Cổ phiếu Công ty Hợp Nhất lên sàn UPCoM, thông tin tài chính thế nào?

Cụ thể, sáng ngày 11/1/2024, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã diễn ra lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của 117,9 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Hợp Nhất trên sàn UPCoM.



Mã chứng khoán của Công ty Cổ phần Hợp Nhất là AAH, giá tham chiếu trong ngày đầu tiên giao dịch là 9.000 đồng/cổ phiếu. Ngay trong phiên "chào sàn", cổ phiếu AAH đã nhanh chóng tăng hết biên độ lên mức 13.800 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị vốn hóa là 1.627 tỷ đồng.

Công ty Hợp Nhất lên sàn UPCoM

Ông Đặng Quốc Lịch, Chủ tịch HĐQT cho biết, việc đưa cổ phiếu AAH lên UPCoM là dấu mốc lớn với Công ty, với mong muốn hoạt động của Công ty minh bạch hơn, mang nhiều giá trị với các cổ đông hơn.

Thành lập từ năm 2007 với mức vốn điều lệ 15 tỷ đồng, sau 16 lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp và 4 lần tăng vốn, Công ty cổ phần Hợp Nhất hiện có mức vốn điều lệ 1.179 tỷ đồng. Sau phiên giao dịch ngày 11/1, tổng vốn hóa Công ty đạt gần 16.400 tỷ đồng.

Tại ngày 30/09/2023, tổng tài sản của Hợp Nhất là 1.407 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu là 1.180 tỷ đồng. Điều này do một phần, Công ty phát sinh tăng tài sản xây dựng cơ bản dở dang và Công ty kinh doanh có lãi. Doanh thu thuần trong giai đoạn 9 tháng đầu năm 2023 là 120,5 tỷ đồng, giảm 58,58% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước doanh thu thuần là 205,7 tỷ đồng), kết quả kinh doanh giai đoạn này ghi nhận mức lãi là 13,3 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lãi 9,6 tỷ đồng).

Giai đoạn 9 tháng đầu năm 2023, tuy không bán được hàng tồn kho nhiều so với năm 2022 (do năm 2022 có lượng tồn từ các năm trước), nhưng Công ty có khoản doanh thu hoạt động tài chính là 5,7 tỷ đồng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước là 0,475 tỷ đồng), dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ so với 9 tháng đầu năm 2022.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Hợp Nhất ghi nhận 120,53 tỷ đồng doanh thu, đạt 8,29 % kế hoạch doanh thu đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 13,4 tỷ đồng, giúp AAH xóa hết lỗ lũy kế.

Thông báo về việc "lên sàn" của Côg ty Hợp Nhất tới các cổ đông

Theo báo cáo kinh doanh hợp nhất năm 2022, Công ty Hợp Nhất ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 591,8 tỷ đồng, tăng 30,83% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 104 tỷ đồng, tăng hơn 121 tỷ đồng so với năm 2021.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 diễn ra tháng 6/2023, doanh nghiệp thông qua chỉ tiêu tài chính năm nay với doanh thu đạt 1.454 tỷ đồng, tăng 146% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 110 tỷ đồng.

Được biết, Công ty Hợp Nhất vốn có kế hoạch thức trở thành công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM vào thời điểm quý III - IV/2022, tuy nhiên phải đến ngày 12/10/2023, doanh nghiệp này mới đáp ứng đủ điều kiện Công ty đại chúng theo Công văn số 6890/UBCK-GSĐC của UBCKNN.

Hiện nay, Công ty Hợp Nhất đang sản xuất khoảng 200.000 tấn/năm, kinh doanh thương mại than Bitum với khối lượng năm 2023 khoảng 500.000 tấn/năm và là đối tác cung ứng than cho các hộ tiêu thụ lớn như: Điện lực, xi măng, sản xuất gạch ngói…