Bộ sưu tập me cổ thụ độc đáo của “đại gia” miền Tây

Gần 20 năm qua, anh Nguyễn Hoàng Tuấn (45 tuổi, ngụ TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) đã sưu tầm được 23 cây me kiểng cổ thụ với thế độc đáo. Ảnh: VTCNews Bộ sưu tập me kiểng của anh Tuấn được xác lập kỷ lục bộ sưu tập me lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Nlđ Toàn bộ gốc me kiểng của anh Tuấn đều có tuổi thọ hơn 200 năm, được anh Tuấn săn lùng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ảnh: Baodongthap Ngoài tuổi thọ, tiêu chí lựa chọn của anh Tuấn còn là cây me sở hữu hình dáng độc đáo như một cốt nhiều thân, dáng nằm ngang hoặc dáng như con thú...Ảnh: VTCNews Nổi bật nhất trong bộ sưu tập me kiểng của anh Tuấn là cây "Song lão trường thọ". Ảnh: Dân trí Cây me này còn đạt kỷ lục "Cây me kiểng cổ thụ có hình dạng 2 thân cùng một gốc đạt giá trị độc bản Việt Nam". Ảnh: Nlđ Cây me "Song lão trường thọ" có chiều cao 4,5m, đường kính tán rộng 5m, hoành gốc đến 5m. Gốc cây và rễ cây nổi lên những u nần trông như những con thú rất đẹp mắt. Ảnh: VTCNews Ngoài ra, bộ sưu tập me kiểng cổ của anh Tuấn còn có cây me dáng nằm với chiều dài lên đến gần 6m. Ảnh: Nlđ Đặc biệt, mỗi cây me đều được chủ nhân đặt tên dựa theo dáng thế, tuổi đời. Ảnh: VTCNews Mỗi cây me kiểng cổ anh Tuấn chỉnh mất từ 5 đến 7 năm mới hoàn thế cho cây. Ảnh: Nlđ Thân và gốc me nào cũng nổi u nần rất độc đáo. Ảnh: Nlđ Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

