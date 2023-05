Cơ điện Miền Trung làm ăn sao trước khi bị phạt 150 triệu đồng?

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Cơ điện Miền Trung (địa chỉ trụ sở chính tại Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) do đã công bố thông tin sai lệch.



Cụ thể, trong năm 2022, Công ty CP Cơ điện Miền Trung thực hiện giao dịch với Công ty CP Nhôm Austdoor (ông Dương Quốc Tuấn, thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty CP Nhôm Austdoor) với tổng giá trị giao dịch 20,299 tỷ đồng nhưng công ty này trình bày “Không có” tại mục “Giao dịch của người có liên quan với chính Công ty” trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 và không trình bày giao dịch với Công ty CP Nhôm Austdoor trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Với hành vi vi phạm trên, Công ty CP Cơ điện Miền Trung bị xử phạt hành chính số tiền 150 triệu đồng, đồng thời buộc phải hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với thông tin công bố sai lệch trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 theo quy định.

Tìm hiểu được biết, Công ty Cơ Điện Miền Trung (CEMC, mã: CJC) tiền thân là Xí nghiệp sửa chữa Cơ Điện thuộc Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung) được thành lập năm 1987. Năm 2006, CEMC chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần và cổ phiếu CJC được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX) kể từ ngày 20/11/2006. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty là ông Lê Thành Lâm. Vốn điều lệ của công ty là 40 tỷ đồng.

Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất các cấu kiện kim loại, gồm: Sản xuất, chế tạo các sản phẩm thiết bị, kết cấu cơ khí thuộc lĩnh vực công nghiệp và dân dụng; chế tạo thiết bị cơ khí thủy công cho các công trình thủy điện và các kết cấu cơ khí khác; chế tạo thiết bị cơ khí cho các công trình nhiệt điện.

Trụ sở Công ty CP Cơ điện Miền Trung (ảnh: CEMC).

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, Công ty CP Cơ điện Miền Trung ghi nhận doanh thu thuần đạt 240,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt gần 96 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ở mức 1,8 tỷ (cùng kỳ lỗ gần 2,5 tỷ đồng); nợ phải trả ở mức 173,8 tỷ đồng (tăng gần 87 tỷ đồng so với hồi đầu năm). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm gần 29,3 tỷ đồng, giảm 2 tỷ đồng so với hồi đầu năm; vốn chủ sở hữu ở mức hơn 42,25 tỷ đồng.

Bước sang quý I/2023, doanh thu của Công ty CP Cơ điện Miền Trung đạt 41,35 tỷ đồng, tăng 5,79% so với cùng kỳ. Trong khi đó giá vốn lại tăng cao hơn với 6,4% so với cùng kỳ (đạt 38,2 tỷ đồng); chi phí tài chính tăng thêm gần 173 triệu đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý I/2023 của doanh nghiệp đạt 0,4 tỷ đồng tăng 2,82% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường chứng khoán, hiện cổ phiếu CJC đang giao dịch trên sàn HNX với giá 27.000 đồng/cổ phiếu (kết thúc phiên giao dịch ngày 12/5). Cổ phiếu này đang trong diện duy trì bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm.

Trong văn bản giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào đầu tháng 4/2023 mới đây, CJC cho biết lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm lỗ lũy kế từ năm 2019.

Cụ thể, sau giãn cách xã hội, công ty phải gánh chịu áp lực biến động tăng về giá vật tư sắt, thép, dầu, vận chuyển và chính sách thắt chặt tín dụng kèm lãi vay tăng… nên lợi nhuận năm 2020, 2022 vẫn chưa bù được khoản lỗ lũy kế từ năm 2019.

Một số biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo được Công ty CP Cơ điện Miền Trung đưa ra, có thể kể đến gồm: Tập trung vào mảng sản xuất kinh doanh cốt lõi của đơn vị, đẩy mạnh việc giám sát, tăng năng suất để rút ngắn tiến độ công trình đang thực hiện nhằm tiết giảm chi phí lãi vay, chi phí quản lý… tạo ra biên lợi nhuận tốt hơn nhằm sớm bù đắp khoản lỗ lũy kế. Đồng thời, tích cực tham gia đấu thầu vào các dự án trọng điểm; tìm kiếm hợp tác với các đối tác có tiềm lực tài chính tốt.

Đáng chú ý, Công ty CP Cơ điện Miền Trung cũng đưa ra biện pháp phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 được chuyển sang năm 2023 để bổ sung vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực thiết bị…