Chứng khoán phiên 11/12: Cổ phiếu nào được nhắm đến?

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu AST Chứng khoán Vietcap (VCSC): Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua trong khi điều chỉnh giảm 11% giá mục tiêu cho CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (AST). Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu do chúng tôi điều chỉnh giảm 21%/20%/22% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số các năm 2023/2024/2025 do doanh thu/cửa hàng dự kiến thấp hơn và chi phí bán hàng & quản lý (SG&A) dự báo cao hơn dựa theo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 yếu hơn dự kiến. Tác động của sự điều chỉnh này được bù đắp một phần do chúng tôi cập nhật mô hình định giá từ giữa năm 2024 sang cuối năm 2024. Lịch bay đông xuân 2023-2024 của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho thấy các chuyến bay quốc tế có thể đạt 71% so với mức của năm 2019. Chúng tôi kỳ vọng Tết Nguyên đán sẽ là yếu tố hỗ trợ cho đà phục hồi của lượng khách du lịch Trung Quốc trong quý I/2024. Cổ phiếu nào được khuyến nghị phiên 11/12?

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VCB

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV):

Quý III/2023, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, VCB) ghi nhận tổng thu nhập hoạt động giảm 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 15.777 tỷ đồng chủ yếu do thu nhập lãi thuần suy yếu (giảm 7,8%).

Lợi nhuận trước thuế của VCB vẫn ghi nhận tăng trưởng cao, đạt 9.051 tỷ đồng (tăng trưởng 19,6%), lũy kế 9 tháng hoàn thành 69% kế hoạch năm 2023 và tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu.

Dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt 8,5% - cao gấp đôi mức tăng 3 quý nhờ: Giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh vào quý cuối; và Nhu cầu tín dụng tăng cao vào các dịp lễ tết.

Chúng tôi cho rằng tiềm năng tăng trưởng tín dụng của VCB sẽ được thể hiện rõ nét hơn trong năm 2024 trong bối cảnh nền kinh tế đang có những dấu hiệu tích cực, kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm sau.

NIM sẽ được duy trì ổn định trong quý IV nhờ: Tăng trưởng tín dụng tăng tốc sẽ giúp ngân hàng có sự phân bổ tài sản sinh lời một cách tối ưu hơn; Chi phí vốn cải thiện do các khoản tiền gửi lãi suất cao đáo hạn.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu vẫn đang ở mức cao nhất ngành (270%), điều này sẽ cho phép VCB linh hoạt trong việc giảm dự phòng và hỗ trợ lợi nhuận trong quý cuối năm và cả năm sau.

Sử dụng 2 phương pháp định giá P/B và Chiết khấu lợi nhuận thặng dư, chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu cho năm 2024 của cổ phiếu VCB là 109.600 đồng/CP, cao hơn 28.6% so với giá tại ngày 07/12/2023. Khuyến nghị mua với cổ phiếu VCB.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu SIP

Chứng khoán Vietcap (VCSC): Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua đối với CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) nhưng giảm giá mục tiêu thêm 7% xuống còn 83.000 đồng/cổ phiếu so với mức giá trước đây là 89.000 đồng/cổ phiếu (điều chỉnh cho việc phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức cổ phiếu vào tháng 9/2023).

Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do dự báo doanh số cho thuê đất KCN giai đoạn 2023-2025 thấp hơn vì chúng tôi nhận thấy doanh số cho thuê đất chậm hơn dự kiến tại các KCN của SIP.

Điều này được bù đắp một phần bởi việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024 và tăng mức định giá cho khoản đầu tư của SIP vào các công ty liên kết.