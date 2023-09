Chứng khoán ngày 27/9: IDC, REE và NAF có gì đặc biệt?

IDC (Khuyến nghị Mua): Kỳ vọng từ dòng vốn FDI phục hồi

Chứng khoán BSC : Cổ phiếu IDC ghi nhận mức tăng giá tốt +16% và đã vượt giá mục tiêu cũ của chúng tôi nhờ vào (1) Diện tích cho thuê mới trong 1H.2023 tốt hơn kỳ vọng, (2) Triển vọng ngành KCN khả quan hơn khi dòng vốn đầu tư FDI phục hồi.

BSC thay đổi khuyến nghị từ THEO DÕI sang MUA đối với cổ phiếu IDC và nâng giá mục tiêu lên 58,900 VNĐ/CP (Upside 20% so với giá đóng cửa ngày 22/09/2023), dựa trên việc điều chỉnh các giả định sau:

Nâng diện tích cho thuê KCN trong năm 2023 và 2024 thêm lần lượt 18% và 15% so với dự báo cũ.

Điều chỉnh giảm tỷ lệ chiết khấu WACC còn 11% do môi trường lãi suất giảm.

Nâng P/E mục tiêu cho mảng điện lên 11x tương đương với P/E trung bình của các doanh nghiệp ngành điện hiện tại.

Nâng P/B mục tiêu KDC Hựu Thạnh, Khu TĐC Nhơn Trạch 1 và KDC An Hòa lên 1.8x do thị trường bất động sản đã cho thấy sự phục hồi sau hàng loạt chính sách hỗ trợ.

Năm 2023, BSC thay đổi dự báo DTT = 9,066 tỷ VNĐ (+21% yoy, +11% so với dự báo cũ), NPATMI = 2,204 tỷ VNĐ (+25% yoy, +26% so với dự báo cũ), tương đương EPS fwd = 6,677 VNĐ/CP (+19% yoy), P/E fwd = 7.3x, P/B fwd = 2.3x nhờ tăng diện tích cho thuê các KCN lên 135 ha (tăng thêm 25 ha so với dự báo trước) và tăng doanh thu mảng BĐS.

Năm 2024, BSC dự báo DTT = 9,152 tỷ VNĐ (+1.0% yoy), NPATMI = 2,314 tỷ VNĐ (+5% yoy), tương đương EPS fwd = 7,011 VNĐ/CP (+5% yoy), P/E fwd = 6.9x, P/B fwd = 1.7x nhờ ghi nhận 155 ha đất cho thuê tại các KCN.

Luận điểm đầu tư:

Diện tích cho thuê đất mới trong năm 2023 và 2024 kì vọng tiếp tục tăng trưởng từ mức nền cao trong năm 2022 nhờ dòng vốn FDI phục hồi.

Doanh thu mảng điện tăng trưởng +4% yoy trong năm 2024 nhờ nhà máy biến áp tại KCN Hựu Thạnh tăng công suất

Dự kiến ghi nhận doanh thu đột biến từ chuyển nhượng dự án cho Aeon trong Q4.2023.

REE (Khuyến nghị Mua): Mở rộng đầu tư năng lượng tái tạo

Chứng khoán KB Việt Nam : Doanh thu 2Q2023 đạt 2,174 tỷ (+7% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 623.4 tỷ VND (- 17% YoY). Doanh thu tăng trưởng tích cực nhờ mảng M&E ghi nhận các dự án đang thi công với khối lượng công việc đã nghiệm thu hoàn thành. Tuy nhiên, lợi nhuận lại suy giảm so với cùng kỳ do phải trích lập các khoản phải thu.

Như định hướng trước đó, REE giảm tỷ lệ sở hữu của mình tại PPC và bổ sung nhà máy thuỷ điện Sử Pan 2 vào danh mục đầu tư năng lượng với tỷ lệ sở hữu 28.87%. Tại Trà Vinh, REE và Tập đoàn Trường Thành cũng đã liên doanh cùng các nhà đầu tư Nhật Bản (Kumagai Gumi, Tập đoàn KANSAI, Tập đoàn INPEX) đề xuất thực hiện dự án phát triển 1,800 MW điện gió ngoài khơi. Các dự án đã có tên trong danh mục tiềm năng thuộc Đề án Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt.

Chúng tôi cho rằng triển vọng của mảng Cho thuê văn phòng vẫn còn khi các doanh nghiệp có xu hướng chuyển từ phân khúc thuê cao cấp sang phân khúc thấp hơn. Bên cạnh đó, E town 6 đã hoàn thiện xây dựng tại các tầng hầm và dự kiến cuối tháng 9/2023 sẽ cất nóc công trình. Dự án có thể đưa vào khai thác giữa Quý 4/2023 và đóng góp vào mảng cho thuê như kỳ vọng của chúng tôi trong báo cáo trước.

Dựa trên định giá SOTP, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các rủi ro có thể phát sinh, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu REE. Giá mục tiêu là 73,100 VNĐ/cổ phiếu, cao hơn 20% so với giá tại ngày 26/09/2023.

NAF: Triển vọng tăng trưởng từ mảng xuất khẩu rau quả

Chứng khoán Vietcap : CTCP Tập đoàn Nafoods (HOSE: NAF) là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu rau quả lớn của Việt Nam. Công ty thuộc top 3 doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu cả nước và là doanh nghiệp xuất khẩu chanh leo hàng đầu Châu Á (theo công ty).

Ngành nghề kinh doanh chính của NAF bao gồm nước ép trái cây cô đặc & nước ép Puree, các sản phẩm trái cây đông lạnh nhanh (IQF), cây giống chanh dây, trái cây tươi và các sản phẩm có giá trị gia tăng khác.

Thị trường xuất khẩu là nguồn doanh thu chính của NAF, đóng góp trung bình 78% vào doanh thu của công ty trong giai đoạn 2019-2022. Với thị trường trong nước, miền Nam là thị trường chính với trung bình 17% doanh thu giai đoạn 2019-2022. Miền Bắc và miền Trung chiếm chưa đến 10% doanh thu của công ty giai đoạn này.

Trong nửa đầu năm 2023, LNST sau lợi ích CĐTS của NAF tăng 57% YoY, chủ yếu nhờ tăng trưởng doanh số cây giống, nước ép trái cây cô đặc/Puree và các sản phẩm IQF. Bên cạnh đó, chi phí logistics và nguyên liệu chanh leo giảm cũng là yếu tố hỗ trợ chính cho sự tăng trưởng này.

NAF đặt mục tiêu LNST năm 2023 đạt 106 tỷ đồng (+33% YoY), mục tiêu mà chúng tôi tin là có thể đạt được nhờ quan điểm tích cực của chúng tôi về triển vọng xuất khẩu của Việt Nam trong nửa cuối năm 2023.

NAF đặt mục tiêu doanh thu đạt 10 nghìn tỷ đồng trong năm 2026 - tương đương tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) đạt 53% trong giai đoạn 2022-2026.

NAF hiện đang giao dịch với P/E trượt là 10,2 lần, nhìn chung phù hợp với mức trung bình của một số công ty cùng ngành là 9,5 lần. Theo quan điểm của chúng tôi, mức P/E trượt có phần cao hơn của NAF phản ánh những kỳ vọng tích cực từ nhà đầu tư về hiệu quả hoạt động trong ngắn và trung hạn của công ty.

NAF công bố sẽ trả cổ tức cổ phiếu năm 2023 với tỷ lệ 15%.