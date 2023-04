Chứng khoán ngày 24/4: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua LHG với giá mục tiêu 36.000 đồng/cp



CTC K Bản Việt (VCSC) : CTCP Long Hậu (LHG) công bố kế hoạch năm 2023 với doanh thu và LNST lần lượt là 902 tỷ đồng (+43% YoY) và 127 tỷ đồng (-38% YoY) – tương đương 158% và 55% dự báo. Kế hoạch LNST của LHG thường có xu hướng thận trọng. LNST bình quân của LHG đạt 155% kế hoạch LNST công ty đặt ra trong giai đoạn 2018-2022.

Cổ đông thông qua kế hoạch cổ tức tiền mặt năm 2022 là 1.900 đồng/cổ phiếu (lợi suất 7,6%) sẽ được trả trong năm 2023. LHG không công bố kế hoạch chia cổ tức cho năm 2023.

LHG kỳ vọng KCN LH3.2 (90 ha) và KCN An Định (200 ha) sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm 2024. LHG công bố LNST sơ bộ quý 1/2023 đạt 45 tỷ đồng (-8% YoY), chủ yếu nhờ doanh số bán đất KCN là 0,9 ha tại KCN LH3.1.

Tiến độ GPMB và nộp tiền sử dụng đất tích cực tại KCN LH3.1 - KCN mang lại lợi nhuận chính cho LHG. Đến cuối năm 2022, LHG đã bồi thường 114,49/123,98 ha (+2,2 ha vào năm 2022) và nộp tiền sử dụng đất cho 109,04/123,98 ha (+5,7 ha vào năm 2022).

Dựa trên ước tính, LHG có 42 ha sẵn sàng cho thuê vào cuối năm 2022, trị giá 2,5 nghìn tỷ đồng doanh thu với giá bán trung bình giả định là 246 USD/m2 (giá chào bán hiện tại là 260 USD/m2). Quỹ đất thương phấm lớn này tạo nhiều dư địa tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn 2023-2025.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho LHG với giá mục tiêu là 36.000 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua NLG với giá mục tiêu 35.700 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Đầu tư Nam Long (NLG) công bố KQKD quý 1/2023 với doanh thu thuần đạt 235 tỷ đồng (-60% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 7 tỷ đồng (+10,8 lần YoY), lần lượt hoàn thành 7% và 1% dự báo cả năm.

Tổng doanh thu BĐS cốt lõi trong quý 1/2023 của NLG (bao gồm doanh thu từ các dự án liên doanh) đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (+2,7 lần YoY), chủ yếu được hỗ trợ bởi việc bàn giao tại Mizuki Park Giai đoạn 2 & 3 (413 căn) — một dự án liên doanh ghi nhận ở lãi từ công ty liên kết — và Southgate (107 căn Valora và 27 căn Ehome).

Do kết quả này hoàn thành 27% dự báo cả năm 2023 về doanh thu BĐS cốt lõi, nên VCSC nhận thấy không có rủi ro đáng kể nào đối với dự báo doanh thu.

Biên lợi nhuận gộp trong quý 1/2023 tăng đạt 67,9% so với 42,6% trong quý 1/2022 chủ yếu nhờ việc bàn giao các căn hộ Valora có biên lợi nhuận cao tại dự án Southgate, bù đắp cho khoản lỗ gộp trong quý 1/2023 từ mảng dịch vụ xây dựng và cho thuê. Tuy nhiên, chi phí bán hàng & quản lý (SG&A) cao trong bối cảnh doanh thu thấp dẫn đến khoản lỗ từ HĐKD (EBIT) quý 1/2023 là 19 tỷ đồng so với lãi EBIT quý 1/2022 là 56 tỷ đồng.

Do chi phí tài chính trong quý 1/2023 tương đương 42% dự báo cả năm, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 là 691 tỷ đồng (+24% YoY.

Doanh số bán hàng trong quý 1/2023 của NLG thấp đạt 238 tỷ đồng (-91 YoY% nhưng +5% QoQ) — 72% trong doanh số đến từ hai dự án tại TP. HCM: Mizuki Park Giai đoạn 2 & 3 và Akari City Giai đoạn 2.

Doanh số bán hàng trong hai tuần đầu tiên của tháng 4 được cải thiện nhẹ đạt 196 tỷ đồng — tương đương 82% doanh số bán hàng trong quý 1/2023. Do doanh số bán hàng trong quý 1/2023 chỉ hoàn thành 4% so với dự báo cả năm 2023 là 6,4 nghìn tỷ đồng (-22% YoY).

Khuyến nghị khả quan ACG với giá mục tiêu 47.700 đồng/cp

CTC K Bản Việt (VCSC) : Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với CTCP Gỗ An Cường (ACG) mặc dù đã tăng giá mục tiêu thêm 15% khi tăng tổng LNST giai đoạn 2023-2025 lên 13% và cập nhật mô hình định giá mục tiêu từ cuối năm 2023 đến giữa năm 2024.

VCSC dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2023 đi ngang mặc dù nguồn cung nhà mới yếu do (1) ACG đã mở rộng mạng lưới phân phối giúp công ty giành được thị phần và (2) các sản phẩm của ACG (trang trí nội thất) được lắp đặt trong giai đoạn cuối của quá trình xây dựng, giúp trì hoãn tác động của nguồn cung nhà mới yếu đối với nhu cầu trang trí nội thất.

VCSC dự phóng LNST 2023-2025 cao hơn nhờ mạng lưới phân phối được mở rộng. Tuy nhiên, so với các dự báo trước đây, điều này tương ứng với mức tăng trưởng thấp hơn trong giai đoạn 2024-2025 do tác động trì hoãn kể trên.

Giá mục tiêu tương ứng với P/E năm 2023 và 2024 là 10,8 lần và 9,5 lần, so với mức trung bình 3 năm của P/E trung bình trượt của các công ty cùng ngành trong khu vực là 16,7 lần. VCSC cho rằng mức chiết khấu là cần thiết do thị trường BĐS Việt Nam hiện đang gặp khó khăn cũng như tỷ lệ cổ phiếu tự do thấp của ACG có thể là một trở ngại cho việc thị trường định giá lại cổ phiếu.

Rủi ro đầu tư: Thị trường bất động sản trầm lắng kéo dài sẽ làm giảm nhu cầu trang trí nội thất; nhu cầu thấp hơn dự kiến hoặc những thay đổi về thuế và chính sách nguồn gốc gỗ của các thị trường xuất khẩu có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu.