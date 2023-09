Chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam sang cỡ nào?

Chiều 10/9, chuyên cơ Air Force One (Không lực Một) chở Tổng thống Mỹ Joe Biden hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày. Ảnh: Dân trí Không Lực Một chở Tổng thống Joe Biden là chiếc Boeing 747-200 (hay VC-25A). Ảnh: Dân trí So với các máy bay chở khách khác, Không lực Một bay nhanh hơn hẳn, tốc độ khoảng 965 km/giờ. Ảnh: Vietnamnet Phần đầu khoang máy bay là nơi Tổng thống Joe Biden làm việc và nghỉ ngơi. Ảnh: Amsterdam News Chuyên cơ dài 70,6 m, cao 19,3 m, sải cánh 59,6 m và khối lượng cất cánh tối đa 375 tấn. Ảnh: Vietnamnet Trên Không Lực Một có đồ nội thất đặt làm riêng, tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt và các đặc điểm khác phản ánh quyền lực của Tổng thống Mỹ. Ảnh: Defensebridge Theo Business Insider, chuyên cơ của Tổng thống Mỹ bao gồm phòng hội nghị, phòng ăn, khu dành riêng cho Tổng thống, văn phòng cho nhân viên cấp cao, phòng y tế. Ảnh: Defensebridge Trong Không Lực Một còn có khu vực báo chí, 2 bếp chế biến đồ ăn có thể cung cấp 100 suất ăn và radio đa tần để liên lạc không đối không và không đối đất. Ảnh: Defensebridge Air Force One cũng bao gồm một phòng họp, nơi Tổng thống có thể gặp gỡ các cố vấn và tiến hành công việc khi đi công tác. Văn phòng tổng thống có nhiều tiện nghi khác nhau, bao gồm thiết bị hội nghị truyền hình tiên tiến, màn hình LCD lớn và truy cập Internet tốc độ cao. Ảnh: Air Force Times Tính năng quan trọng nhất của Air Force One là đảm bảo Tổng thống Mỹ và các nhân viên an toàn nhất có thể trong suốt chuyến đi. Máy bay được trang bị hệ thống radar và định vị tiên tiến để phòng thủ và tự bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa từ mặt đất hoặc trên không. Ảnh: Mlive Bên trong Không Lực Một, Tổng thống Mỹ sẽ tìm thấy những tiện nghi tương tự trong một khách sạn hạng nhất. Ảnh: Defensebridge Sau nhiều năm sử dụng, Không Lực Một Boeing 747-200 sẽ được thay thế bằng một máy bay mới. Ảnh: Không quân Mỹ Tập đoàn Boeing đã nhận hợp đồng trị giá 3,9 tỷ USD để chế tạo 2 máy bay VC-25B, dựa trên dòng phi cơ chở khách 747-8I, dự kiến bàn giao cuối năm 2024. Air Force One mới sẽ là phiên bản hiện đại hóa của thiết kế chuyên cơ tổng thống cổ điển. Ảnh: Không quân Mỹ

