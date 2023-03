Chứng khoán ngày 2/3: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua DGW với giá 52.000 đồng/cp



CTC K Bản Việt (VCSC) : Điều chỉnh giảm 5% giá mục tiêu nhưng duy trì khuyến nghị MUA cho CTCP Thế Giới Số (DGW). Giá cổ phiếu của công ty đã giảm 10% kể từ ngày 01/12/2022.

VCSC cho rằng DGW có định giá hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2023 là 9,6 lần, thấp hơn 16% so với P/E trượt trung bình 3 năm của trung vị một số công ty cùng ngành là 11,4 lần. Ngoài ra, chúng tôi dự phóng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lợi nhuận giai đoạn 2022-2027 của DGW là 12%.

Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do VCSC điều chỉnh giảm 1%/6%/7% dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS lần lượt cho các năm 2025/26/27 khi có quan điểm thận trọng hơn đối với đà tăng trưởng doanh số bán hàng trong trung hạn của mảng ĐTDĐ Xiaomi và laptop.

Ảnh hưởng kém tích cực này được bù đắp một phần nhờ tăng 10%/7% dự báo lợi nhuận trong các năm 2023/2024, chủ yếu do VCSC nâng giả định tăng trưởng doanh số bán hàng đối với mảng thiết bị văn phòng (OE) và hàng tiêu dùng.

Yếu tố hỗ trợ: Tăng trưởng mảng ĐTDĐ và laptop trong trung hạn mạnh hơn; M&A gia tăng giá trị giúp mở rộng danh mục sản phẩm của DGW; đạt được ít nhất 10% thị phần cho các thương hiệu thiết bị gia dụng mới.

Rủi ro đối với quan điểm tích cực: Mất hợp đồng với các thương hiệu lớn; chi tiêu của người tiêu dùng đối với hàng hóa kỹ thuật yếu hơn dự kiến.

Khuyến nghị mua VPB với giá mục tiêu 26.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Duy trì khuyến nghị MUA cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) nhưng điều chỉnh giảm 3,7% giá mục tiêu xuống còn 26.000 đồng/cổ phiếu do (1) điều chỉnh giảm 15,7% dự phóng tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027, ảnh hưởng đến (2) mức giảm từ 15,6% xuống 14,5% trong giả định chi phí vốn chủ sở hữu.

VCSC điều chỉnh giảm 21,2% dự báo thu nhập ròng năm 2023 (trước lợi ích CĐTS) xuống 21,0 nghìn tỷ đồng (+5,4% YoY) so với dự báo trước đây do (1) điều chỉnh giảm 4,2% dự báo thu nhập từ lãi (NII) do điều chỉnh giảm NIM và tăng trưởng cho vay tại FEC, và (2) nâng chi phí HĐKD (OPEX) thêm 2,7% và (3) nâng giả định trích lập dự phòng thêm 7,6%.

VCSC đưa đợt phát hành riêng lẻ 1,19 tỷ cổ phiếu sơ cấp cho một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài để sở hữu 15% vào giữa năm 2023 vào dự báo, điều này sẽ củng cố hệ số CAR hàng đầu của VPB.

Rủi ro: Việc không đảm bảo được nhà đầu tư chiến lược có thể khiến việc huy động nguồn vốn từ nước ngoài /tăng trưởng tín dụng theo dự báo khó đạt được; không kiểm soát được chi phí tín dụng.

Khuyến nghị khả quan BWE với giá mục tiêu 50.700 đồng/cp

CTC K Bản Việt (VCSC) : CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (BWE) công bố KQKD sơ bộ tháng 01/2023 với doanh thu đạt 227 tỷ đồng (-42% YoY) và LNST đạt 59 tỷ đồng (- 25% YoY), lần lượt hoàn thành 6% và 7% dự báo cả năm.

Doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh chủ yếu do BWE chưa ghi nhận đầy đủ doanh thu từ mảng xử lý rác thải trị giá 37,4 tỷ đồng (do chưa hoàn tất các thủ tục giấy tờ).

VCSC cũng lưu ý rằng tháng 01/2022 là mức cơ sở cao chủ yếu do BWE ghi nhận doanh thu mảng xử lý nước thải trị giá 40 tỷ đồng từ quý 4/2021 cũng như mảng phân phối & các mảng kinh doanh khác ghi nhận doanh thu đạt 103 tỷ đồng.

Sản lượng nước thương phẩm tháng 01/2023 tăng 1% YoY và duy trì ổn định với 14.3 triệu m3, hoàn thành 7% dự báo sản lượng cả năm.

Theo kế hoạch năm 2023 của BWE, công ty đặt kế hoạch sản lượng nước thương phẩm đạt 186 m3 (+3% YoY) trong khi doanh thu và LNST được kỳ vọng lần lượt đạt 3,9 nghìn tỷ đồng (+12% YoY) và 710 tỷ đồng (-4% YoY).

Kế hoạch LNST này thấp hơn 17% so với dự báo năm 2023, mà VCSC cho là do quan điểm thận trọng của ban lãnh đạo đối với sản lượng nước thương phẩm cũng như khoản lỗ tỷ giá đối với khoản nợ bằng USD của công ty. Trong 3 năm qua, BWE trung bình vượt khoảng 16% so với kế hoạch của công ty.

VCSC hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN đối với BWE với giá mục tiêu là 50.700 đồng/cổ phiếu.