Cận cảnh ngôi nhà độc nhất vô nhị của “dị nhân” xứ Thanh

Ông Trần Quang Giang (SN 1969) ở thôn Chí Cường 1, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) được nhiều người biết đến với ngôi nhà độc nhất vô nhị, không theo một bản vẽ hay lối kiến trúc nào. Ảnh: Vietnamnet Lấy ý tưởng từ nhà hậu cung (nhà 5 lồng ngày xưa), ông Trần Quang Giang tự mình xây dựng ngôi nhà với lối kiến trúc “năm châu bốn biển” 6 mái, 2 đốc, hành lang tứ diện. Ảnh: Dân tríCăn nhà do ông Giang tự tay thiết kế và xây dựng. Thời gian hoàn thiện ngôi nhà kéo dài suốt 5 năm, với 1.500 ngày công. Ảnh: Vietnamnet Ngôi nhà bắt đầu được xây dựng năm 2013, do một mình ông Giang làm từ A-Z. Ông mua xi măng, sắt thép về uốn, đúc từng hạng mục rồi lắp ghép lại. Ảnh: Dân trí 28 cột nhà được tạo thành từ những chiếc lục bình, có khắc chữ, hoa văn. Ảnh: Vietnamnet Vách tường được đắp các bức phù điêu tượng trưng cho các vùng miền Bắc, Trung, Nam. Ảnh: Vietnamnet Công trình gồm hai tầng với lối kiến trúc kỳ lạ. Tầng một gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách; còn tầng hai là phòng thờ với cột, kèo như kiểu nhà sàn. Ảnh: Dân trí Mái nhà được đắp bằng xi măng, tốn rất nhiều thời gian để thi công. Ảnh: Dân trí Phía trước cổng nhà là hòn non bộ, mái che và một cây cầu bê tông nối vào nhà. Ảnh: Dân trí Nền nhà được lát gạch hoa. Hệ thống lan can, hàng rào với các họa tiết trang trí kì lạ. Ảnh: Dân trí Cây bằng bê tông rất độc đáo. Ảnh: Vietnamnet Với ông Giang, được làm những gì mình thích là điều hạnh phúc. Ông không quan tâm về những lời khen, chê hay đánh giá về căn nhà. Ảnh: Vietnamnet Gia chủ không tiết lộ về số tiền xây dựng công trình. Ông cho biết đây là món quà vô giá mà ông dành tặng gia đình. Ảnh: Dân trí Video: Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ

Ông Trần Quang Giang (SN 1969) ở thôn Chí Cường 1, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) được nhiều người biết đến với ngôi nhà độc nhất vô nhị, không theo một bản vẽ hay lối kiến trúc nào. Ảnh: Vietnamnet Lấy ý tưởng từ nhà hậu cung (nhà 5 lồng ngày xưa), ông Trần Quang Giang tự mình xây dựng ngôi nhà với lối kiến trúc “năm châu bốn biển” 6 mái, 2 đốc, hành lang tứ diện. Ảnh: Dân trí Căn nhà do ông Giang tự tay thiết kế và xây dựng. Thời gian hoàn thiện ngôi nhà kéo dài suốt 5 năm, với 1.500 ngày công. Ảnh: Vietnamnet Ngôi nhà bắt đầu được xây dựng năm 2013, do một mình ông Giang làm từ A-Z. Ông mua xi măng, sắt thép về uốn, đúc từng hạng mục rồi lắp ghép lại. Ảnh: Dân trí 28 cột nhà được tạo thành từ những chiếc lục bình, có khắc chữ, hoa văn. Ảnh: Vietnamnet Vách tường được đắp các bức phù điêu tượng trưng cho các vùng miền Bắc, Trung, Nam. Ảnh: Vietnamnet Công trình gồm hai tầng với lối kiến trúc kỳ lạ. Tầng một gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách; còn tầng hai là phòng thờ với cột, kèo như kiểu nhà sàn. Ảnh: Dân trí Mái nhà được đắp bằng xi măng, tốn rất nhiều thời gian để thi công. Ảnh: Dân trí Phía trước cổng nhà là hòn non bộ, mái che và một cây cầu bê tông nối vào nhà. Ảnh: Dân trí Nền nhà được lát gạch hoa. Hệ thống lan can, hàng rào với các họa tiết trang trí kì lạ. Ảnh: Dân trí Cây bằng bê tông rất độc đáo. Ảnh: Vietnamnet Với ông Giang, được làm những gì mình thích là điều hạnh phúc. Ông không quan tâm về những lời khen, chê hay đánh giá về căn nhà. Ảnh: Vietnamnet Gia chủ không tiết lộ về số tiền xây dựng công trình. Ông cho biết đây là món quà vô giá mà ông dành tặng gia đình. Ảnh: Dân trí Video: Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ