Dàn Vlogger Việt đời đầu giờ ra sao sau hơn chục năm nổi tiếng?

JVevermind (tên thật Trần Đức Việt) được mọi người biết đến với loạt video hài hước, mang đậm tính châm biếm về những sự việc trong cuộc sống hay vấn đề gây nhức nhối trong xã hội. Không chỉ có tư duy sáng tạo nội dung hiện đại và cuốn hút, nam vlogger còn có lối diễn tự nhiên, gây cười nhưng không hề khiêng cưỡng. JVevermind quyết định "ở ẩn" khi đang đỉnh cao sự nghiệp và để kênh YouTube với hơn 2 triệu lượt theo dõi "bám bụi". Mới đây, anh chính thức quay trở lại "đường đua" sáng tạo nội dung bằng một video thú vị. Để phù hợp với thời đại của những video ngắn gọn, JVevermind thử gia nhập TikTok và nhận kết quả bất ngờ. Dù chỉ với một video thử thách vui vẻ, người xem vẫn cảm nhận được quan điểm thẳng thắn của nam vlogger về chuyện sáng tạo nội dung thời nay. An Nguy (tên thật Ngụy Thiên An) từng là một trong những nữ vlogger nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Năm 2013, cộng đồng mạng xôn xao trước loạt video tếu táo với nét mặt "bất cần đời" của nữ du học sinh Mỹ. An Nguy đưa góc nhìn của mình về các vấn đề trong xã hội đến người xem một cách tự nhiên, mang tính giải trí cao. Cô còn có mối tình đáng ngưỡng mộ với cố vlogger Toàn Shinoda. Tuy nhiên, sau khi anh qua đời, cuộc sống của cô có sự thay đổi đáng kể. An Nguy từng về nước tham gia chương trình truyền hình thực tế The Face, đồng thời đảm nhận vai nữ chính trong một số bộ phim điện ảnh như Chờ em đến ngày mai (2016), Chú ơi đừng lấy mẹ con (2018). Hiện nay, nữ vlogger không còn tham gia hoạt động showbiz mà "yên bề gia thất" bên bạn đời đồng giới - Alexandra Ng. Năm 2020, cô gây bất ngờ khi khoe hình ảnh con gái đầu lòng. Nhắc đến những vlogger đời đầu, không thể quên cái tên Huyme. Giống như An Nguy và JVevermind, Huyme (tên thật Phạm Công Thành) nổi tiếng trên mạng nhờ chuyên làm video hài hước, liên quan đến các vấn đề trong cuộc sống. Hiện tại, Huyme không còn làm vlog đều như trước. Phần lớn các video mới đây của anh có nội dung về cuộc sống thường ngày hay những chuyến du lịch cá nhân. Vốn theo học về nghệ thuật, Huyme thích đăng tải các tác phẩm hội họa. Ngoài ra, anh còn được biết đến khi đóng vai chính trong một số bộ phim như Siêu trộm, Sút, Anh thầy ngôi sao… và dẫn chương trình podcast. Trở thành "hiện tượng mạng" trong khoảng thời gian 2013-2014 cùng bạn đồng hành - hot girl Ngọc Thảo, Phở Đặc Biệt (tên thật Tô Bửu Phát) hiện vẫn là cái tên nổi tiếng trong giới trẻ. Cùng thời với JVevermind và Huyme, Phở Đặc Biệt gây ấn tượng nhờ loạt video hài hước, kịch bản lẫn hình ảnh đều được đầu tư chỉn chu, độc lạ. Điều đó chính là lý do giúp kênh YouTube của Phở Đặc Biệt nhận được nút vàng từ rất sớm. Gần đây, Phở Đặc Biệt không còn tích cực xuất hiện trên mạng xã hội như thời đỉnh cao. Anh quyết định chuyển hướng từ nhà sáng tạo nội dung sang doanh nhân. Nam vlogger hiện là giám đốc điều hành cho một công ty giải trí, đồng thời kinh doanh một số lĩnh vực như thời trang, tụ điểm dành cho giới trẻ và phòng tập gym.

