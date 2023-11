Chứng khoán phiên 14/11: Có nên mua BID?

BID (BIDV) giá mục tiêu 51.900 đồng/cổ phiếu

Chứng khoán SSI: Chất lượng thu nhập quý 3/2023 tốt với NIM tương đối ổn định (-2 bps so với quý trước), tỷ lệ hình thành nợ xấu giảm (0,95%, so với 2% trong quý 3) và các khoản thu ngoài lãi tăng trưởng tốt (tăng 18% so với cùng kỳ). Trong kỳ, BID đã xóa khoảng 3.500 tỷ đồng nợ xấu và trích lập thêm 5.900 tỷ đồng chi phí dự phòng. Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu ổn định (1,6%), nợ nhóm 2 giảm và tỷ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện lên 158% (so với 152% cuối quý 2).

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của BID đạt 19.800 tỷ đồng (tăng 11,3% so với cùng kỳ). SSI kỳ vọng BID có thể ghi nhận khoảng 7.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 4.

Lợi nhuận trước thuế cho cả năm 2023 và 2024 dự báo đạt 26.900 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ) và 30.800 tỷ đồng (tăng 14%). ROE dự báo ở mức 19,8% và 19,4%.

Thương vụ phát hành riêng lẻ (9% vốn điều lệ) là yếu tố hỗ trợ triển vọng kinh doanh của ngân hàng trong trung hạn. Ở thời điểm hiện tại, BID đang trong quá trình lựa chọn đơn vị tư vấn tài chính.

BID được khuyến nghị với giá mục tiêu 51.900 đồng/cp.

Khuyến nghị trung lập dành cho HHV

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC): Với nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng của Việt Nam vẫn lớn trong thời gian tới, kỳ vọng giá trị hợp đồng ký mới của HHV khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi năm.

N guồn việc của HHV từ công ty mẹ trong thời gian tới dự báo lớn. CTCP Tập Đoàn Đèo Cả là công ty mẹ của CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV), đang có kế hoạch tham gia đầu tư PPP vào các dự án lớn như Cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh.

Kết quả kinh doanh của HHV dự kiến duy trì đà tăng trưởng trong năm 2023 và 2024 nhờ tăng trưởng cả ở mảng xây lắp và thu phí BOT khi nhu cầu đầu tư công lớn và lưu lượng xe tăng trưởng. Tuy nhiên, dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn và Đèo Cả đang gặp một số khó khăn khi bị dừng một số trạm thu phí so với hợp đồng dự án ban đầu.

Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền giá mục tiêu cho cổ phiếu HHV là 15.395 đồng/cổ phiếu. Giá thấp hơn so với khuyến nghị gần nhất là 22.184 đồng/cổ phiếu do:

(1) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng thêm gần 62 triệu cổ phiếu lên 329.350.351 cổ phiếu; (2) Giảm định giá trạm BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.

Do giá mục tiêu của HHV cao hơn giá đóng cửa ngày 09/11/2023 là 0,6%, BVSC khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ phiếu HHV.

BSR được nâng giá mục tiêu lên thêm 3%

Chứng khoán Vietcombank (VCBS): Với giả định giá dầu Brent cho năm 2023 ở mức 84 USD/thùng, crack spread trung bình 14,2 USD/thùng.

Vietcombank tăng dự phóng doanh thu 2023F của CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) 6% so với dự báo trước đó đạt 140.848 tỷ đồng (giảm 16% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế tăng 16% so với dự báo trước đó, đạt 8.077 tỷ đồng (giảm 45%).

Cho năm 2024F, giả định giá dầu Brent 86,5 USD/thùng, crack spread trung bình 15 USD/thùng và dự phóng doanh thu năm 2024 là 121.625 tỷ đồng (giảm 14% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 7.864 tỷ đồng (giảm 3%).

Doanh thu năm 2024 được dự phóng giảm chủ yếu do sản lượng tiêu thụ năm 2024 dự phóng giảm 15% so với năm 2023 do BSR phải ngưng hoạt động 50 ngày để thực hiện bảo dưỡng định kỳ.