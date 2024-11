Đặc sản Ấn Độ từ ốc, nhìn hãi hùng nhưng ngon hơn thịt dê

Ẩm thực Ấn Độ luôn nổi tiếng với sự đa dạng và hương vị đậm đà. Bên cạnh những món ăn quen thuộc như cà ri, naan, Ấn Độ còn có một món ăn đặc biệt khiến nhiều người tò mò, thậm chí là "rùng mình", đó là ốc hầm. Ảnh: My tour Mặc dù hình thức có phần "kinh dị", nhưng món ăn đặc sản Ấn Độ này lại mang hương vị vô cùng hấp dẫn, được đánh giá cao hơn cả thịt dê. Ảnh: My tour Khi nhắc đến ốc, đặc biệt là ốc sên nhiều người cảm thấy kinh sợ vì hình dạng và cấu trúc đặc biệt của chúng. Tuy nhiên ở Ấn Độ họ có những công thức đặc biệt khiến chúng trở thành món ăn đặc sản. Ảnh: My tour Theo nghiên cứu, cách chế biến món ốc hầm Ấn Độ có thể khác nhau tùy thuộc vào vùng miền và sở thích cá nhân. Ảnh: My tour Một cách phổ biến để chế biến là sau khi làm sạch ốc bằng muối và bột nghệ, đầu bếp sẽ nấu chín chúng trong nước sốt cà ri, hòa quyện với hành, tỏi, ớt, gừng, hạt tiêu, ngò coriander và các loại gia vị khác. Ảnh: My tour Món ăn đặc sắc với hương vị đậm đà, thường thưởng thức kèm cơm hoặc bánh mì ở Ấn Độ. Ảnh: My tour Trái ngược với hình thức bên ngoài, ốc hầm lại có hương vị vô cùng đặc biệt. Thịt ốc mềm, dai, kết hợp với nước sốt cà ri đậm đà, thơm lừng các loại gia vị như hành, tỏi, ớt, gừng... tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn. Ảnh: My tour Theo nhiều người sành ăn, hương vị của ốc hầm thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả thịt dê. Ảnh: My tour Thịt ốc có vị ngọt tự nhiên, kết hợp hài hòa với các loại gia vị, tạo nên hương vị khó quên. Ảnh: My tourXem video: Khóc thét với những món ăn được tạo hình vô cùng “độc lạ”

Ẩm thực Ấn Độ luôn nổi tiếng với sự đa dạng và hương vị đậm đà. Bên cạnh những món ăn quen thuộc như cà ri, naan, Ấn Độ còn có một món ăn đặc biệt khiến nhiều người tò mò, thậm chí là "rùng mình", đó là ốc hầm. Ảnh: My tour Mặc dù hình thức có phần "kinh dị", nhưng món ăn đặc sản Ấn Độ này lại mang hương vị vô cùng hấp dẫn, được đánh giá cao hơn cả thịt dê. Ảnh: My tour Khi nhắc đến ốc, đặc biệt là ốc sên nhiều người cảm thấy kinh sợ vì hình dạng và cấu trúc đặc biệt của chúng. Tuy nhiên ở Ấn Độ họ có những công thức đặc biệt khiến chúng trở thành món ăn đặc sản. Ảnh: My tour Theo nghiên cứu, cách chế biến món ốc hầm Ấn Độ có thể khác nhau tùy thuộc vào vùng miền và sở thích cá nhân. Ảnh: My tour Một cách phổ biến để chế biến là sau khi làm sạch ốc bằng muối và bột nghệ, đầu bếp sẽ nấu chín chúng trong nước sốt cà ri, hòa quyện với hành, tỏi, ớt, gừng, hạt tiêu, ngò coriander và các loại gia vị khác. Ảnh: My tour Món ăn đặc sắc với hương vị đậm đà, thường thưởng thức kèm cơm hoặc bánh mì ở Ấn Độ. Ảnh: My tour Trái ngược với hình thức bên ngoài, ốc hầm lại có hương vị vô cùng đặc biệt. Thịt ốc mềm, dai, kết hợp với nước sốt cà ri đậm đà, thơm lừng các loại gia vị như hành, tỏi, ớt, gừng... tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn. Ảnh: My tour Theo nhiều người sành ăn, hương vị của ốc hầm thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả thịt dê. Ảnh: My tour Thịt ốc có vị ngọt tự nhiên, kết hợp hài hòa với các loại gia vị, tạo nên hương vị khó quên. Ảnh: My tour Xem video: Khóc thét với những món ăn được tạo hình vô cùng “độc lạ”