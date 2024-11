Khúc gỗ kỳ lạ nổi thẳng đứng trên hồ, hàng trăm năm không mục

Một hiện tượng tự nhiên đặc biệt đang thu hút sự chú ý của cộng đồng khoa học và những người yêu thích thiên nhiên trên khắp thế giới: khúc gỗ nổi thẳng đứng trên mặt hồ Crater, bang Oregon, Mỹ, suốt hơn 120 năm qua. Được mệnh danh là “Old Man of the Lake” (Ông già của hồ nước), khúc gỗ kỳ bí này còn là một biểu tượng gắn liền với hồ Crater. (Ảnh: Wikipedia) Khúc gỗ kỳ lạ này lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 1902 bởi nhà địa chất Joseph S. Diller, người đã mô tả nó trong cuốn sách địa chất về hồ Crater.(Ảnh: National Parks Conservation Association) Với chiều dài khoảng 9 mét và đường kính 60 cm, khúc gỗ trồi lên khỏi mặt nước hơn 1 mét. Đáng kinh ngạc hơn, các nhà khoa học đã xác định tuổi đời thực tế của khúc gỗ này hơn 450 năm bằng phương pháp phân tích cacbon.(Ảnh: The Weather Channel) Suốt hơn một thế kỷ, khúc gỗ bí ẩn này đã duy trì được trạng thái nổi thẳng đứng, không phân hủy hay mục ruỗng, điều này thực sự phá vỡ mọi định luật vật lý thông thường. Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để giải mã hiện tượng này, nhưng cho đến nay, lý do chính xác vẫn chưa được làm rõ. (Ảnh: Wikimedia Commons) Khúc gỗ di chuyển không theo quy luật, đôi khi trôi dạt hàng trăm mét mà không có bất kỳ sự can thiệp nào. Trong một nghiên cứu của nhà tự nhiên học John Doerr vào năm 1938, khúc gỗ được ghi nhận đã di chuyển hơn 99 km chỉ trong ba tháng.(Ảnh: Camper Chronicles) Bên cạnh sự tò mò khoa học, khúc gỗ còn gắn liền với nhiều truyền thuyết địa phương. Người dân trong vùng tin rằng khúc gỗ có khả năng "điều khiển thời tiết", khi bão nổi lên nếu nó được kéo sát vào bờ và trời quang đãng khi nó trôi tự do. Dù chỉ là truyền miệng, nhưng những câu chuyện này càng làm tăng thêm vẻ huyền bí cho hiện tượng tự nhiên này.(Ảnh: Reddit) Một giả thuyết phổ biến cho rằng nhiệt độ nước lạnh của hồ Crater đã giúp bảo tồn khúc gỗ, giữ cho nó không bị phân hủy và duy trì trạng thái cân bằng. Phần gốc chìm dưới nước trong hơn một thế kỷ đã tăng mật độ của khúc gỗ, giúp nó nổi ổn định.(Ảnh: Amusing Planet) Dù có nhiều giả thuyết được đề ra, nhưng sự tồn tại bí ẩn của “Ông già của hồ nước” vẫn là một câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp. Điều này không chỉ thách thức các nhà khoa học mà còn khơi dậy sự tò mò và tưởng tượng của công chúng. Khúc gỗ trên hồ Crater không chỉ là một hiện tượng tự nhiên đặc biệt mà còn là một biểu tượng của sự kỳ diệu và bí ẩn mà thiên nhiên mang lại.(Ảnh: CBS News) Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ cái cây mọc ngược khiến các nhà thực vật học bối rối.

