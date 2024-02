Chứng khoán phiên 28/2: Cổ phiếu VHM, FPT, PHR được gọi tên

Khuyến nghị mua với VHM

Chứng khoán VietCap (VCSC):

Chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị MUA đối với CTCP Vinhomes (VHM) và duy trì giá mục tiêu ở mức 56.400 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi tin rằng VHM có vị thế thuận lợi để tăng trưởng trong lĩnh vực bất động sản nhà ở tại Việt Nam trong dài hạn nhờ vị thế dẫn đầu thị trường, quỹ đất lớn và thành tích đã được chứng minh trong việc phát triển dự án quy mô lớn. VHM có định giá hấp dẫn với P/B dự phóng năm 2024/25 lần lượt đạt 0,9x/0,8x.

Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 đạt 29,3 nghìn tỷ đồng (-12% YoY), chủ yếu nhờ lượng bàn giao dự kiến tại Ocean Park 2 & 3 (chiếm khoảng 70% dự báo doanh thu bất động sản cốt lõi năm 2024 của chúng tôi) và doanh số mới dự kiến tại dự án Vũ Yên. Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do dự kiến ghi nhận doanh số bán buôn thấp hơn so với năm 2023.

Chúng tôi tăng 7%/3%dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024/25 chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh thời gian ghi nhận bàn giao bất động sản vì kết quả bàn giao chậm hơn dự kiến trong quý 4/2023 dẫn đến việc chúng tôi dời dự báo bàn giao của từ quý 4/2023 sang năm 2024 và 2025.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu FPT

CTCK BIDV (BSC)

Năm 2024, BSC dự phóng CTCP FPT (FPT) ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số lần lượt đạt 63.880 tỷ đồng (tăng 21% so với năm trước) và 7.867 tỷ đồng (tăng trưởng 21%), thay đổi lần lượt +0,3%/+3,1% so với dự báo cũ, tương đương EPS khoảng 5.755 đồng/CP, PE FW 2024 = 18 lần.

So với báo cáo trước đó, BSC duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FPT, đồng thời nâng giá mục tiêu lên mức 120.000 đồng/CP (+16% so với giá tham chiếu ngày 21/02/2024, +10% so với giá khuyến nghị cũ) dựa trên phương pháp DCF và P/E mục tiêu (tỷ trọng cân bằng) thay vì chỉ sử dụng phương pháp P/E mục tiêu như trong báo cáo trước đó, do:

(1) Phương pháp DCF được đưa vào phần định giá nhằm phản ánh triển vọng dài hạn của FPT, do dư địa tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp là lớn (ước tính CAGR 2024 – 2030 khoảng 20%) do (i) nhu cầu chuyển đổi số kỳ vọng được thúc đẩy trong 2024 – 2030 nhờ các ứng dụng của công nghệ số (AI tạo sinh, phương tiện kết nối) (ii) dư địa cải thiện thị phần lớn tại các thị trường nước ngoài (iii) vị thế của FPT ngày càng được khẳng định (iv) tiềm năng tăng trưởng từ mảng giáo dục.

(2) FPT đã ghi nhận mức tăng tích cực trong xuyên suốt các báo cáo khuyến nghị của BSC, tuy nhiên chúng tôi cho rằng tiềm năng tăng giá của FPT vẫn còn do (i) mặc dù mức giá hiện tại mức EPS FW 2024 = 18 lần tương đương tiệm cận trung bình giai đoạn 2021 – 2023 (tăng trưởng 15% CAGR/năm), tuy BSC cho rằng đây là mức thấp so với triển vọng nêu trên (20% CAGR/năm) và (ii) so với trung vị của các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực (25 lần).

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PHR

CTCK BIDV (BSC)

Trong năm 2024, BSC dự báo Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.544 tỷ đồng (tăng 14% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 582 tỷ đồng(giảm 6%), tương đương EPS fwd = 4.293 đồng/CP, P/E fwd = 13.0x, P/B fwd = 2.0x. BSC lưu ý nếu loại bỏ khoản thu nhập từ đền bù đất VSIP3 thì lợi nhuận trước thuế của PHR tăng trưởng 24%.

Trong đó: (i) Doanh thu bán thành phẩm đạt 1.333 tỷ đồng (tăng 18%), (ii) Doanh thu mảng khu công nghiệp đạt 205 tỷ đồng (giảm 3%), (iii) Thu nhập từ NTC và VSIP 3 đạt lần lượt đạt 112 tỷ đồng và 163 tỷ đồng.

Luận điểm đầu tư dành cho PHR: Mảng cao su kỳ vọng phục hồi tích cực 18% từ mức nền thấp trong năm 2023; Các nút thắt pháp lý được giải quyết sẽ giúp cho PHR có thể ghi nhận thu nhập từ góp vốn đầu tư tại NTC và VSIP 3 trong năm 2024; Qũy đất chuyển đổi phát triển KCN lớn (khoảng 5,126 ha) đảm bảo tăng trưởng dài hạn cho mảng KCN của PHR; Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt hấp dẫn: tối thiểu 5-6% (tương đương 30%/mệnh giá).

BSC khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PHR với giá trị hợp lý cho năm 2024 là 64.800 đồng/CP (Upside 23% so với giá đóng cửa ngày 23/02/2024, đã bao gồm lợi suất cổ tức 5%), dựa trên phương pháp định giá từng phần SOTP.