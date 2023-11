Chứng khoán phiên 28/11: 'Chọn mặt gửi vàng' cổ phiếu nào?

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MWG

Chứng khoán Vietcap (VCSC): Giảm giá mục tiêu cho (MWG) thêm 9% nhưng nâng khuyến nghị từ khả quan lên mua vì giá cổ phiếu đã giảm 26% trong 2 tháng qua. Chúng tôi tin rằng MWG vẫn đang ở vị thế tốt để nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng về bách hóa hiện đại từ tầng lớp tiêu dùng ngày càng quan tâm về chất lượng.

Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi đến từ việc chúng tôi giảm định giá Bách hóa xanh, Thế giới di động và Điện máy xanh lần lượt 18% và 5%, do dự báo ngắn hạn thấp hơn của chúng tôi tương ứng với biên lợi nhuận thấp hơn dự kiến trong quý 3/2023. Điều này một phần được bù đắp bởi việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu của chúng tôi đến cuối năm 2024.

Chi phí bán hàng cao hơn dự kiến tại Bách hóa xanh ảnh hưởng quan điểm lạc quan trước đây của chúng tôi về khả năng hòa vốn vào cuối năm 2023, dù doanh số/cửa hàng tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2023.

Hiện tại, chúng tôi dự báo khoản lỗ ròng lớn hơn trị giá 996 tỷ đồng trong năm 2023 và lỗ ròng 284 tỷ đồng trong năm 2024 so với dự báo trước đây của chúng tôi là lỗ ròng 814 tỷ đồng trong năm 2023Fvà lãi ròng 525 tỷ đồng trong năm 2024.

Cổ phiếu nào được khuyến nghị phiên 28/11?

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVS

Chứng khoán Vietcombank (VCBS): Mảng Cơ khí & công trình vẫn là mũi nhọn, theo đó Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS – sàn HNX) định hướng tập trung các dự án ngoài biển (offshore) cả công trình dầu khí truyền thống và đẩy mạnh tham gia chào thầu các gói thầu thi công điện gió ngoài khơi.

Tháng 5/2023, PVS đã ký kết hợp đồng chế tạo và cung cấp chân đế điện gió ngoài khơi với Ørsted Taiwan Ltd trị giá hơn 300 triệu USD, đồng thời ký hợp đồng thi công trạm biến áp cho đối tác trên.

PVS hưởng lợi từ Quy hoạch điện VIII do năng lượng tái tạo sẽ đóng góp tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu nguồn điện quốc gia - phát triển khoảng 6 GW điện gió offshore đến giai đoạn 2023.

Theo kế hoạch từ Chính phủ, dự án Lô B – Ô Môn dự kiến sẽ có quyết định đầu tư cuối cùng (FID) trong năm 2024, cung cấp khối lượng backlog tiềm năng cho mảng M&C của PVS trong những năm tới. Trong tháng 7/2023, liên doanh PVS đã trúng gói thầu thi công trị giá trên 1 tỷ USD cho dự án Lô B – Ô Môn. Trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2024, ước tính PVS có thể thi công cho dự án Lô B giá trị tương ứng khoảng gần 100 triệu USD.

Vào đầu tháng 11/2023, tập đoàn khai thác dầu Murphy Oil (Mỹ) đã ra Quyết định đầu tư cuối cùng (FID) cho dự án mỏ Lạc Đà Vàng. Chúng tôi kỳ vọng PVS sẽ hưởng lợi từ dự án Lạc Đà Vàng quy mô 693 triệu USD với hợp đồng thi công giàn xử lý trung tâm và các công trình phụ trợ trị giá khoảng hơn 100 triệu USD.

Chúng tôi vẫn duy trì tích cực với PVS dựa trên những lợi thế của doanh nghiệp và lĩnh vực mảng M&C, các hợp đồng dự án điện gió công trình trên bờ và ngoài khơi vẫn đang cho thấy tình hình khả quan.

Năm 2023, chúng tôi dự báo PVS đạt doanh thu 17,511 tỷ đồng (tăng 7% so với năm ngoái, hoàn thành 132% kế hoạch năm), lợi nhuận sau thuế đạt 958 tỷ đồng (tăng trưởng 2%, hoàn thành 171% kế hoạch năm), EPS 2023F 1.865 đồng/cp.

Năm 2024, dự báo PVS đạt doanh thu 23.015 tỷ đồng (tăng trưởng 31%), lợi nhuận sau thuế đạt 1.051 tỷ đồng (tăng trưởng 10% so với năm trước), EPS 2024F 2.027 đồng/CP.

Chúng tôi đưa dự phóng giả định giá dầu Brent cho năm 2024 ở mức trên 85 USD/thùng. Với giá mục tiêu 43.500 đồng/cp – tương đương triển vọng tăng 19% so với giá hiện tại ngày 23/11/2023. Chúng tôi giữ khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVS.

VCB: Duy trì khả quan do tín dụng tăng trưởng chậm

Chứng khoán SSI : Chúng tôi hạ giá mục tiêu 1 năm xuống mức 104.000 đồng/cổ phiếu (từ 105.900 đồng/cổ phiếu theo báo cáo trước đó) đối với cổ phiếu VCB, do chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2023 và 2024 lần lượt là -8% và -5% xuống 40,7 nghìn tỷ đồng (tăng 9% svck) và 46,5 nghìn tỷ đồng (tăng 14% svck).

Chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận do tình hình cầu tín dụng yếu trong 9 tháng đầu năm (tăng trưởng tín dung của VCB chỉ đạt 3,8% so với đầu năm). Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm lạc quan về dài hạn và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu VCB.

Chúng tôi vẫn ưa thích VCB do ngân hàng có hoạt động cho vay khá thận trọng cũng như hệ thống quản trị rủi ro chặt chẽ. Tuy nhiên, điều này có vẻ không đem lại kết quả khả quan về lợi nhuận cho VCB trong Q3/2023, do thanh khoản quá dồi dào (tăng trưởng tiền gửi vượt xa tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức +7,5% so với +3,8% so với đầu năm) dẫn đến khả năng sinh lời thấp hơn. NIM đã thu hẹp, chỉ đạt 2,96% (giảm 24 điểm cơ bản so với quý trước).