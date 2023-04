Chứng khoán ngày 4/4: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị khả quan REE với giá 80.500 đồng/cp



CTC K Bản Việt (VCSC) : VCSC đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Cơ Điện Lạnh (REE). Trong cuộc họp, Chủ tịch và Tổng Giám đốc của công ty đã cung cấp thông tin chi tiết về định hướng kinh doanh và chiến lược dài hạn của công ty cho năm 2023.

Nhìn chung, triển vọng LNST năm 2023 công ty đưa ra là khả quan (không thay đổi so với cùng kỳ năm 2022 dựa trên cơ sở cao trong năm 2022). Ngoài ra, REE nhận thấy nhiều cơ hội M&A — đặc biệt trong lĩnh vực thủy điện và điện gió.

REE đặt mục tiêu tham vọng là tăng doanh thu năm 2023 thêm 17% YoY lên 10,9 nghìn tỷ đồng, cao hơn 20% so với dự báo. Ngoài ra, công ty đặt mục tiêu LNST đạt 2,7 nghìn tỷ đồng vào năm 2023, cao hơn 17% so với dự báo.

VCSC nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo LNST năm 2023, dù cần thêm đánh giá chi tiết, chủ yếu nhờ doanh thu bán căn hộ thấp tầng tại dự án BĐS khu dân cư Bồ Xuyên của REE Land tại tỉnh Thái Bình (so với dự báo không có doanh thu và LNST đối với mảng BĐS).

ĐHCĐ đã thông qua mức cổ tức bằng cổ phiếu 15% và cổ tức tiền mặt 10% (1.000 đồng/cổ phiếu — lợi suất cổ tức 1,5%) cho năm 2022. ĐHCĐ cũng thông qua việc cho phép HĐQT quyết định công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2023 hoặc tái đầu tư 100% lợi nhuận năm 2023.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 4/4?

Khuyến nghị phù hợp GAS với giá mục tiêu 112.400 đồng/cp

CTC K Bản Việt (VCSC) : Tổng CT Khí Việt Nam (GAS) đã công bố kế hoạch doanh thu năm 2023 là 76 nghìn tỷ đồng (-24% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 6,5 nghìn tỷ đồng (- 56% YoY) dựa trên giả định giá dầu Brent trung bình là 70 USD/thùng. GAS đặt mục tiêu sản lượng khí đạt 7,7 tỷ m3 (đi ngang YoY), hoàn thành 93% dự báo hiện tại.

Kế hoạch doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 của GAS tương ứng lần lượt 80% và 54% các dự báo, VCSC cho rằng là do 1) giả định giá dầu Brent trung bình của GAS là 70 USD/thùng so với giả định là 90 USD/thùng và 2) sự thận trọng của GAS trong đặt kế hoạch, trong khi lợi nhuận thực tế thường vượt kế hoạch 57% trong 5 năm qua.

VCSC hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với GAS với giá mục tiêu là 112.400 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua STK với giá mục tiêu 35.400 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Duy trì khuyến nghị MUA đối với STK mặc dù đã điều chỉnh giảm 6% giá mục tiêu đối với STK.

Điều chỉnh giảm 17% tổng LNST giai đoạn 2023-2025 chủ yếu do giảm dự báo sản lượng tiêu thụ. VCSC cũng nâng giả định WACC từ 11,9% lên 12,1% do giả định chi phí nợ cao hơn. Những yếu tố này được được bù đắp một phần do cập nhật mô hình giá mục tiêu từ cuối năm 2023 đến giữa năm 2024.

Trong quý 1/2023, doanh thu của STK giảm 58% YoY trong khi LNST thấp, theo ước tính của ban lãnh đạo. Những kết quả này cho thấy khách hàng có thương hiệu gia tăng hoạt động giảm hàng tồn kho và cao hơn dự kiến.

VCSC dự báo doanh thu và doanh số bán hàng gần như đi ngang trong năm 2023 - phù hợp với kế hoạch của ban lãnh đạo. Tuy nhiên, VCSC kỳ vọng EPS sẽ phục hồi 17% vào năm 2023 khi lỗ tỷ giá giảm và cơ cấu sản phẩm của STK chuyển hướng sang sợi tái chế có biên lợi nhuận cao. STK đặt mục tiêu LNST tăng 5% đạt 11 triệu USD vào năm 2023.

STK đang hoạt động với khoảng 65% công suất so với khoảng 40% trong quý 1/2023 và dự kiến sẽ nâng tỷ lệ này lên khoảng 80% vào giữa năm 2024 với nhà máy Unitex mới. Con số này tương ứng với mức tăng gấp đôi doanh số bán hàng hàng tháng. VCSC dự kiến hiệu suất hoạt động của STK đạt 70% vào năm 2024 vì chúng tôi thận trọng về tình hình nhu cầu.

P/E dự phóng 2023/2024 của STK ở mức 7,7/5,5 lần so với mức trung bình 5 năm là 9 lần. Rủi ro đầu tư: 1) Những thay đổi về thuế quan thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của hàng may mặc Việt Nam, do đó ảnh hưởng đến nhu cầu hạ nguồn của STK;

2) những đối thủ cạnh tranh mới tham gia mảng sợi tái chế; 3) mất đối tác nhượng quyền sợi tái chế chính của STK và là nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào sợi tái chế - Unifi.