Chứng khoán ngày 28/3: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua VIB với giá 25.900 đồng/cp



CTC K Bản Việt (VCSC) : VIB công bố ngày chốt danh sách cổ đông cho kế hoạch chia cổ tức tiền mặt tương ứng 5% mệnh giá. Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu: 500 đồng (tương đương lợi suất cổ tức 2,4%).

Ngày chốt danh sách cổ đông: 07/04/2023. Ngày thanh toán: 05/05/2023. Kế hoạch trả cổ tức này nằm trong đề xuất đã được cổ đông thông qua tại ĐHCĐ gần đây của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

VCSC lưu ý rằng tổng mức cổ tức tiền mặt được cổ đông thông qua trong năm 2023 là 15% mệnh giá (1.500 đồng/cổ phiếu). Tuy nhiên, 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu) đã được thanh toán vào ngày 03/03/2023.

Do đó, đây sẽ là đợt thanh toán cổ tức tiền mặt cuối cùng trong năm nay. Ban lãnh đạo cho biết VIB sẽ tiếp tục trả cổ tức tiền mặt trong các năm tiếp theo nếu không có chỉ thị mới từ cơ quan chức năng quy định hạn chế chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho VIB với giá mục tiêu là 25.900 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị phù hợp cho HVN với giá mục tiêu 13.400 đồng/cp

CTC K Bản Việt (VCSC) : Điều chỉnh giảm 12% giá mục tiêu của HVN xuống 13.400 đồng/cổ phiếu nhưng duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với HVN.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do mức giảm 12% trong dự báo tổng EBITDAR giai đoạn 2023-2024, điều này chủ yếu được củng cố bởi (1) các giả định thấp hơn đối với lượng hành khách và mức sinh lời mảng trong nước của HVN trong giai đoạn này và (2) dự báo khả năng sinh lời thấp hơn của chúng tôi cho VNA tính riêng trong giai đoạn 2023-2024 do các giả định về mức chênh lệch dầu/nhiên liệu máy bay cao hơn.

Trong Báo cáo cập nhật này, VCSC duy trì mức chiết khấu 15% so với định giá của HVN nhằm phản ánh rủi ro bị hủy niêm yết tại sàn HOSE.

Trong năm 2023 và 2024, dự báo HVN sẽ tiếp tục ghi nhận lỗ lần lượt là 8 nghìn tỷ đồng và 4,4 nghìn tỷ đồng do VCSC thận trọng dự phóng trọng hoạt động vận tải quốc tế sẽ dần phục hồi trong bối cảnh giá nhiên liệu cao, trong khi HVN có đòn bẩy hoạt động cao.

Các yếu tố hỗ trợ/rủi ro: Việc nối lại các chuyến bay quốc tế nhanh hơn/chậm hơn dự kiến; giá dầu thô thấp hơn/cao hơn; lãi cao hơn/thấp hơn dự kiến từ việc thoái vốn khỏi công ty con và công ty liên kết; tỷ giá USD/VND thấp hơn/cao hơn.

Khuyến nghị phù hợp DIG với giá mục tiêu 13.400 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) mặc dù điều chỉnh giảm 24% giá mục tiêu xuống 13.400 đồng/cổ phiếu do giá cổ phiếu của công ty đã giảm 20% trong 3 tháng qua.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do VCSC điều chỉnh giảm định giá đối với các dự án của DIG – đặc biệt đối với dự án Long Tân, chiếm 51% trong mức giảm 13% trong tổng định giá giá trị tài sản ròng.

Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 đạt 199 tỷ đồng (+36% YoY), chủ yếu nhờ bàn giao tại dự án Nam Vĩnh Yên và bắt đầu bàn giao dự án Vị Thanh – thấp hơn 58% so với dự báo trước đây do điều chỉnh giảm giả định đối với việc ghi nhận doanh thu tại 2 dự án này do kỳ vọng doanh số bán đất nền chậm hơn.

Tác động tiêu cực của việc dự phóng lợi nhuận từ HĐKD (EBIT) năm 2023 giảm 8% YoY lớn hơn tác động của giả định chi phí tài chính giảm do công ty có kế hoạch mua lại 1,0 nghìn tỷ đồng trái phiếu đã được thông báo vào ngày 14/3/2023.

Mô hình kinh doanh của DIG tập trung vào hoạt động mua lại quỹ đất và giải phóng mặt bằng trước khi thương mại hoá dự án. Do đó, VCSC cho rằng việc huy động vốn là cần thiết trong trung hạn, nhưng VCSC cho rằng điều này sẽ gặp thách thức do (1) kế hoạch phát hành cổ phiếu của DIG bị trì hoãn và (2) DIG tiếp tục mua lại trái phiếu. Do đó, VCSC dự báo hoạt động phát triển dự án sẽ chậm hơn dự phóng trước đây, từ đó ảnh hưởng đến triển vọng lợi nhuận trong trung hạn.

Yếu tố hỗ trợ: Tiến độ phát triển nhanh hơn dự kiến của các dự án trọng điểm, bao gồm Long Tân và Bắc Vũng Tàu.