Chứng khoán ngày 5/1: STK và cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu STK

Chứng khoán Vietcap (VCSC): Chúng tôi tái khẳng định khuyến nghị mua cho CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) dù điều chỉnh giảm giá mục tiêu 15% do giảm dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2024/2025/2026 lần lượt 27%/21%/16%, được bù đắp một phần bởi tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá từ giữa năm 2024 sang cuối năm 2024 và tăng P/E mục tiêu từ 8x lên 10x.

Ban lãnh đạo kỳ vọng kết quả kinh doanh quý IV/2023 xấp xỉ với quý III/2023, trì hoãn kỳ vọng phục hồi do nhu cầu thấp. Mặc dù mức tồn kho của hầu hết các thương hiệu hiện đã ổn định, nhưng sự lo ngại về tiêu dùng suy yếu còn kìm hãm số lượng các đơn hàng mới.

STK và các khách hàng dệt may đang tăng cường năng suất để chuẩn bị cho các đơn hàng tiềm năng chuyển dịch từ Trung Quốc. Các cuộc thảo luận với các thương hiệu đang diễn ra nhưng các đơn hàng mới vẫn chưa được thực hiện.

IDC được khuyến nghị nắm giữ

Chứng khoán BIDV (BSC): Năm 2023, BSC điều chỉnh dự báo DTT của Tổng công ty IDICO – CTCP (IDC) đạt 6.881 tỷ đồng (giảm 8% so với cùng kỳ, giảm 24% so với dự báo cũ), LNST-CĐTS = 1.220 tỷ đồng (giảm 31% so với cùng kỳ, giảm 45% so với dự báo cũ), tương đương EPS fwd = 3.697 đồng/CP, P/E fwd = 13,1x, P/B fwd = 3,3x.

Sang năm 2024, BSC dự báo DTT đạt 8,619 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ), LNST-CĐTS = 1.773 tỷ đồng (tăng 45% so với cùng kỳ), tương đương EPS fwd = 5.375 đồng/CP, P/E fwd = 9,0x, P/B fwd = 2,4x. Nếu loại trừ doanh thu BĐS ghi nhận đột biến trong năm 2024, thì DTT của IDC tăng trưởng 17% so với cùng kỳ chủ yếu đến từ doanh thu mảng KCN tăng 36% so với cùng kỳ nhờ ghi nhận 95 ha đất cho thuê tại các KCN (tăng 25 ha so với năm 2023) với giá cho thuê tăng trung bình tăng 5% so với cùng kỳ.

BSC thay đổi khuyến nghị từ mua sang nắm giữ đối với cổ phiếu IDC và điều chỉnh giá mục tiêu xuống 52,200 đồng/cổ phiếu (giảm 12% so với báo cáo trước, Upside 0% so với giá đóng cửa ngày 28/12/2023), do: giảm tốc độ ghi nhận và tăng giá vốn mảng KCN và chuyển ghi nhận lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án cho AEON sang năm 2024.

VHC được khuyến nghị tích lũy

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC): Quý IV/2023, VDSC ước tính doanh thu và LNST công ty mẹ (LNST CTM) của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) lần lượt đạt 2.509 tỷ đồng (tăng 1% so với cùng kỳ; giảm 7% so với quý trước) và 174 tỷ đồng (giảm 9% so với cùng kỳ; giảm 9% so với quý trước) với giả định sản lượng tiêu thụ và giá bán trung bình (ASP) giảm lần lượt 1% so với quý trước và 13% so với quý trước. Biên gộp quý IV/2023 kỳ vọng đạt 12,8% (giảm 10.900 bps so với cùng kỳ; tăng 230 bps so với quý trước) do chi phí thức ăn giảm so với quý trước và giá cá tra nguyên liệu giảm nhanh hơn giá bán.

Tổng kết lại, năm 2023, VDSC ước tính doanh thu đạt 10.152 tỷ đồng (giảm 23% so với cùng kỳ) với sản lượng tiêu thụ và giá bán ASP giảm lần lượt 17,7% so với cùng kỳ và 21,3% so với cùng kỳ. LNST CTM đạt 1.022 tỷ đồng (giảm 48% so với cùng kỳ), tương đương mức EPS là 5.575 đồng (giảm 48% so với cùng kỳ).

Năm 2024, VDSC dự báo doanh thu đạt 11.577 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ) với các giả định sản lượng tiêu thụ và giá bán ASP tăng lần lượt 15% so với cùng kỳ và 5% so với cùng kỳ khi) nhu cầu hồi phục trong nửa cuối năm 2024 tại thị trường Mỹ và EU và nguồn cung cá tra giảm. Biên gộp cải thiện từ 15,1% lên 18,5% do chi phí thức ăn giảm và giá bán tăng nhanh hơn giá cá tra nguyên liệu. Điều này hỗ trợ LNST CTM đạt 1.420 tỷ đồng (tăng 39% so với cùng kỳ). EPS 2024 tương đương là 7.746 đồng (tăng 39% so với cùng kỳ).