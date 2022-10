Chứng khoán ngày 26/10: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua DGC với giá mục tiêu 118.000 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) công bố kế hoạch kinh doanh quý 4/2022 với các mục tiêu chính sau: Doanh thu: 3,3 nghìn tỷ đồng (-5% YoY và -11% QoQ – tương ứng 78% dự báo), LNST: 1,1 nghìn tỷ đồng (-21% YoY & -27% QoQ – tương ứng 59% dự báo).

VCSC cho rằng DGC đã đặt ra các mục tiêu thận trọng tương tự trong quá khứ.

DGC cũng đặt mục tiêu xây dụng dự án xút-clo trong quý 4/2022. Dự án này sẽ là động lực phát triển chính trong trung hạn của DGC. Dự án đã bị trì hoãn trong hơn 18 tháng qua do chính quyền địa phương gặp khó khăn trong việc tái định cư cho cư dân sang khu vực cách xa KCN nơi thực hiện dự án.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho DGC với giá mục tiêu là 118.000 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 62%, bao gồm lợi suất cổ tức là 2,6%.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 26/10?

Khuyến nghị mua DCM với giá mục tiêu 39.200 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) công bố KQKD Q3 2022 với doanh thu đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (+82,5% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS là 715 tỷ đồng (+89,7% YoY).

Những kết quả tích cực này được thúc đẩy bởi 1) giá urê bình quân tăng 35,5% YoY và 2) sản lượng tiêu thụ urê tăng 28,6% YoY (theo ước tính của chúng tôi), bù đắp cho mức tăng 11,9% của giá khí đầu vào.

So với quý 2/2022, LNST sau lợi ích CĐTS giảm 31,2% so với quý trước (QoQ) do giá bán bình quân giảm 15% QoQ và sản lượng tiêu thụ urê đi ngang QoQ do DCM tập trung vào xuất khẩu trong mùa thấp điểm ở thị trường trong nước. VCSC lưu ý rằng DCM đã phân bổ 85 tỷ đồng vào quỹ khoa học công nghệ trong quý 3/2022 (trong khoản mục chi phí G&A).

DCM ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm 2022 đạt 11,5 nghìn tỷ đồng (+89,6% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (+303,3% YoY). Các kết quả này hoàn thành 79,2% và 98,7% dự báo cả năm tương ứng và vượt kỳ vọng.

Theo dữ liệu của Bloomberg, giá urê trung bình Trung Đông trong quý 3/2022 đạt 626 USD/tấn, giảm 20,4% so với mức trung bình quý 2/2022 nhưng vẫn cao hơn kỳ vọng.

Như đã nêu trong Báo cáo cập nhật ngành năng lượng ngày 20/07/2022, giá khí đốt quốc tế dự kiến sẽ vẫn ở mức cao cho đến năm 2023, điều này sẽ làm giảm nguồn cung urê toàn cầu và tiếp tục hỗ trợ giá urê toàn cầu.

Khuyến nghị mua ACG với giá mục tiêu 284.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Gỗ An Cường (ACG) báo cáo KQKD quý 3/2022 khả quan với doanh thu và LNST tăng lần lượt 11% QoQ và 4% QoQ.

Ngoài ra, doanh thu và LNST 6 tháng đầu năm 2022 đạt lần lượt 77% và 74% dự báo cả năm. VCSC không thực hiện so sánh YoY vì KQKD quý 3/2021 của ACG thấp do sự gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan đến dịch COVID.

Doanh thu trong nước tăng 18% QoQ trong quý 3/2022 chủ yếu do nửa cuối năm thường là mùa cao điểm của ACG. Tuy nhiên, xuất khẩu trực tiếp giảm 22% QoQ do nhu cầu từ Mỹ suy yếu.

Biên lợi nhuận gộp quý 3/2022 vẫn ở mức cao là 29,6% so với 29,1% trong quý 2/2022 và dự báo năm 2022 là 28,9%.

Trong khi biên lợi nhuận gộp trong nước ổn định, biên lợi nhuận gộp xuất khẩu tăng từ 10% trong quý 2/2022 lên 13,8% trong quý 3/2022 do các chi phí ban đầu cho việc thâu tóm khách hàng giảm dần.

Thu nhập tài chính ròng giảm 34% so với mức cao trong quý 2/2022 khi ACG nhận cổ tức từ 13% cổ phần tại Công ty TNHH Địa ốc Thắng Lợi.

VCSC lưu ý rằng quý 4 thường là mùa cao điểm của ACG. VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo năm 2022. Tuy nhiên, do lãi suất cao hơn và thanh khoản thắt chặt của các nhà phát triển bất động sản - điều này sẽ ảnh hưởng đến cung cầu nhà ở và từ đó là nhu cầu đối với các sản phẩm trang trí nội thất nhà ở của ACG - VCSC nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo lợi nhuận cho giai đoạn sau năm 2022.