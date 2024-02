Tận mục dự án tại sân bay Nha Trang của Tập đoàn Phúc Sơn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu (biệt danh “Hậu Pháo"), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn cùng ba cán bộ của Tập đoàn này và Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group), Nguyễn Hồng Sơn (lao động tự do) để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh: Đại Đoàn Kết). Theo Bộ Công an, các bị can đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước. (Ảnh: Bộ Công an). Tại Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn vướng nhiều lùm xùm liên quan dự án khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính du lịch Nha Trang tại Sân bay Nha Trang. (Ảnh: Dân Trí). Sân bay Nha Trang nằm ở trung tâm của TP Nha Trang (Khánh Hòa) có diện tích 186ha. Sau năm 1975, ngoài mục đích quân sự, nơi này còn phục vụ các chuyến bay chở khách tới địa phương. Từ năm 2004, sau khi Sân bay Cam Ranh hoàn thành, sân bay Nha Trang ngừng đón khách, trở thành căn cứ quân đội. Đến năm 2009, một phần đất nơi đây được giao cho địa phương nhằm phát triển kinh tế - xã hội. (Ảnh: Dân Trí). Tính đến cuối năm 2015, Bộ Quốc phòng đã bàn giao khoảng 62,89/238,82ha đất quốc phòng cho UBND tỉnh Khánh Hòa. Diện tích còn lại vẫn thuộc sự quản lý của Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Thương Trường). Sau khi nhận đất, tỉnh Khánh Hòa bàn giao cho đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính du lịch Nha Trang, theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) - Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện 3 dự án BT với mức đầu tư khoảng 3.562 tỷ đồng. (Ảnh: Vienamnet). 3 dự án BT do Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện gồm các dự án các tuyến đường, các nút giao kết nối Sân bay Nha Trang cũ; dự án đường vành đai kết nối nút giao Ngọc Hội và dự án Nút giao thông Ngọc Hội. Tuy nhiên, cả 3 dự án BT đều không qua đấu giá, được chỉ định cho Tập đoàn Phúc Sơn. Đến nay, cả 3 dự án đều chậm tiến độ. (Ảnh: Vienamnet). Trong khi các dự án BT của Tập đoàn Phúc Sơn vẫn chưa hoàn thành thì phần đất đối ứng làm các dự án BT tại sân bay Nha Trang cũ đã được phân lô rao bán rầm rộ từ năm 2016 và hiện đã bán gần hết. Hành vi kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện đã vi phạm quy định của pháp luật nên UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt hành chính 275 triệu đồng. (Ảnh: Vienamnet). Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng đã phát hiện tồn tại, vi phạm trong quá trình giao đất để dự án khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính du lịch Nha Trang. Các sai phạm liên quan đến các dự án, đất đai tại sân bay Nha Trang đã được Công an tỉnh Khánh Hòa chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra thuộc Bộ Quốc phòng xem xét, xử lý theo thẩm quyền. (Ảnh: Vienamnet). Dự án tại sân bay Nha Trang của Tập đoàn Phúc Sơn, sau nhiều năm được tỉnh Khánh Hòa giao đất vẫn dở dang, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. (Ảnh: Vienamnet).

