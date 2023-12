5 loại cà phê đắt đến “bàng hoàng” vẫn được săn lùng

Trong một thời gian, cà phê phân mèo Kopi Luwak là loại duy nhất sử dụng phân động vật để tăng hương vị. Kopi luwak được làm từ những hạt cà phê do luwak - cầy vòi hương (Asian palm civet) ăn vào, tiêu hoá và thải ra. Ảnh: Britannica Loại cà phê này có giá lên tới 1.500 USD/pound (tương đương hơn 70 triệu đồng/kg). Ảnh: Luxe Digital Được trồng qua 5 thế hệ, cà phê Ospina sản xuất từ hạt Arabica Typica, trồng trong các khu rừng nhiệt đới của dãy Andes trong điều kiện râm mát. Ảnh: Luxe Digital Giống như nhiều loại cà phê đắt đỏ trên thế giới, Ospina được trồng ở độ cao 2.346 - 2.407 mét trên đất núi lửa. Nhờ hương vị đậm đà, mạnh mẽ, cà phê Ospina có giá lên tới 75,9 triệu đồng/kg. Ảnh: Getty Được sản xuất tại một tỉnh xa xôi ở miền bắc Thái Lan, cà phê Black Ivory sử dụng máy móc tối thiểu, dựa vào quá trình tiêu hóa tự nhiên của voi. Ảnh: Getty Được bán chủ yếu cho các khách sạn năm sao và nhà hàng Michelin, cà phê Black Ivory có giá tới 60 triệu đồng/kg. Ảnh: Wiki Cà phê El Injerto được trồng ở độ cao hơn 1600m so với mực nước biển, thuộc vùng Guatemala nằm ở Trung Mỹ. Đây là loại cà phê vốn chỉ do một trang trại duy nhất cung cấp. Ảnh; Wiki Với đất không có núi lửa giàu khoáng chất và độ cao lý tưởng, cà phê El Injerto mang đậm hương vị đặc trưng của thổ nhưỡng nơi đây. Do đó, cà phê El Injerto giá rất đắt 26,4 triệu đồng/kg. Trung bình mỗi cốc cà phê El Injerto có giá 15 USD (tương đương 350.000 đồng). Saint Helena là một loại cà phê đắt đỏ đến từ hòn đảo Saint Helena xa xôi, ở Nam Đại Tây Dương. Được chế biến ướt bằng nước suối địa phương, cà phê Saint Helena có hương vị anh đào đen và sô cô la. Ảnh: Wiki Cà phê Saint Helena cũng rất đắt đỏ, giá tới 11.9 triệu đồng/kg. Ảnh: Wiki

