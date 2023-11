Chứng khoán phiên 21/11: VHM, MWG, VHC được khuyến nghị sao?

VHM được khuyến nghj mua Chứng khoán Vietcap (VCSC): Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP Vinhomes (VHM) nhưng giảm giá mục tiêu 33% còn 56.400 đồng/cổ phiếu.

Chúng tôi cho rằng VHM có vị thế thuận lợi để tận dụng tiềm năng phát triển của lĩnh vực bất động sản nhà ở tại Việt Nam trong dài hạn nhờ vị thế dẫn đầu thị trường, quỹ đất lớn và thành tích đã được chứng minh trong việc phát triển các dự án quy mô lớn. VHM có định giá hấp dẫn với P/B năm 2023/24 là 1,0/0,9 lần. Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do chúng tôi tăng chiết khấu RNAV ước tính từ 10% lên 30% để phản ánh tâm lý thị trường chứng khoán đối với VHM khi chúng tôi quan sát thấy giá cổ phiếu VHM (mặc dù có nền tảng kinh doanh tốt) ngày càng tương quan với giá cổ phiếu của VIC/VinFast.

VHM, MWG, VHC được khuyến nghị phiên 21/11 Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MWG Chứng khoán Phú Hưng (PHS): Chúng tôi đã nhận định, đáy của thị trường bán lẻ ICT nhiều khả năng đã nằm tại cuối quý 1 và đầu quý 2.

Sự xảy ra cùng lúc của nhiều yếu tố bất lợi trong quý 1 như sức mua yếu, tồn kho Iphone 14 pro max dồn ứ (một phần lý do của cuộc chiến về giá), thị trường cho vay tiêu dùng cá nhân bị thắt chặt… đã khiến kết quả kinh doanh các mặt hàng ICT trở nên thấp đi một cách trầm trọng, ngay cả khi tính đến yếu tố sức mua yếu. Tuy nhiên cho đến nay các yếu tố kể trên đều đã dịu bớt. Doanh thu của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) đã cho thấy tín hiệu hồi phục với mức tăng so với quý trước dần qua các quý (tăng 2,8% trong quý 3). Tốc độ giảm so với cùng kỳ qua các quý 1, 2, 3 cũng đang co lại, lần lượt đạt -25,7%, -14,2% và -5,4%, cho thấy sự hồi phục ngay cả khi loại trừ yếu tố mùa vụ (mùa mua sắm tựu trường). Lợi nhuận sau thuế quý 3 cũng ghi nhận mức tăng 122,9% so với quý trước. Thị trường điện máy, điện thoại nhìn chung đã sụt giảm 25-30%. Với chiến lược về giá trong thời gian qua, MWG đã khôi phục lại 85% doanh thu lũy kế trong 3 quý vừa qua cộng với thị phần đã tăng từ 5%-25% ở các nhóm hàng, nhãn hàng khác nhau, theo lời ban lãnh đạo. Thời gian tới công ty sẽ tiếp tục duy trì chiến lược về giá cả cạnh tranh và sẽ cố gắng tìm điểm cân bằng giữa việc bảo vệ thị phần và đảm bảo lợi nhuận. Tuy nhiên, không nên quá trông chờ vào một sự hồi phục rực rỡ khi ban lãnh đạo cho biết triển vọng quý 4 khả quan nhất sẽ là tương đương với cùng kỳ các năm và sức mua vẫn còn yếu. Chúng tôi tin rằng đáy hình chữ U là một kỳ vọng hợp lý với sự hồi phục có thể phải đến 2H24 mới xuất hiện. MWG sẽ tiếp tục công tác tối ưu hóa hoạt động, giảm thiểu chi phí, tập trung vào trải nghiệm khách hàng. Công ty sẽ cân nhắc đóng một số cửa hàng kém hiệu quả cả về doanh thu và lợi nhuận trong tháng 11 và tháng 12.

Công ty hy vọng sẽ dịch chuyển được lưu lượng khách hàng từ các cửa hàng này sang các cửa hàng hiện hữu, đồng nghĩa với việc tăng trưởng SSSG trên 1 cửa hàng và tối ưu hóa mức EBITDA trên một cửa hàng. Do đó chúng tôi khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 65.900 đồng/CP. Rủi ro giảm dự báo đối với VHC Chứng khoán Vietcap (VCSC) : Vĩnh Hoàn (VHC) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 với doanh thu đạt 7,6 nghìn tỷ đồng (giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 849 tỷ đồng (giảm 53%), hoàn thành 67% và 55% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi.

Do kết quả kinh doanh thấp hơn kỳ vọng, chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo của chúng tôi cho VHC, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Trong quý 3/2023, doanh thu của VHC giảm 17% so với cùng kỳ và gần như đi ngang so với quý trước. Điều này chủ yếu đến từ việc mức tăng 9% so với quý trước của sản lượng bán phi lê cá tra đông lạnh và các mặt hàng khác bị ảnh hưởng một phần do giá bán trung bình giảm.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của VHC giảm 66% so với quý trước do chi phí SG&A tăng 18% trong bối cảnh tăng trưởng doanh thu đi ngang so với quý trước. Đối với doanh thu theo thị trường trong quý 3/2023, VHC ghi nhận doanh thu tăng so với quý trước trên tất cả các thị trường trừ Hoa Kỳ (giảm 20% so với quý trước).