ đồng, gấp 3 lần đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn 7.611 tỷ đồng, tăng 21,6%, trong đó dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 505,5 tỷ đồng, lớn gấp đôi đầu năm.

Trong năm 2021, Tập đoàn Gelex đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 1.285 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp vượt 10% kế hoạch lợi nhuận năm.