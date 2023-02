Chứng khoán ngày 9/2: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua DGW với giá mục tiêu 55.000 đồng/cp



CTC K Bản Việt (VCSC) : DGW đã công bố KQKD năm 2022, bao gồm doanh thu đạt 22,1 nghìn tỷ đồng (+5% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 684 tỷ đồng (+4% YoY), hoàn thành 96% và 100% dự báo cả năm tương ứng. Doanh thu từ mảng ĐTDĐ thấp hơn kỳ vọng, nhưng doanh thu từ mảng hàng tiêu dùng vượt kỳ vọng.

Trong quý 4/2022, doanh thu của DGW đạt 4,1 nghìn tỷ đồng (-48% YoY) với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 156 nghìn tỷ đồng (-52% YoY).

Doanh thu từ mảng ĐTDĐ (49% tổng doanh thu năm 2022) giảm 49% YoY trong quý 4/2022, nguyên nhân chủ yếu do (1) doanh số bán Xiaomi thấp cùng với (2) nguồn cung iPhone toàn cầu thiếu hụt do cam kết của Trung Quốc đối với các biện pháp zero-COVID trong khi quý 4/2021 là mức cơ sở so sánh cao cho doanh số bán iPhone của các nhà bán lẻ và nhà phân phối ĐTDĐ. Trong năm 2022, doanh thu từ mảng ĐTDĐ tăng 9% YoY nhờ doanh số bán iPhone vượt trội so với các thương hiệu khác tại Việt Nam.

Doanh thu laptop & máy tính bảng (32% tổng doanh thu năm 2022) giảm 64% YoY trong quý 4/2022 và giảm 11% YoY trong năm 2022 do nhu cầu giảm so với mức cơ sở cao trong nửa cuối năm 2021 khi nhu cầu làm việc từ xa tăng mạnh do các biện pháp giãn cách xã hội.

Trong quý 4/2022, doanh thu từ mảng thiết bị văn phòng giảm 2% YoY; tuy nhiên, doanh thu từ mảng hàng tiêu dùng tăng 47% YoY nhờ đóng góp mới từ các thương hiệu mới.

Biên lợi nhuận ròng quý 4/2022 đã tăng 3,8 điểm phần trăm YoY lên 11,5%, mà VCSC cho rằng một phần nhờ vào đóng góp lớn hơn từ tổng doanh thu của các danh mục mới nổi có biên lợi nhuận gộp khoảng 11%-15% như thiết bị gia dụng và hàng tiêu dùng, đã tăng 6 điểm phần trăm YoY lên 8% trong quý 4/2022. Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của DGW đạt 3,1%, phù hợp với mục tiêu biên lợi nhuận ròng trung hạn của DGW là 3,0%.

Khuyến nghị mua LPB với giá mục tiêu 14.800 đồng/cp

CTC K Bản Việt (VCSC) : Ngày 06/02/2023, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPB) nhận được Văn bản số 517 của NHNN chấp thuận việc thoái vốn của cổ đông lớn Bưu điện Việt Nam (VNPost), đơn vị hiện sở hữu 140,5 triệu cổ phiếu - tương đương 8,13% cổ phần của LPB. Văn bản này có hiệu lực trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký và thay thế cho văn bản chấp thuận trước đó của NHNN vào tháng 11/2022.

LPB lần đầu tiên được NHNN chấp thuận triển khai thoái vốn của VNPost vào tháng 12/2021. Tháng 2/2022, LPB đã tổ chức đấu giá bán 122 triệu cổ phần – tương đương 10,15% cổ phần của LPB sở hữu bởi VNPost (số lượng cổ phần và quyền sở hữu của VNPost ở đây được hiểu là trước khi chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành quyền) với giá khởi điểm đấu giá là VND28.930 đồng/cổ phiếu (hoặc VND22.225/cổ phiếu đã điều chỉnh cho việc phát hành quyền và cổ tức bằng cổ phiếu kể từ tháng 4/2022).

Chỉ có 7 nhà đầu tư nhỏ lẻ đăng ký mua 800 cổ phần của LPB từ Bưu điện Việt Nam (VNPost) thông qua đợt đấu giá đó.

VCSC hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN cho LPB với giá mục tiêu là 14.800 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua TPB với giá mục tiêu 28.100 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Ngày 06/02, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) thông báo 77,7% cổ đông đã chấp thuận thông qua phương án chi trả cổ tức tiền mặt 2.500 đồng/cổ phiếu (tương đương lợi suất cổ tức 10,2% theo giá đóng cửa gần nhất) vào năm 2023.

Ngày 07/02, TPB công bố thêm thông tin bất thường về kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền bao gồm: Cổ tức tiền mặt trên mỗi cổ phiếu: 2.500 đồng, Ngày lập đăng ký cuối cùng: 21/02/2023, Ngày thanh toán: 03/03/2023.

VCSC lưu ý rằng đây là lần đầu tiên TPB trả cổ tức bằng tiền mặt và nguồn chi trả sẽ lấy từ lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021, sau khi trích lập các quỹ theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

VCSC hiện khuyến nghị MUA đối với TPB với giá mục tiêu là 28.100 đồng/cổ phiếu.