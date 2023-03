Chứng khoán ngày 6/3: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua REE với giá 80.500 đồng/cp



CTC K Bản Việt (VCSC) : Giảm giá mục tiêu cho REE 6% xuống 80.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN.

VCSC duy trì quan điểm lạc quan về tiềm năng mở rộng công suất của REE trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đầy triển vọng của Việt Nam thông qua điện mặt trời áp mái và điện gió trong dài hạn vì công ty có năng lực tài chính mạnh nhất trong danh mục cổ phiếu năng lượng tái tạo mà chúng tôi theo dõi.

Giá mục tiêu thấp hơn đến từ việc giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2026 khoảng 6% tương ứng với giả định lợi nhuận thấp hơn đối với mảng năng lượng mặt trời áp mái và M&E.

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (-15% YoY) chủ yếu do lợi nhuận từ mảng thủy điện giảm 42% YoY, lấn át lợi nhuận từ mảng điện gió tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ lên 352 tỷ đồng với 100 MW công suất điện gió mới và LNST của mảng M&E tăng 26% YoY.

Dự báo CAGR EPS đạt 17% trong giai đoạn 2023-2027, được thúc đẩy bởi sự đóng góp từ khoảng 500 MW công suất điện gió, khoảng 500 MWp công suất điện mặt trời áp mái và tòa nhà Etown 6 đi vào hoạt động thương mại vào cuối năm 2023.

VCSC cho rằng mức định giá của REE là hấp dẫn với P/E năm 2023 là 10,9 lần, thấp hơn khoảng 20% so với P/E trượt trung bình 4 năm của một số các công ty cùng ngành.

Yếu tố hỗ trợ: Đóng góp lợi nhuận từ dự án BĐS tại Thái Bình; đóng góp lớn hơn dự kiến từ Sân bay Quốc tế Long Thành vào lợi nhuận từ mảng M&E dài hạn. Rủi ro: Phê duyệt/M&A chậm hơn dự kiến đối với nhà máy điện gió mới vào năm 2023.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 6/3?

Khuyến nghị mua DGW với giá mục tiêu 52.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Điều chỉnh giảm 5% giá mục tiêu nhưng duy trì khuyến nghị MUA cho CTCP Thế Giới Số (DGW). Giá cổ phiếu của công ty đã giảm 10% kể từ ngày 01/12/2022.

VCSC cho rằng DGW có định giá hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2023 là 9,6 lần, thấp hơn 16% so với P/E trượt trung bình 3 năm của trung vị một số công ty cùng ngành là 11,4 lần. Ngoài ra, dự phóng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lợi nhuận giai đoạn 2022-2027 của DGW là 12%.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do điều chỉnh giảm 1%/6%/7% dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS lần lượt cho các năm 2025/26/27 khi VCSC có quan điểm thận trọng hơn đối với đà tăng trưởng doanh số bán hàng trong trung hạn của mảng ĐTDĐ Xiaomi và laptop. Ảnh hưởng kém tích cực này được bù đắp một phần nhờ tăng 10%/7% dự báo lợi nhuận trong các năm 2023/2024, chủ yếu do nâng giả định tăng trưởng doanh số bán hàng đối với mảng thiết bị văn phòng (OE) và hàng tiêu dùng.

Yếu tố hỗ trợ: Tăng trưởng mảng ĐTDĐ và laptop trong trung hạn mạnh hơn; M&A gia tăng giá trị giúp mở rộng danh mục sản phẩm của DGW; đạt được ít nhất 10% thị phần cho các thương hiệu thiết bị gia dụng mới.

Rủi ro đối với quan điểm tích cực: Mất hợp đồng với các thương hiệu lớn; chi tiêu của người tiêu dùng đối với hàng hóa kỹ thuật yếu hơn dự kiến.

Khuyến nghị mua CTR với giá mục tiêu 81.100 đồng/cp

CTC K Bản Việt (VCSC) : Giảm giá mục tiêu cho CTR thêm 3% nhưng vẫn giữ khuyến nghị MUA. VCSC dự báo EBITDA của CTR sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) là 17,8% trong giai đoạn 2023-2027, dẫn dắt bởi mảng towerco.

Trong triển vọng tích cực, EV/EBITDA năm 2023 với giá mục tiêu là 9,9 lần, vẫn khá hấp dẫn do mức chiết khấu 10% và 57% so với trung vị EV/EBITDA trượt trung bình 5 năm giai đoạn 2018-2022 của một số công ty cùng ngành tại thị trường Châu Á mới nổi và tại thị trường phát triển lần lượt là 11,0 lần và 22,8 lần.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu là do mức giảm 8% trong dự báo EBITDA giai đoạn 2023-2027 của chúng tôi cho mảng towerco của CTR, được bù đắp một phần bởi mức giảm 0,5 điểm phần trăm trong giả định WACC.

Trong năm 2023, VCSC dự báo CTR ghi nhận doanh thu đạt 10 nghìn tỷ đồng (+11% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 476 tỷ đồng (+7% YoY). VCSC kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận cao hơn sẽ được dẫn dắt bởi các mảng liên quan đến viễn thông (cụ thể, towerco và vận hành) nhưng bị ảnh hưởng bởi mức tăng trưởng thấp của mảng xây dựng.

Rủi ro đối với quan điểm tích cực: Tăng trưởng tiêu thụ dữ liệu di động chững lại; Viettel ưu tiên sở hữu trạm viễn thông thay vì thuê ngoài CTR; không sẵn sàng chia sẻ trạm viễn thông giữa các công ty viễn thông; hoạt động xây dựng thấp hơn dự kiến do triển vọng kém khả quan của thị trường bất động sản.