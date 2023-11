Sự thật ngã ngửa về gạo Séng Cù xanh gây sốt chợ mạng

Từ cuối tháng 10, đầu tháng 11, nhiều chị em văn phòng và các bà nội trợ rỉ tai nhau về gạo Séng Cù xanh mới xuất hiện, được rao bán nhiều trên chợ mạng. Ảnh chụp màn hình Chỉ cần gõ “Séng cù xanh” trên các nền tảng mạng xã hội, hay các trang thương mại điện tử là bắt gặp hàng loạt bài đăng loại gạo đặc sản mới nổi này. Ảnh: Báo dân tộc Nhiều người bán giới thiệu, Séng Cù xanh cốm chỉ có trong thời gian vài tuần của đầu vụ vì thóc được gặt khi chưa chín hẳn và phơi chưa già nắng nên cơm sẽ thơm, ngậy, ngọt hơn séng cù trắng. Ảnh: Facebook Nếu như gạo Séng Cù mua tại Lào Cai chính vụ có giá dao động 25.000 - 27.000 đồng/kg thì gạo Séng Cù xanh cốm giá dao động ở mức 34.000-40.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Nhiều đầu mối bán nông sản tại Hà Nội thấy gạo Séng Cù xanh sốt rần rần nên chị tranh thủ tìm mối bỏ sỉ ở trên Tây Bắc để nhập về bán. Tuy nhiên, chị Loan (quê Lào Cai, chuyên bán gạo Séng Cù tại Hà Nội) cho biết, ở vùng trồng lúa Séng Cù trọng điểm của Lào Cai là Mường Khương và Bát Xát từ trước đến nay chỉ sản xuất ra gạo Séng Cù màu trắng ngà hoặc trắng đục. Ảnh: Facebook Gạo có màu xanh là do được nhuộm bởi nước lá dứa hoặc bột lá dứa. Ảnh: Facebook Bản chất gạo Séng Cù xanh cốm vẫn là Séng Cù nhưng khi xát gạo người ta cho cùng lá dứa (lá nếp) hoặc bột lá dứa để tạo màu xanh và mùi thơm chứ không phải gạo non. Ảnh chụp màn hình Ngày 11/11, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất và phát hiện quy trình tạo ra gạo Séng cù xanh giả bằng cách nghiền lá dứa để nhuộm xanh gạo Séng cù. Ảnh: Cục Quản lý thị trường Lào Cai Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang chỉ đạo một số lao động xay xát gạo Séng Cù và dùng lá dứa nghiền nhỏ nhuộm xanh gạo để bán cho khách hàng. Ảnh: VTV Theo Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Lào Cai, hiện chưa có bất cứ cơ sở nào, được cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm với sản phẩm gạo Séng cù xanh. Ảnh: Facebook Theo quy định, các sản phẩm trước khi đưa ra ngoài thị trường để lưu thông, phải đảm bảo các điều kiện cơ bản về an toàn thực phẩm, quy chuẩn chất lượng phải được công bố...Vì vậy, người dân cần cẩn trọng khi mua gạo Séng Cù xanh. Ảnh: Facebook Video: Cần thận trọng khi sử dụng gạo Séng cù xanh. Nguồn: THLC

